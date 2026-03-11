2025年に約6,500万スイスフラン（CHF）の投資：スイスのGuy Parmelin大統領、スイスでトブラローネの新製造ラインの落成式を実施

・2025年に発表された、ベルンにトブラローネのグローバル「センター・オブ・エクセレンス」を設立するための約6,500万スイスフラン（CHF）の投資は、この象徴的なブランドが1908年に創設されたスイスへの明確なコミットメントです。

・現在、スイスの工場は世界のトブラローネ需要の約90%を担っています。

・この投資により、トブラローネの生産能力と技術革新能力が向上し、プレミアムチョコレートにおけるブランドの世界的な成長目標の達成を加速させます。

ベルン、スイス, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 1年を経て、スイス・ベルンにあるトブラローネ工場の改修工事は重要な節目を迎えました。最新鋭の新しい生産ラインの設置が完了しました。Mondelēz Internationalのチョコレート生産ネットワークにおける過去10年間で最大規模の投資の一つとして、スイスを象徴するブランド「トブラローネ」のグローバル「センター・オブ・エクセレンス」がベルンに設立されます。最終的に、これによりトブラローネの生産能力と技術革新能力が向上し、プレミアム・セグメントにおけるブランドの世界的な成長目標の達成を加速させるとともに、この象徴的な三角形ブランドに対する世界的な需要に応えます。



Inauguration of the new production line at the Toblerone plant in Bern Brünnen. From left to right: Thomas Kauffmann (Plant Manager, Toblerone Plant Bern Brünnen), Guy Parmelin (Swiss Federal President), Marieke Kruit (Mayor of Bern), and Volker Kuhn (Executive Vice President & President, Mondelez Europe).



スイスのGuy Parmelin大統領兼経済相は昨日、ベルンで新しい生産ラインの落成式を公式に行いました。同氏はスピーチの中で次のように強調しました。「世界中でスイスを代表する製品が一つあるとすれば、それはチョコレートです。そしてトブラローネは、スイスのチョコレートの中でも非常に特別な地位を占めています。それは単なるチョコレートではありません。スイスの歴史の一部です。そして、スイスらしさをこの上なく体現する象徴でもあります。それは、アイデンティティと品質です。スイス連邦大統領として、また経済相として、トブラローネ生産量の約90%が引き続きここベルンの新しい生産ラインで生産されることを特に嬉しく思います。」

スイス - トブラローネの中核であり故郷

有名な三角形のチョコレートは、1908年にTheodor ToblerとEmil Baumannによって発明され、数十年にわたりスイス発のベストセラーへと発展してきました。現在、世界中で販売されているトブラローネ製品の約90%がスイスのトブラローネ工場で製造されています。「私たちは常に、ここスイスで生産していることに誇りを持ってきました。トブラローネおよびワールド・トラベル・リテール担当プレジデントのIain Livingston氏は、「今回の投資はこの地に対する当社の強いコミットメントを示すものであり、世界のプレミアムチョコレート市場の成長をリードするという当社の目標を達成するための重要なマイルストーンです」と述べています。

Mondelēzの目標を支えるため、この118年の歴史を持つ象徴的なブランドは、強力な世界的知名度、独自性、およびワールド・トラベル・リテール事業におけるリーダーシップを活かし、プレミアムセクターで世界的な成長を遂げる態勢を整えています。トブラローネはスイスから世界120カ国以上に輸出されています。

ベルン工場長のThomas Kauffmann氏は、「私たちは、新しいトブラローネ生産ライン、ならびに物流とインフラの近代化を非常に誇りに思っています」と述べています。今回の投資により、チョコレートとヌガーの生産設備、および量産能力も拡張されます。

トブラローネの基本情報：ご存知でしたか？

・トブラローネは1908年、スイスにおいてTheodor ToblerとEmil Baumannによって発明されました。

・「Toblerone（トブラローネ）」は、名前の「Tobler（トブラー）」と、ハチミツとアーモンドのヌガーを指すイタリア語の名称「Torrone（トローネ）」を掛け合わせた言葉遊びです。特徴は、その板チョコの三角形の形状です。

・1985年以来、トブラローネはスイスのベルンにある工場で生産されており、現在そこではトブラローネ製品の約90%が製造され、世界120カ国以上で販売されています。

Mondelēz Internationalについて

Mondelēz International, Inc.（Nasdaq: MDLZ）は、世界150カ国以上で人々の適切なスナッキングを支援しています。2025年の純売上高は約385億ドルで、MDLZは、Oreo、Ritz、LU、Clif Bar、Tate's Bake Shopのビスケットや焼き菓子、ならびにCadbury Dairy Milk、Milka、Tobleroneのチョコレートなど、象徴的なグローバルブランドおよびローカルブランドを通じて、スナッキングの未来をリードしています。Mondelēz Internationalは、Dow Jones Best-in-Class North America and World Indices（旧Dow Jones Sustainability Indices）のメンバーです。詳細はwww.mondelezinternational.comをご覧いただくか、Xで同社をフォローしてください（x.com/MDLZ）。

Freshly packaged Toblerone on the new production line





Handover of a 4.5-kilogram Toblerone to Swiss Federal President Guy Parmelin. From left to right: Guy Parmelin (Swiss Federal President), Thomas Kauffmann (Plant Manager, Toblerone Plant Bern Brünnen), and Volker Kuhn (Executive Vice President & President, Mondelez Europe).



