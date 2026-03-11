【ヘイグ】2026年3月新作ゲーム攻略Wikiを多数公開！その他各種アップデートのご案内
総合ゲーム・エンタメ情報＆交流サイト「ヘイグ（h1g.jp）」を運営するヘイグ株式会社は、2026年3月に複数の新作ゲーム向け攻略Wikiを新たに公開しました。
いずれも誰でも自由に参加・編集が可能なコミュニティ型のWikiとして運営されており、無料で利用できるオープンな攻略情報プラットフォームとして注目を集めています。
■ 新規公開されたWikiの一部をご紹介
以下は2026年3月に公開された新作対応Wikiの一部です（※リンク掲載は抜粋）。
・ぽこ あ ポケモン https://h1g.jp/pocoapokemon/
・モンスターハンターストーリーズ3 https://h1g.jp/mhstories3/
・七つの大罪：Origin https://h1g.jp/7origin/
・紅の砂漠 https://h1g.jp/crimsondesert/
・アイドルと〇〇しちゃダメですか？ https://h1g.jp/aidame/
■ 新機能追加・改善について
・旧Wikiから順次、新Wikiへと移管中
・大幅アップデートに向けて準備中
■ 今後の展開予定
・「レビュー」投稿機能の実装（ユーザーによる作品評価・感想共有）
■ 新規Wikiリクエスト受付中！
「このゲームやアニメ、マンガ等のWikiがほしい」といったご要望がある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
ヘイグでは新規Wiki開設のご依頼を随時受け付けております。
■スポンサー企業募集中！
https://h1g.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86
■ サイト情報
・サイト名：ヘイグ - 総合ゲーム・エンタメ情報＆交流サイト
・URL：https://h1g.jp/
・運営：ヘイグ株式会社
・公式X（旧Twitter）：https://x.com/h1g_ch
・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/h1gch
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343888/images/bodyimage1】
配信元企業：ヘイグ株式会社
いずれも誰でも自由に参加・編集が可能なコミュニティ型のWikiとして運営されており、無料で利用できるオープンな攻略情報プラットフォームとして注目を集めています。
■ 新規公開されたWikiの一部をご紹介
以下は2026年3月に公開された新作対応Wikiの一部です（※リンク掲載は抜粋）。
・ぽこ あ ポケモン https://h1g.jp/pocoapokemon/
・モンスターハンターストーリーズ3 https://h1g.jp/mhstories3/
・七つの大罪：Origin https://h1g.jp/7origin/
・紅の砂漠 https://h1g.jp/crimsondesert/
・アイドルと〇〇しちゃダメですか？ https://h1g.jp/aidame/
■ 新機能追加・改善について
・旧Wikiから順次、新Wikiへと移管中
・大幅アップデートに向けて準備中
■ 今後の展開予定
・「レビュー」投稿機能の実装（ユーザーによる作品評価・感想共有）
■ 新規Wikiリクエスト受付中！
「このゲームやアニメ、マンガ等のWikiがほしい」といったご要望がある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
ヘイグでは新規Wiki開設のご依頼を随時受け付けております。
■スポンサー企業募集中！
https://h1g.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86
■ サイト情報
・サイト名：ヘイグ - 総合ゲーム・エンタメ情報＆交流サイト
・URL：https://h1g.jp/
・運営：ヘイグ株式会社
・公式X（旧Twitter）：https://x.com/h1g_ch
・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/h1gch
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343888/images/bodyimage1】
配信元企業：ヘイグ株式会社
プレスリリース詳細へ