【浅草ビューホテル】27階「THE ASAKUSA DINING」のリスタートとともに、日本各地の味を旅する「味紀行」を開始。3～4月は「秋田の味覚」をお届けします。

浅草ビューホテル（所在地：東京都台東区／総支配人：佐藤 和彦）が運営する27階レストラン「THE ASAKUSA DINING」は、2026年3月6日（金）より、日本各地の食材をテーマにしたプロジェクト「味紀行」をスタートします。
今年度は、秋田・石川・沖縄・新潟・北海道の5地域を巡るシリーズとして展開予定です。
第一章「秋田の味覚」では、比内地鶏や黒毛和種秋田牛などの秋田県産食材を、中国料理「Chinese唐紅花」とフランス料理「French蒔絵」それぞれの技法で表現します。


- 秋田の味覚提供期間：2026年3月6日（金）～4月30日（木）




27階「THE DINING」は2026年3月6日（金）、「THE ASAKUSA DINING Chinese唐紅花 French蒔絵」としてリスタートします。
中国料理・フランス料理をそれぞれフルコースで提供し、同じテーブルでも別々のコースを選べる新スタイルへ。
長く親しまれてきた空間や席はそのままに、二つの料理文化の魅力をより深く味わっていただけます。






日本の地域食材を巡る「THE ASAKUSA DINING 味紀行」



浅草ビューホテルは、日本の美しさや食文化の奥深さを、ホテルならではの切り口で伝えることを大切にしてきました。


日本各地には、その土地の風土とともに育まれてきた、確かな味があります。


メニューや空間、おもてなしを通じて、訪れる方に日本の真の魅力を感じていただくこと--それがこのホテルの変わらない姿勢です。


「THE ASAKUSA DINING 味の紀行」は、その思いを料理に込めたプロジェクトです。


中国料理とフランス料理という二つの技法を通して素材の個性を引き出すことで、同じ食材がまったく異なる顔を見せます。


単なる食材フェアではなく、日本の地域食文化を旅するように味わっていただく体験としてお楽しみいただける内容としました。


秋田（2026年3～4月）を皮切りに、石川（2026年5～6月）、沖縄（2026年7～8月）、新潟（2026年9～10月）、北海道（2026年11～12月）と、日本各地の食材を巡ります。






第一章｜秋田の味覚　雪国の風土が育んだ、まっすぐな味



2026年3月6日（金）～4月30日（木）



秋田の食材には、土地の風土とともに育まれてきた、素直な力があります。雪国の暮らしの中で磨かれてきた味わいは、過度な装飾を必要としません。比内地鶏の奥行きある旨み、きめ細かな肉質が魅力の黒毛和種秋田牛--中国料理とフランス料理、それぞれのコースに取り入れました。素材の輪郭をそのままに、秋田の「魅力」をたどる、味紀行です。



秋田の味覚　食材紹介

秋田県産 比内地鶏

豊かな自然に育まれた比内地鶏は、しっかりとした歯ごたえと、奥行きのある旨みが魅力。素材そのものの力を感じられる、秋田を代表する食材です。






黒毛和種 秋田牛

秋田の豊かな自然の中で育まれた黒毛和種秋田牛。きめ細かな肉質と、口の中でほどけるようなやわらかさ、上質な脂の甘みが調和した、奥行きのある味わいが魅力です。






※掲載料理は、旬の秋田県産食材を中心に使用する予定ですが、天候や収穫状況により一部食材が変更となる場合がございます。



French蒔絵



French蒔絵／調理長：高橋 一隆





秋田県産比内地鶏のガランティーヌとルビーポルト酒のジュレ
大葉のピューレとサフランマヨネーズ

秋田県産比内地鶏を蒸し焼きにし、しっとりとした食感のガランティーヌに仕立てました。 甘みのあるルビーポルト酒のジュレを下に敷き、大葉のピューレとサフランマヨネーズを周囲に配し、香りと彩りのアクセントにしています。

・Menu MIMOSA \10,000コースでご提供
・Menu SAKURA \15,000コースでご提供







黒毛和種秋田牛サーロインのポシェ
比内地鶏のジュとトリュフの香り
だまこ鍋風

黒毛和種秋田牛サーロインを、さっと湯通しするようにポシェ。
比内地鶏の旨みをいかしたソースにトリュフの香りを添え、秋田の郷土料理「だまこ鍋」をイメージした、だまこもちとともに仕上げています。

・Menu SAKURA \15,000コースでご提供









秋田県産比内地鶏のバロティーヌ
味噌風味のシュプレームソース

秋田県産比内地鶏を、温製のバロティーヌでご用意しました。
鶏がらの旨みをいかしたクリームベースのシュプレームソースに、味噌の風味を重ね、泡立てることで軽やかに仕上げています。

・Menu ROYALE \20,000コースでご提供






Menu MIMOSA（ミモザ）


お一人様 \10,000（税・サービス料込）



◯アミューズ・ブーシュ


◯秋田県産比内地鶏のガランティーヌとルビーポルト酒のジュレ　大葉のピューレとサフランマヨネーズ


◯グリーンピースのクリームとレタス、ベーコンのフランセーズ


◯活〆桜鯛のポワレと浅利のコンディマン　ミモザのブーケ飾りとマリニエールソース


◯仔羊（鞍下肉）を香り豊かな香草包み焼きとクスクスのコンポジション　ジュ ダニョーにディジョンマスタードの風味


◯ビューホテルメイド　穂乃華のパン


◯苺のムースと桜アイスクリーム　春色のパンテュールを描いて


◯小さなお菓子


◯コーヒーまたは紅茶




MIMOSA

Menu SAKURA（サクラ）


お一人様 \15,000（税・サービス料込）



◯アミューズ・ブーシュ


◯秋田県産比内地鶏のガランティーヌとルビーポルト酒のジュレ　大葉のピューレとサフランマヨネーズ


◯クリュスタッセと牛肉のコンソメ　オマール海老のラビオリを浮かべて


◯活〆桜鯛のポワレに浅利と焦がしパン粉をまとわせて　菜の花のソテーとシャンパーニュのクリームソース


◯グラニテ


◯黒毛和種秋田牛サーロインのポシェ　比内地鶏のジュとトリュフの香り　だまこ鍋風


◯ビューホテルメイド　穂乃華のパン


◯苺のムースと桜アイスクリーム　春色のパンテュールを描いて


◯小さなお菓子


◯コーヒーまたは紅茶




SAKURA

Menu ROYALE（ロワイヤル）


お一人様 \20,000（税・サービス料込）



◯アミューズ・ブーシュ


◯蝦夷鮑の低温ローストをサラダ仕立てに　フランス産キャビアとラヴィゴットソース


◯秋田県産比内地鶏のバロティーヌ　味噌風味のシュプレームソース


◯活カナダ産オマール海老のグリルとグリーンアスパラガス　シェリーの香るマルテーズソース


◯グラニテ


◯国産牛フィレ肉のパイ包み焼きと春の野菜　トリュフソース


◯ビューホテルメイド　穂乃華のパン


◯苺のムースと桜アイスクリーム　春色のパンテュールを描いて


◯小さなお菓子


◯コーヒーまたは紅茶




ROYALE

Chinese唐紅花



Chinese唐紅花／調理長：新長 弘紀




秋田県産 比内地鶏の揚げ物
特製香味ソース

秋田県産の比内地鶏を、軽やかな衣で揚げました。
しっとりとした肉質と、噛むほどに広がる旨みが特徴です。
香味野菜の風味をきかせた特製ソースが、比内地鶏の味わいに奥行きを与えています。

・\7,000コースでご提供







いぶりがっこと窯焼き叉焼入り炒飯 上湯と漬物添え

いぶりがっこと、自家製の窯焼き叉焼を加えた炒飯です。
いぶりがっこの歯切れのよい食感と、香ばしく焼き上げた叉焼の旨みが調和します。
添えた上湯は、そのまま味わうほか、炒飯にかけて、味わいの変化もお楽しみいただけます。

・\7,000コースでご提供
・\23,000コースでご提供







秋田県産 秋田ポーク・
こまちの東坡肉　彩野菜添え

秋田県産「秋田ポーク・こまち」を、東坡肉（トンポーロー）仕立てでじっくり煮込みました。旨みを含ませたやわらかな味わいに、彩野菜を添えて仕上げています。

・\10,000コースでご提供







比内地鶏ときりたんぽを使用しじっくりと蒸し上げた壺蒸しスープ

比内地鶏と、秋田の郷土料理であるきりたんぽを合わせ、じっくりと蒸し上げた壺蒸しスープです。
クコの実や蓮の実、なつめ、干し椎茸、白きくらげなど、中国漢方に由来する素材をともに蒸し、滋味深い味わいに仕立てています。
蒸すことで引き出された、やさしく澄んだ旨みをお楽しみください。

・\10,000コースでご提供







稲庭うどんを使った坦々つけ麺

秋田の稲庭うどんを、坦々つけ麺に仕立てにしました。
胡麻の風味をいかしたスープに、肉味噌を加えながら味わいます。
仕上げにホテルメイド辣油の香りを添え、なめらかな麺と奥行きのある味わいを楽しめる一杯です。



・\13,000コースでご提供






桃花（とうか）


お一人様 \7,000（税・サービス料込）【平日限定・ランチコース】



◯季節の三種冷菜盛り合わせ


◯順菜と豆腐のとろみスープ


◯北京ダック　新鮮な野菜と共にクレープに包んで


◯唐紅花点心三種


◯秋田県産　比内地鶏の揚げ物　特製香味ソース


◯いぶりがっこと窯焼き叉焼入り炒飯　上湯と漬物添え


◯本日のデザート


◯中国茶




桃花

櫻花（おうか）


お一人様 \10,000（税・サービス料込）



◯一口のお楽しみ


◯季節の五種冷菜懐石盛り


◯比内地鶏ときりたんぽを使用しじっくりと蒸し上げた壺蒸しスープ


◯桜鯛の煎り焼き　甘醤油ソース　青山椒のさわやかな香りと共に


◯秋田県産　秋田ポーク・こまちの東坡肉　彩り野菜添え


◯蒸しパン


◯本日のデザート


◯中国茶




櫻花

春爛漫（はるらんまん）


お一人様 \13,000（税・サービス料込）



◯一口のお楽しみ


◯季節の七種冷菜パレットスタイル


◯比内地鶏ときりたんぽを使用しじっくりと蒸し上げた壺蒸しスープ


◯北京ダック　新鮮な野菜と共にクレープに包んで


◯桜鯛の煎り焼き　甘醤油ソース　青山椒のさわやかな香りと共に


◯霜降り和牛肩ロースの柔らか煮込み　彩り野菜添え


◯稲庭うどんを使った坦々つけ麺


◯本日のデザート


◯中国茶




春爛漫

百花繚乱（ひゃっかりょうらん）


お一人様 \23,000（税・サービス料込）



◯一口のお楽しみ


◯季節のこだわり九種冷菜パレットスタイル


◯吉切鮫フカヒレの姿煮　時間をかけて取った黄金色のスープ


◯桜鯛の広東式蒸し物　伝統のフィッシュソースで


◯お口直しのシャーベット


◯A.Bからチョイス


　A.国産牛フィレ肉のステーキ　自家製XO醤ソース


　B.国産牛Aサーロインステーキ　唐紅花式黒酢ソース


◯A.B.Cからチョイス


　A.ピータン入り中華粥　三種の薬味添


　B.いぶりがっこと窯焼き叉焼入り炒飯　上湯と漬物添え


　C.稲庭うどんを使った坦々つけ麺


◯チャイニーズデザートプレート


◯中国茶




百花繚乱

「THE ASAKUSA DINING 味紀行」 今後の展開



第一章「秋田の味覚」に続き、2026年は日本各地の食材をテーマにした「味紀行」を、年間を通して展開予定です。



第二章｜石川の味わい


加賀の美が息づく、奥行きのある味わい


2026年5月1日（金）～6月30日（火）

第三章｜沖縄の恵み


太陽と風が育てた、陽のある味


2026年7月1日（水）～8月31日（月）

第四章｜新潟の実り


水と大地が育てた、実りの味


2026年9月1日（火）～10月31日（土）

第五章｜北海道の大地


大地と海に育まれた、雄大な味


2026年11月1日（日）～12月31日（木）


ご予約

◯オンラインご予約


https://www.tablecheck.com/ja/viewhotels-asakusa-thedining/reserve/message



◯お電話でのご予約（10：00～17：00）


03-3842-2124 ／ 03-6736-6267


《店舗情報》

○THE ASAKUSA DINING Chinese唐紅花 / French蒔絵


https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/restaurant/thedining/



○浅草ビューホテル 公式ホームページ


https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/



○THE ASAKUSA DINING 味の紀行 特設ページ


https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/ajikikou_lp/



【お客様お問い合わせ】


浅草ビューホテル　0570-003-235（ナビダイヤル）



