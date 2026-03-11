“わたしをほどく わたしの余白”ヘッドスパの新製品「コタヘッドスパ ピュレス」5月13日発売！
コタ株式会社(京都府久世郡久御山町)は、頭皮と心のバランスを整えるヘッドスパメニュー専用品「コタヘッドスパ ピュレス」を2026年5月13日(水)に発売いたします。当該製品は当社代理店、美容室向けに販売いたします。
コタヘッドスパ ピュレス
コタヘッドスパ ピュレスは、頭皮のことを考えた2つのこだわりである“スキャルプフローラ※に着目したスキンケア発想の処方”と“ヘアカラー後のケアに配慮した処方”を採用。頭皮と心のバランスを整えます。
※頭皮に存在する常在菌の集まりのこと
●2026年5月13日(水)発売
1. 新製品の特長
■ブランドコンセプト
“わたしをほどく わたしの余白”
穏やかな時間は、そっと息づいている。
カーテン越しに差し込むやわらかな光。
頬を撫でるそよ風。
ゆっくりと暮れてゆく空。
静かな夜に響く木々のさざめき。
めまぐるしい日々から距離をおくことで、心がゆるやかにほどけてゆく。
どことなく惹かれてしまう情景のように、自分にも意識を向けてみる。
じっくり向き合い、癒すために。
コタヘッドスパ ピュレスは、
こだわり抜いたスキンケア発想の処方設計で、
頭皮と心のバランスを整えます。
ほんの少しの余白が、わたしを取り戻す。
■頭皮のことを考えた2つのこだわり
(1)スキャルプフローラ※1に着目したスキンケア発想の処方
頭皮には、スキャルプフローラと呼ばれる様々な常在菌が存在します。常在菌には、善玉菌・日和見菌・悪玉菌が存在し、うるおいを与えることでこれらのバランスが整い、バリア機能を助け揺らぎにくい頭皮へと導きます。
※1 頭皮に存在する常在菌の集まりのこと
(2)ヘアカラー後のケアに配慮した処方
ヘアカラー後のデリケートになりやすい頭皮に、うるおいを与えながらマイルドな洗浄力で優しく洗い上げるため、ヘアカラーの色落ちを軽減※2します。さらに、頭皮に残留した過酸化水素を水と酸素に分解し、過酸化水素による酸化ダメージを軽減することで頭皮トラブルにアプローチし、頭皮環境のバランスを整え健やかに保ちます。
※2 当社比(コタヘッドスパ エヴァーリーフ スキャルプエステ 3 スキャルプウォッシュ)
コタヘッドスパ ピュレスの製品特長
■製品内容
コタヘッドスパ ピュレス 1
ベースクレンジング
480g 業務用
コタヘッドスパ ピュレス 2
ブレンドクレンジング
480g 業務用
コタヘッドスパ ピュレス 3
スキャルプウォッシュ
160g 業務用
コタヘッドスパ ピュレス 4
スキャルプトリートメント
480g 業務用
コタヘッドスパ ピュレスの製品内容
製品の詳しい情報はこちら
【オフィシャルホームページ】
https://www.cota.co.jp/products/pures
2. 販売先
当社代理店、美容室向けに販売いたします。
美容室専売品であるため、スーパーやドラッグストア、インターネット等では一般消費者への販売は行っておりません。
365日の髪のキレイをサポートするCOTAオフィシャルコンテンツとして、WEBマガジンと公式Instagram・YouTubeではヘアケア方法や製品情報をお届けしています。
◆COTA BEAUTY STORY(コタ ビューティー ストーリー)
https://www.cota.co.jp/beautystory/
美容室で見違えるように美しくなった髪。
忙しくて時間のない毎日だけど、ずっとキレイをキープしたい！
COTA BEAUTY STORYは、美しい髪を育むためのヘアケア情報をお届けし、女性のキレイを応援するWEBマガジンです。
◆Instagram公式アカウント( @cota_jp )
https://www.instagram.com/cota_jp/
「女性は髪からもっと美しくなれる」
すべての女性にCOTAが提案している世界観を、一人でも多くの女性に実感して欲しいから。
とっておきのヘアケア情報やトレンドスタイル、製品情報を発信しています。
◆YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCpaOGKF3yjk7xjpCGNpKjaQ
コーポレートスローガンである「女性は髪からもっと美しくなれる」ということを世の中の女性に実感してもらうために、製品・ヘアケア・トレンドスタイル情報、会社・IR情報、ものづくり・研究開発・毛髪知識等を動画で発信しています。
■会社概要
社名 ： コタ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 小田 博英
所在地 ： 京都府久世郡久御山町田井新荒見77
設立 ： 1979年9月
事業内容 ： 美容室向け頭髪用化粧品、医薬部外品の製造・販売
資本金 ： 3億8,780万円
上場証券取引所： 東京証券取引所プライム市場(証券コード 4923)
URL ： https://www.cota.co.jp/
コタ株式会社は、美容室向けのシャンプーやトリートメント、整髪料、ヘアカラー剤、育毛剤、パーマ剤等の頭髪用化粧品・医薬部外品を製造・販売するメーカーです。
『女性は髪からもっと美しくなれる』という考えのもと、高品質で高付加価値な製品を美容室での対面による店舗販売を通じて、消費者の皆さまにもお届けしています。
美容室を通じて、「女性は髪がきれいになることで美意識が変わり、すべてがきれいになっていく」ということを多くの女性に発信しながら、これからも本当の美しさをお届けしていきます。
＜お客様からの問い合わせ先＞
コタ株式会社 お客様相談室
フリーコール 0120-936-177
お問い合わせフォーム： https://www.cota.co.jp/contact/