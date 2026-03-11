(株)インボイス、2026年3月18日(水) に【＜中小企業向けの経理DX実践編＞経理DX推進の障壁を突破する「成功への判断基準」と「具体的な解決手法」】の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、辻・本郷ITコンサルティング株式会社（代表取締役社長：黒仁田 健 本社：東京都渋谷区）との共催セミナー、【＜中小企業向けの経理DX実践編＞経理DX推進の障壁を突破する「成功への判断基準」と「具体的な解決手法」】をオンデマンドセミナー形式で配信することをお知らせ致します。

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260318.html

セミナー概要

◆配信期間

2026年3月18日（水）14:00 ~ 18:00

◆再生時間

1時間を予定

◆講演テーマ：【＜中小企業向けの経理DX実践編＞経理DX推進の障壁を突破する「成功への判断基準」と「具体的な解決手法」】

◆参加費：無料

◆開催形式：オンデマンド

■セミナー概要

・テーマ1：「よくある中小企業のアナログ経理の盲点」

本セミナーの第1回では「IT導入の失敗例」と「業務改善成功の共通点」を紹介しましたが、今回は「どうすれば成功できるか」という実践編となります。

「情報は集めたが、何から手をつけるべきか決めきれない」という悩みを抱える方も多い中、本パートでは、多くの中小企業が陥る「アナログ経理の盲点」を紹介します。どこから手をつければ良いのか、不安を解消して最初の一歩を踏み出すための「判断基準」を、実際の支援事例を交えて解説します。

完璧を目指さず、まずは「何を変えれば楽になるか」を整理しましょう。



（登壇者：辻・本郷ITコンサルティング株式会社 取締役 菊池 典明氏）

・テーマ2：「請求書から始めるスモールDXが経理業務効率化を前進させる」

紙や電子が混在する請求書処理やExcel台帳など、改善のためにツール導入を検討したものの、「忙しくて時間が取れない」「効果が見えない」と立ち消えになった経験はありませんか？

本パートでは、受取請求書からDXをスモールスタートした事で、導入を阻む「コストの壁」「社内理解の壁」「切替の壁」といった障壁をクリアした実例を紹介します。

なぜ「請求書」から始めるとうまくいくのか。その小さな一歩が、どのように経理業務全体の効率化を前進させるのか、具体的かつ現実的な「手法」を解説します。

（登壇者：株式会社インボイス マーケティング推進部 課長 神田 龍之介）

■このセミナーでわかること

・多くの中小企業が陥る「アナログ経理の盲点」と、成功への「判断基準」

・DX推進の障壁となる「コスト・社内理解・切替」の3つの壁の突破法

・「請求書」から始めるスモールDXで経理業務を前進させる、具体的な「解決手法」

■こんな方にオススメ

・DXの情報は集めたが、何から手をつけるべきか「判断」できずにいる方

・過去にツール導入を検討したが、予算や社内調整などの「障壁」で断念した方

・紙やExcel管理など、属人的なアナログ業務に限界を感じている方

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260318.html

関連サービス

○通信料金一括請求サービス【Gi通信】

https://gi.invoice.ne.jp/

○公共料金一括請求サービス【OneVoice公共】

https://onevoice.invoice.ne.jp/

○クラウド型請求書発行システム【OneVoice明細】

https://onevoice.invoice.ne.jp/lp/

〇サステナビリティ部門向けBPOサービス【OneVoiceエナジーデータ】

https://energydata.invoice.ne.jp/

○会計処理業務を効率化するプラットフォーム【OneVoice Palette】

https://palette.invoice.ne.jp/

運営メディア

〇請求書に関するお役立ち情報サイト

https://media.invoice.ne.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社インボイス マーケティング推進部 田嶌

03-5275-7241