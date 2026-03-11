原因は自分にある。、文学作品から着想を得たEP「文藝解体新書」　3月11日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、原因は自分にある。の全4曲入りEP「文藝解体新書」（読み：ブンゲイカイタイマニュアル）を3月11日（水）に発売します。

文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。（通称ゲンジブ）。今作は新曲「ニヒリズムプリズム」「疾走」「愛無常」「Silence」の全4曲を収録し、日本文学の名著からインスパイアされた各楽曲に‘春夏秋冬’それぞれの描写や感情を織り交ぜています。初回限定盤、通常盤、ソロ盤の全9形態でリリースされ、初回限定盤のみ収録楽曲4曲に加えて、メンバーの桜木雅哉出演ABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲「トレモロ」と、吉澤要人主演の読売テレビドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌「NOW」の2曲をボーナストラックとして収録しています。

1曲目に収録される「ニヒリズムプリズム」は、「原因は自分にある。」「因果応報アンチノミー」などゲンジブの代表曲を手掛ける久下真音が楽曲制作を担当。以前より久下が、孤独や憂鬱を色彩豊かに表現するニヒリズム散文詩的短編を多く生み出してきた梶井基次郎の世界観がゲンジブのイメージとシンクロしていると考えていたことから、梶井基次郎の「蒼穹」を題材としています。

「疾走」は、これまでのゲンジブの楽曲の中でも「遊戯的反逆ノススメ」「Paradox Re:Write」などのアッパーで攻撃的な楽曲を手掛けてきたクリエイターチーム B33G, Kiyoki, Orcaにゃん, SARVALが提供した楽曲です。灼熱の太陽の下で数々の困難を乗り越えて友のもとへ走る物語である太宰治の「走れメロス」を楽曲のモチーフとして選んでいます。

「愛無常」は、前作EP『テトラヘドロン』の収録曲「小説ならば」を楽曲提供し、ほか数多くのアーティストにも楽曲提供する竹縄航太が手掛けました。「先生」と「私」の交流を中心に書かれた物語である夏目漱石の名著「こころ」からインスパイアを受けた作品です。

「Silence」は、今回新しくm-floの☆Taku Takahashiが楽曲を提供しました。歴史小説のマスターピースの１つである遠藤周作の「沈黙」からインパイアを受け、江戸時代初期の過酷な時代を生きた宣教師の物語を恋愛に置き換えて歌詞を制作しており、ゲンジブにとっても新境地となる作品に仕上がっています。

今作の発売を記念して、発売日（3/11）の午後9時より、YouTube公式チャンネルにて生配信を開催します。新EPのコンセプトにまつわる特別な場所からお届けする生配信では、本作についての深掘りトークや企画など、1時間たっぷり生配信予定です。また、アプリ「Stationhead」ではリスニングパーティーの開催が決定。「ニヒリズムプリズム」をはじめとした、原因は自分にある。の楽曲を一緒に聴きながらリアルタイムでチャットに参加でき、各回にメンバー本人も参加予定です。

ニヒリズムプリズム | #原因は自分にある。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zUMKlxFPUyU ]

EP「文藝解体新書」リリース記念 ゲンジブYouTube生配信

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

原因は自分にある。 EP「文藝解体新書」

2026年3月11日（水）発売

https://lnk.to/GNJB_bkm0311

■CD収録内容

＊全形態共通4曲

1.ニヒリズムプリズム

2.疾走

3.愛無常

4.Silence

＊初回限定盤のみ

<Bonus Track>

5.トレモロ（ABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲）

6.NOW（読売テレビ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌）

■Blu-ray収録内容（初回限定盤のみ）

「GNJB FC Limited Tour Laboratory -」2025.12.26 Zepp DiverCity(TOKYO)より4曲収録

■仕様

【初回限定盤】税込4,730円(税抜4,300円) UPCH-7807

-トールサイズケース

-CD

-Blu-ray(15-20min)

-フォトブック P32

-グループトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-ユニットトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-オリジナルステッカー

【通常盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-2296

-CD

-ブックレットP8

-通常盤ソロトレカ (全7種中ランダム1種)

※通常盤ソロトレカは初回封入特典となります。

【大倉空人盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7808

-CD

-ブックレットP8

-大倉空人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

【小泉光咲盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7809

-CD

-ブックレットP8

-小泉光咲ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

【桜木雅哉盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7810

-CD

-ブックレットP8

-桜木雅哉ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

【長野凌大盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7811

-CD

-ブックレットP8

-長野凌大ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

【武藤潤盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7812

-CD

-ブックレットP8

-武藤潤ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

【杢代和人盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7813

-CD

-ブックレットP8

-杢代和人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

【吉澤要人盤】税込2,200円(税抜2,000円) UPCH-7814

-CD

-ブックレットP8

-吉澤要人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入)

■CD ショップ別特典

・ゲンジブ観測所会員限定：オリジナルランダムトレーディングカード ゲンジブ観測所ver.（全7種のうちランダム1種）

・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全7種のうちランダム1種）

・タワーレコード：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver.（全7種のうちランダム1種）

・HMV：オリジナルランダムトレーディングカード HMV ver.（全7種のうちランダム1種）

・TSUTAYA：ましかくブロマイド（全7種のうちランダム1種）

・Amazon：A4クリアファイル（全7種のうちランダム1種）

・楽天BOOKS：クリアシート（全7種のうちランダム1種）

・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッチ（全7種のうちランダム1種）

・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種)

【注意事項】

※各種特典絵柄は後日公開いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※各形態いずれか1 枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD ショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

＜EP「文藝解体新書」CDショップ キャンペーン実施＞

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-03-06/

＜EP『文藝解体新書』発売記念YouTube生配信＞

2026年3月11日 午後9時～

配信URL：https://youtube.com/live/yBqqzTlK1sI?feature=share

公式チャンネル：https://www.youtube.com/@genjibu

＜「文藝解体新書」Stationheadリスニングパーティー詳細＞

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-03-06-2/

◼︎EP「文藝解体新書」リリース記念特典会

HMV&BOOKS online／TOWER RECORDS ONLINE／UNIVERSAL MUSIC STORE のスペシャルな特典会の開催が決定いたしました！

EP「文藝解体新書」リリース記念 特典会応募用シリアルナンバー付き商品の専用カートでの予約販売を開始いたします。

【特典内容】

メンバー個別特典会イベント

【出演メンバー】

2026年3月20日(金・祝)：小泉光咲・桜木雅哉・長野凌大・武藤潤・吉澤要人

2026年4月19日(日)：大倉空人・杢代和人

2026年5月3日(日)：大倉空人・小泉光咲・桜木雅哉・長野凌大・武藤潤・杢代和人・吉澤要人

2026年5月4日(月・祝)：大倉空人・小泉光咲・桜木雅哉・長野凌大・武藤潤・杢代和人・吉澤要人

※出演メンバーは変更になる可能性がございます。

【日程】

2026年3月20日(金・祝)：京都・みやこめっせ 第3展示場

2026年4月19日(日)：大阪・ATCホール Cホール

2026年5月3日(日)：愛知・ポートメッセなごや 第2展示館

2026年5月4日(月・祝)：神奈川・パシフィコ横浜 展示ホールD

【全会場共通特典会内容】

1部 2ショット撮影会 12:00(予定) (各会場各メンバー150名)

2部 2ショット撮影会 12:55(予定) (各会場各メンバー150名)

3部 2ショット撮影会 13:50(予定) (各会場各メンバー150名)

4部 個別サイン会 15:00(予定) (各会場各メンバー150名)

5部 個別サイン会 15:55(予定) (各会場各メンバー150名)

6部 個別サイン会16:50(予定) (各会場各メンバー150名)

※受付時間・参加方法詳細は後日当選者の方にのみご案内いたします。

※ご希望の日程/会場を選んでご応募いただけます。

※各種特典会はご希望のメンバーをお選びいただけます。

※イベント詳細は以下にてご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-02-04/

[ツアー情報]

「LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭」

【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年3月17日(火)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月18日(水)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

2026年3月28日(土)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月29日(日)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

【大阪】オリックス劇場

2026年4月4日(土) 18:00開場／19:00開演

2026年4月5日(日)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

【福岡】福岡サンパレス

2026年4月10日(金) 18:00開場／19:00開演

2026年4月11日(土)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

【宮城】仙台サンプラザホール

2026年4月25日(土) 18:00開場／19:00開演

2026年4月26日(日)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

[プロフィール情報]

『ジャパンカルチャーを牽引する、新解釈アイドルグループ』

「Ayase（YOASOBI）・100回嘔吐」などネットカルチャーを代表する奇才から楽曲提供を受け、MVでは2Dのキャラとコラボなど2次元と3次元の架け橋的な存在も体現する、新解釈の7人組ダンスヴォーカルグループ。哲学的かつ文学的な歌詞の世界観を武器とする。

ライブでは、『シニカルな世界観・表情管理1000%のアイドル』という両極端にパラメーターを振り切った表現を自在に操る。(その姿はまるで「ギャップ萌えの権化(ごんげ)」。)

各メンバー俳優業としても活発で「仮面ライダー」などイケメン俳優登竜門なども経験。

印象的なグループ名は「変化を引き起こすもとになること」の意味を持つ″原因″をあえて肯定的に捉え、「原因は自分にある。」と響くようにインパクトを与え続ける前衛的なユニットになることが由来。

2025年、『LIVE TOUR 2025 嘲笑倫理学のすゝめ』全国4都市11公演、7月に国立代々木競技場第一体育館にて『ARENA LIVE 2025 序破急』を2日間開催した。

唯一無二のアイドル像を刻みながら活動を続ける。

