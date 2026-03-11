K-POP歌手・女優のキム・セジョンが「REJURAN」および「REJURAN COSMETICS」のグローバル・ブランド・アンバサダーに就任





江陵、韓国、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- PharmaResearch Co., Ltd. （CEO：Jihoon Sohn氏）は、歌手・女優のキム・セジョンが、同社の主力ブランドであるREJURAN®およびREJURAN® COSMETICSの新たなグローバル・ブランド・アンバサダーに就任したと発表しました。





PharmaResearchは、肌本来の回復力をサポートすることを中心とするREJURANのブランド哲学が、キム・セジョンならではのひときわ健康的で明るいエネルギーと密接に一致していると説明しました。K-POPグループI.O.Iのメンバーとしてデビューして以来、彼女はK-ドラマ、バラエティ、およびミュージカルへと活動の幅を広げながら、多くの視聴者から強い人気を得てきました。

PharmaResearchは3月から、韓国国内および国際的に、テレビ、屋外メディア、デジタル・プラットフォームを含む複数のチャネルを通じてキム・セジョンを起用したグローバル広告キャンペーンを開始する計画です。同社は、このキャンペーンが20代・30代の消費者層に加え、世界中の消費者とのエンゲージメントをさらに拡大することを期待しています。

REJURANは、韓国のスキンブースター市場における主要ブランドとして着実な成長を続けています。その有効性と安全性に対する医療専門家と消費者の双方からの強い信頼に支えられ、同ブランドはアジア、欧州、中東の市場を含む世界50カ国以上に展開を拡大しています。REJURAN COSMETICSもまた、K-beautyの世界的な人気の高まりを受けて、プレミアム・ダーマコスメ市場での存在感を強化しています。

REJURAN®について

REJURAN®は、PharmaResearch独自の特許成分DOT® PN（ポリヌクレオチド）を用いて開発されたスキンブースター注入製剤です。本施術は、有効成分を肌の真皮層まで届け、肌本来の再生能力をサポートし、肌バリアを強化するように設計されています。REJURANは韓国における主要なスキンブースター・ブランドとしての地位を確立しており、現在は世界50カ国以上で販売されています。

REJURAN COSMETICSについて

REJURAN® COSMETICSは、再生科学の世界的リーダーであるPharmaResearchが開発したプレミアム・ダーマスキンケア・ブランドです。臨床の専門知識に着想を得た本ブランドは、先進的なスキンケア・イノベーションを日常のルーティンに取り入れています。韓国初のPDRNベースのスキンケア・ブランドであるREJURAN® COSMETICSは、持続可能な方法で調達されたサケのDNAから抽出された特許取得済みのc-PDRN®、およびPharmaResearch独自のDNA最適化技術（DOT®）を活用しています。本処方は、肌のキメ、潤い、輝きの向上を助け、より健康的でハリのある肌をサポートするように設計されています。

PharmaResearchについて

PharmaResearchは、再生医療を通じて人類の生活の質の向上に貢献する先駆的なバイオ医薬品企業です。同社の多様なポートフォリオには、医薬品、医療機器、化粧品、およびサプリメントが含まれ、そのいずれも複数の特許で保護された中核成分であるDOT™ PDRNおよびDOT™ PNを活用しています。PharmaResearchは韓国の江原道江陵市に本社を置き、米国子会社は米国カリフォルニア州コスタメサにあります。PharmaResearchの詳細については、https://pharmaresearch.com/en/ をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com