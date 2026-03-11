マルイ初開催！アジア各国の文化が気軽に楽しめる「アジアンフェア」を、マルイファミリー溝口で開催！

株式会社丸井グループ

マルイファミリー溝口（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）4階 溝ノ口テラスにて、「アジアンフェア」を開催いたします。

グルメや雑貨、コスメなどアジア文化を堪能できるポップアップイベントです。

■「アジアンフェア」について

韓国・台湾・タイ・インドネシアなどアジア各国の最旬カルチャーが体感できる9ショップが大集合！現地さながらの熱気が漂う会場に、手づくりの雑貨やできたてのテイクアウトグルメなど、「見て、触れて、食べて」楽しむことができる、特別な空間をご用意いたします！

マルイ初開催となるこのイベントで、アジアの魅力を体感し、もっと身近に感じてみませんか？

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

■出店ブランド一覧

麺線屋formosa

二子新地に2015年にオープンしたお店。台湾麺線と魯肉飯（ルーローハン）が名物です。

麺線（めんせん）とは

台湾で大人気の屋台名物！鰹出汁の煮込み素麺！！鰹出汁をべースとしたトロミのあるスープに、薬膳で丁寧に煮込んだモツが入っています。

パクチー、ラー油などはお好みで添えていただけます。

魯肉飯（ルーローハン）とは

子どもから大人までみんな大好きな台湾を代表する国民食！

皮付きの豚肉を香辛料や漢方と一緒に長時間煮込み一日寝かせて味を馴染ませます。

それをホカホカのご飯の上に乗せたら当店自慢の魯肉飯のできあがり。

そのほか、麺線屋formosaのオンラインで大人気の4品の販売を行います。

冷凍 [陳さん家の麺線]

湯煎して、とろみをつけるだけでいつでも食べたい時に台湾屋台名物の麺線が召し上がれます！

鰹出汁をベースとしたトロミのあるスープと絡み合った細い麺と丁寧に煮込んだモツが入っています。

朝、昼、オヤツ、夜食としても親しまれています。お一人さま分580gという大盛りで、ご満足いただけるボリューム感！

小椀2杯分にしてシェアもできます。

冷凍 [陳さん家の魯肉飯]

魯肉飯は台湾の国民食！独自のスパイスで長時間ことこと煮込んだ、麺線屋formosa自慢の魯肉飯！

子どもから大人までみんな大好き！ご飯以外にお野菜や豆腐にもよく合う万能の具材でもあります。一袋120g入りで、たっぷり召し上がれます。

[陳さん家のラー油！～もう手放せない～]★試食可能

リピート率はなんと80%以上！一度食べたらきっとハマる自家製ラー油をぜひお試しください。

麺線と魯肉飯にももちろん合います。

数種類の唐辛子をブレンドし、そのほか山椒、干しエビなどを使用した風味豊かで辛めなラー油です。

冷奴、サラダ、ラーメン、餃子、炒め物、鍋の薬味などさまざまなお料理にかけてお楽しみいただけます。

[陳さん家のトマトにかけるタレ]★試食可能

台湾南部特有のトマトの食べ方として、台湾の醤油、生姜、砂糖、などを合わた特製タレを付けて食べる、というものがあります。

蕃茄切盤（おつまみトマト）の専門の屋台があるほど人気の食べ物。日本ではなかなか食べられない味。トマトにかけるだけ簡単！おいしい！

☆ラベルデザイン

4品とも、『LOVE台南～台湾の京都で食べ遊び～』の著者であり、台湾イベントや台湾本でも大人気のイラストレーターの佐々木千絵さんが手がけています。見た目もかわいい！食べておいしい！贈答品としても最適です。

kashi

【バリ雑貨で毎日の生活をhappyに】をコンセプトに、インドネシアバリ島で買付けしたカラフルで心はずむアイテムをご紹介します。

軽くて水洗いのできるカゴバッグ<PASAR BAG>（パサールバッグ）はインドネシアのお母さんの手編みのアイテム！

たくさんのカラーバリエーションとサイズからお好みのバッグを選んで、カスタムアイテムで自分だけのオリジナルバッグをつくっていただけます。

そのほか人気のバリ雑貨とともに、春のお出かけが楽しみになるようなアイテムを見つけてみませんか？

PICA MARKET

現地へ行けなくても、自宅で楽しみたい！おいしいものを食べて、自宅で文化を体験しましょう！

韓国や台湾のすてきなアイテムで、あなたの生活をピカピカに彩ります。

【韓国】

BROS LAPIN プレミアムごま油、BROS LAPIN プレミアムえごま油、デイリーフィットパンプキンティー、ポジャギ（韓国式風呂敷）、ノリゲ（韓国飾り）、韓国シール、韓国料理本、韓国料理器具、雑貨

＜済州島みかん商品＞

タボンみかんジュース、タボンみかんマーマレード、タボンみかんドライチップ、みかんピールティー

＜台湾＞

パイナップルケーキ、マンゴーケーキ、文旦ケーキ、ドライフルーツ（パイナップル、マンゴー、青マンゴー、ドラゴンフルーツ）、ヌガー（パイナップル、マンゴー）、ヌガークラッカー（ミルク、ミルクティー、パイナップル、コーヒー）、台湾茶（ティーバッグ4詰合せ、文山包種茶茶葉、高山茶茶葉、金萱茶茶葉、紅烏龍茶葉、東方美人茶茶葉）

Taiwan Love 台湾雑貨

台湾の商品を専門に扱うオンライン専業ショップ「Taiwan Love」が、期間限定で台湾雑貨を対面販売します。

台湾の市場や街角で親しまれている軽くて丈夫な「漁師網バッグ」をはじめ、当店オリジナルの台湾デザインステッカーなどをご用意しました。

実際に商品を手に取ってご覧いただける貴重な機会です。旅気分を感じられるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

数量限定のため、お早めにどうぞ。

山海豆花

台湾の屋台から届いた、幸せの輪っか。

どこか懐かしくて、ちょっと新しい。

＼手のひらサイズの小さなご褒美／

Thai Trend Market

質感とスタイルで出会う、新しいタイ。

日本の日常に馴染む、モダンな伝統と遊び心が集結したThai Trend Market。

今回の「アジアンフェア」において、タイのプロダクトを紹介するのは本ブースだけ！

『旅気分ではなく、質感とスタイルで魅かれる〈新しいタイ〉と出会う場所』をコンセプトに、今、現地在住の日本人にも話題のアイテムをお届けします。

今回ご紹介するのは、日本の暮らしに溶け込む洗練されたデザインと、タイ特有の遊び心。

タイの豊かな自然素材や伝統技術をアップデートさせ、日本の暮らしに心地良くフィットするアイテムが沢山あるのにまだまだ日本未上陸の状態...

SNSでは伝えきれない「素材の温度」を、ぜひ会場で体感してください。

タイの概念が心地よく塗り替えられる1週間が始まります。

【Pick Up Items】

Jewelry

世界有数の天然石産出国タイが生むモダンジュエリー。Starbucks Thailandとのコラボでも注目された伝統工芸「ベンジャロン焼き」の一点物アクセサリーも登場。

Lifestyle

参加ブランド中、最もカラフルでユニーク。タイ文字バッグやクスッと笑える遊び心あふれるイラスト雑貨。

Aroma

タイハーブの恵みを日本人好みに調合。心と体を解きほぐす至福の香り。

Cosme

美容大国タイで支持される、実力派の植物由来スキンケア＆まつ毛美容液。

あなたのタイへのイメージをアップデートする体験を、ぜひ会場でお楽しみください。

公式Instagram @thaitrendmarket

喜記銀座

銀座の香港料理の名店「喜記（へいげい）」プロデュースによるスイーツのPOP-UPが神奈川初出店！

銀座では出店のたびに即完売するバターボーローバン、濃厚な香港エッグタルトなど、本場香港の街で愛されている至福のスイーツをご堪能ください。

溝口出店を記念して、数量限定で特別なプレゼントもご用意しております。

ご来店お待ちしております。

台湾セレクション

台湾の“今”が、ここにある。楽天市場でユーザー評価★4.50を誇る人気店「台湾ダイレクト」、その中でも、ユーザから★4.65という高評価を獲得した「巧裕樂ブランドの手づくりヌガー」を対面販売いたします。

ご試食も一部ご用意しておりますので、パイナップルケーキに次ぐ新しい台湾のお土産「ヌガー」をぜひ会場でお楽しみください！

台湾同客餃子館

人気の台湾餃子、「同客餃子」がマルイファミリー溝口に初登場！

本場の水餃子をご家庭でお楽しみください！

■イベント概要

開催期間：2026年3月16日（月）～3月22日（日）

開催場所：マルイファミリー溝口 4階 溝ノ口テラス

営業時間：10:30～20:00 ※最終日は18:00までとなります

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。詳しくは施設のHPをご覧ください

※混雑時はイベントスペースへの入場時刻が遅れる場合がございます

※状況により入場制限などを行う場合がございます

▼マルイファミリー溝口

https://www.0101.co.jp/078/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/