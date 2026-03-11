「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に５年連続認定されました

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ（代表取締役会長：佐藤 守正、以下「当社」）は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取り組みを戦略的に実践する企業として、５年連続「健康経営優良法人（大規模法人部門）」※に認定されました。

※2016年度に経済産業省が創設し、現在、日本健康会議が認定

◆エフピコの健康経営に向けた取り組み

エフピコグループ健康宣言（2021年11月）の下、社内イントラネット「職場で健康プロジェクト」専用ページを通じた積極的な健康情報の発信、毎年の「私の健康宣言」、「健康セミナー」、「スマホdeエフピコ杯ウォークラリー」や「カラダづくり測定会」の健康イベントの実施等により、社員の心身の健康改善に取り組んでいます。

引き続き、グループを挙げて健康経営に取り組んでまいります。

社内イントラネット掲示板スマホdeウォークラリーカラダづくり測定会◆関連リンク

・ACTION！健康経営（健康経営優良法人認定事務局（日本経済新聞社））

https://kenko-keiei.jp/houjin_list/

・健康経営優良法人認定制度について

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

・当社ホームページ

健康経営に向けた取り組み

https://www.fpco.jp/esg/societyeffort/health_and_safety.html

以 上