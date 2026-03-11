3月9日「雑穀の日」に発表 日本雑穀アワード2026 金賞受賞13商品決定
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、2026年3月9日の「雑穀の日」に、優れた雑穀食品を表彰する「日本雑穀アワード2026 金賞授賞式」を開催いたしました。
厳正な審査の結果、今年は13商品が金賞を受賞。また、3年連続金賞を受賞した「九州大麦グラノーラ」（西田精麦株式会社）が殿堂入り認定となりました。
日本雑穀アワード2026 金賞受賞商品（全13商品）
本年は、手軽に摂取できるスープやシリアル、こだわりの味噌、炊飯用雑穀など、現代の健康志向や食生活の多様化に応える様々な商品が金賞を受賞しました。雑穀の特性を活かした商品づくりへの取り組みが高く評価されています。
【金賞受賞商品一覧】（企業名50音順）
キッコーマンこころダイニング株式会社
・発酵のちから 糀入りもちもち玄米
・発酵のちから 糀入りもちもち玄米 黒豆ブレンド
・発酵のちから 糀入りもちもち玄米 もち麦ブレンド
株式会社雑穀米本舗
・三十九穀味噌
株式会社はくばく
・もちもちした食感の五穀ご飯
・生姜香る鶏だし粥
株式会社ヒガシマル
・体にやさしい五穀スープ あっさり和風塩味
ベストアメニティ株式会社
・もち麦たっぷり雑穀シリアル
・THE Z
・国内産 24種の具材たっぷり健康がゆ
西田精麦株式会社
・そのまま食べられるバーリーマックスフレーク
・九州大麦グラノーラ
※「九州大麦グラノーラ」は3年連続金賞受賞により殿堂入り認定
株式会社やずや
・健骨習慣 やずやの発芽十六雑穀いっしょにカルシウム
※日本雑穀アワードとは
日本雑穀アワードは、雑穀の特性を活かした優れた食品を評価・表彰する制度として、2011年に創設されました。雑穀の魅力や可能性を社会へ広く伝えるとともに、健全な雑穀市場の形成と持続的な食文化の発展に寄与することを目的としています。
審査は、雑穀に関する専門知識と実践力を備えた「雑穀アドバイザー」および「雑穀クリエイター」認定者が担当し、
・味覚評価
・雑穀の生かし方
・商品としての価値
・雑穀普及への貢献
の観点から総合的に評価を行い、厳しい基準を満たした商品のみが金賞として選出されます。
これまでに、200点を超える優れた雑穀食品が金賞を受賞し、雑穀の市場形成に寄与しています。
日本雑穀アワード公式サイト
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343779/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
