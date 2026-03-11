韮崎市では、市イメージキャラクター「ニーラ」へのお便りを募集した「ニーラへのお便りコンテスト」の入賞作品を紹介する作品展を開催しています。

本コンテストは、子どもから大人まで多くの方に親しまれてきましたが、今回で第10回を迎え、最後の開催となりました。

「第10回ニーラへのお便りコンテスト」には、市内外からたくさんの心あたたまるお便りが寄せられ、審査の結果、入賞作品が決定しました。

作品展では、入賞作品をはじめ、ニーラに届いたステキなお便りを展示します。思わず笑顔になるメッセージや、ニーラへの応援、韮崎への想いが込められたお便りなど、心あたたまる作品の数々をご覧いただけます。

多くの皆さまから寄せられた想いのこもったお便りを、ぜひ会場でご覧ください。









■作品展示

①韮崎市民交流センター「ニコリ」1階

期間：2026年3月9日（月曜日）～4月9日（木曜日）

※休館日：3月16日（月曜日）

住所：山梨県韮崎市若宮1-2-50

開館時間：午前9時～午後10時

②韮崎郵便局内

期間：ニコリでの展示終了後に展示予定

住所：山梨県韮崎市中央町5-22

営業時間：平日 午前9時～午後5時

※展示は予告なく終了する場合があります。

韮崎市の魅力を紹介｜ニーラ♪









韮崎市イメージキャラクターである「ニーラ」は、神様のお使いで、魔法の力で人々の夢をかなえる不思議なカエル。

2009年、韮崎市制施行55周年を記念して製作された、韮崎市を舞台にした絵本に描かれていたのが「ニーラ」です。

ニーラは、韮崎市内にある甘利山に住んでいます。

出身地は近世の近くにあるミリア星というところで、地球から見るとオレンジ色に輝いて見えます。

温厚な性格で、趣味は旅をすること。

魔法の力によって、皆様の夢や願いを叶えることができる特技を持っています♪

ニーラについて詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/neera/index.html