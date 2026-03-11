ミニストップは、株式会社ドールの「もったいないバナナ」を使用した「高地栽培バナナソフト」と、「ごほうびソフト‐チョコバナナ‐」を、２０２６年３月１３日（金）より、国内のミニストップ店舗にて順次発売します。寒暖差の大きい高地栽培のバナナは、甘みが強く濃厚な味わいが特長です。そのバナナの中で、様々な理由で規格外となってしまった「もったいないバナナ」を使用したサステナブルなソフトクリームです。 ミニストップは今後も、食べておいしい、環境にやさしい、ミニストップならではの商品で、お客さまのエシカルな消費※1行動に繋がる商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

●発売日： ２０２６年３月１３日（金）より順次発売 ３月２０日（金）全国発売●発売地区：全国（２０２５年２月末現在：１，７５７店）

商品名：ごほうびソフト‐チョコバナナ‐●本体価格：５００円（税込：５４０．００円）※2●エネルギー：ワッフルコーン ３１８kcal / カップ ２１１kcal ※3 ●商品特長：バナナと相性抜群のチョコを組み合わせた、食感が楽しいごほうびソフトです。★高地栽培が生む、甘みが強くコクのあるバナナを使用したソフトクリーム！★冷えて固まるパリパリ食感のチョコソース！★サクサク食感のココアビスケット！（カップもお選びいただけます。）食べるスプーン付。（小麦・大豆アレルギーをお持ちのお客さまには、プラスチックスプーンをお付けいたします。）※1 エシカル消費とは、消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動 を行うこと。２０１５年９月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の１７のゴールのうち、特にゴール１２に関連する取組です。 （消費者庁ホームページより）※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※3 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

●商品名：高地栽培バナナソフト ／ミックス●本体価格：３５０円（税込：３７８．００円）※2（一部店舗では仕様と価格が異なります）●エネルギー：１９７kcal ／ １９９ kcal （コーン） １６５ kcal ／ １６７ kcal （カップ）※3

●商品名：得盛ソフト バナナ ／ミックス●本体価格：５００円（税込：５４０．００円）※2 （一部店舗では価格が異なります）●エネルギー： ２５１kcal ／ ２５４kcal※3※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※3 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【参考資料】

■「もったいないバナナ」プロジェクトについて Dole はフルーツの埋め立て廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、まだ美味しく食べられるにもかかわらず流通過程の様々な要因により捨てざるを得ない規格外バナナを「もったいないバナナ」と名付けました。 このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を2021年 9月から開始。「もったいないバナナプロジェクト」には、現在200社以上の企業が参画しています。「もったいないバナナ」はドリンクや菓子など、様々な食品に生まれ変わって活用されているほか、職場向けのサブスクリプションサービス「オフィス・デ・ドール」や、小売店の売り場で「もったいないバナナ」そのものを提供・販売する取り組み、さらに2025年からは食品以外にも活用の幅をひろげた「バナナ炭」の販売も開始しています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツ」プロジェクトも展開しています。

https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/