実環境での用途向けに設計：XCMGがCONEXPO 2026で北米向け油圧ショベルラインナップを初公開

ラスベガス、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- XCMG Excavatorは、3月3日に開幕した世界最大級の建設機械見本市の一つであるCONEXPO 2026において、北米市場向けに特別に開発された機械と建設ソリューションに焦点を当て、10モデルの油圧ショベルを発表しました。



XCMG Excavator at CONEXPO-CON/AGG 2026



油圧ショベルのフルライン展示で現場での多用途性を強調

開幕日を通じて、XCMGの油圧ショベル展示には、様々な現場用途向けに機械を評価する請負業者、ディーラー、および設備専門家から継続的な関心が寄せられました。その中には、造園、農業、および小規模な自治体プロジェクト向けの機器を評価していたテキサス州の請負業者も含まれており、狭いスペースでのコンパクト・ミニ油圧ショベルの操縦性と、様々なアタッチメントとの互換性に注目していました。

現場でのデモンストレーションでは、標準バケットから清掃用バケット、そしてマルチング・アタッチメントへと素早く切り替えられ、多目的な現場作業に対応する機械の多用途性が実証されました。デモンストレーションを見た後、その請負業者は「これこそが私が求めていたものです」とコメントしました。

多機能性と作業ごとの適応性を重視することで、XCMGの油圧ショベルラインナップは、請負業者が生産性を向上させながら、幅広い建設および土地管理用途における総所有コストを削減できるよう設計されています。

北米市場向け「Proシリーズ」油圧ショベルがデビュー

XCMGの展示における主要なハイライトは、2台の新しいProシリーズ油圧ショベルでした：「XE27U PRO」および「XE45U PRO」です。XE27U PROは、アップグレードされたパワートレインとより速い走行速度を特長とし、狭い現場での操縦性を維持しながら、正確な制御とオペレーターの快適性を向上させています。XE45U PROは、強力な掘削力と迅速な油圧応答を発揮し、安定性、アタッチメントの互換性、および埋め戻し効率の向上を目指して設計された強化・拡幅された足回りによって支えられています。

両モデルとも展示会の初日に北米の既存ディーラーから受注を獲得しており、現地の運用条件に適した機器に対する強い需要を反映しています。ある顧客は、「私たちは単に機械を待っていたのではありません。北米市場を理解しているパートナーを待っていたのです」と述べました。

ICS2.0インテリジェント制御システム：イノベーションは止まらない

XCMGは、自動溝掘削、整地アシスト、および制御された破砕作業を含む精密機能をサポートするために、アップグレードされたAIベースの制御アルゴリズムを組み込んだ次世代のICS2.0インテリジェント制御システムを開発しています。このシステムには、ワークフローを簡素化し、現場での安定したパフォーマンスを支援するために設計された複数の操作モードも含まれています。

展示された機械のうち、XE355UCR油圧ショベルは、開溝整地アシスト、インテリジェント計量、電子ジオフェンシング、および転倒警告を含む8つのインテリジェント補助機能を備えており、オペレーターによる測定精度の向上、作業効率の改善、および現場の安全確保を支援します。これらの技術は、複雑な現場環境で作業する請負業者が直面する実際の運用課題に対処するものです。

継続的な製品開発と地域市場のニーズとの緊密な連携を通じて、XCMG Excavatorは北米の建設機械分野におけるプレゼンスを拡大しています。請負業者が高度でインテリジェントな機器ソリューションを採用する傾向が強まる中、同社は世界中のディーラーやパートナーと協力し、顧客の長期的な成功をサポートし続けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

