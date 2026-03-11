東日本大震災の経験から生まれたショートムービー 「ひとつの“ありがとう”が、世界を変える」公開
【ニュースリリース】
東日本大震災の経験から生まれたショートムービー
「ひとつの“ありがとう”が、世界を変える」公開
東日本大震災で多くの人に支えられた一人の少女。
その経験を胸に、成長した彼女は今度は誰かを支える存在へと歩み始めます。
この想いをもとに制作されたショートムービー
「ひとつの“ありがとう”が、世界を変える」 が公開されました。
本作品は、震災の経験を通じて感じた「支え合うことの大切さ」と「感謝の気持ちが人を動かす力」をテーマに、人と人とのつながりが生み出す優しい循環を描いています。
誰かに支えられた経験が、やがて誰かを支える行動へとつながる。
小さな「ありがとう」が人の心を動かし、社会へと広がっていく――。
本作品は、そのような想いを伝えることを目的として制作されました。
特別な誰かの物語ではなく、私たち一人ひとりの日常の中にある物語として、多くの方にご覧いただけることを願っています。
■動画はこちら
https://youtu.be/0JmGwvXdZoc
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343890/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人東京地区ライオンズ
