キレイめぐらすビビッドピンク！急速冷凍でおいしさそのまま！『レッドドラゴンフルーツ 完熟カットピタヤ』2026年3月30日（月）新発売！

株式会社フルッタフルッタ

株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）は、完熟レッドドラゴンフルーツ（ピタヤ）の冷凍カットフルーツ『レッドドラゴンフルーツ 完熟カットピタヤ』を

2026年3月30日（月）より順次全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、通販サイト※にて販売を開始することをお知らせいたします。

レッドドラゴンフルーツ（ピタヤ）は、「NEXTアサイー」としてアサイーに続くスーパーフルーツの1つです。

本商品はしっかりと甘みがのった完熟レッドドラゴンフルーツ（ピタヤ）を食べやすいキューブ状にカットし、急速冷凍でおいしさをぎゅっと閉じ込めました。驚くほど鮮やかなビビッドピンクは色素のベタシアニンによるもので、美容をサポートする注目のポリフェノールです。また、プチプチとした食感の種は女性に嬉しい葉酸が特徴です。

フルーツとしてそのまま食べるのはもちろん、アサイーボウルのトッピングやスムージーの素材として、またサラダやポタージュなどお食事メニューとしてもおいしい、新しいアイテムです。ぜひこの機会にトッピングの新アイテムとしてお楽しみください。

※公式通販サイトでは店頭販売日と販売日が異なる場合がございます。

■ドラゴンフルーツの推しポイント

「ドラゴンフルーツ」それは注目のスーパーフルーツ！

竜のうろこのような見た目から「ドラゴンフルーツ」（別名「ピタヤ」）と呼ばれるサボテン科の果実。おもに果肉が白と赤の２タイプあり、そのみずみずしい果肉と、サクサクとした食感、種のプチプチが３度楽しめるフルーツです。レッドドラゴンフルーツの赤い色素はポリフェノールの一種であるベタシアニン由来のもので、その栄養価値に注目が集まっています。

アサイーとの相性バツグン！スーパーフルーツボウルのススメ

普段の食生活で健康を心掛けている方におススメしたい植物由来の栄養素。鉄分やビタミン、ミネラルや良質な脂質をおいしく摂取できるアサイーボウルに、ドラゴンフルーツを組み合わせてまさにスーパーフルーツボウルに！

「映え」感満載のビビッドピンク

栄養だけじゃない！ビビッドで「ピンクカワイイ」も兼ね備えた最強フルーツのドラゴンフルーツ。フルーツボウルやスムージーで目も舌も喜ぶ映えメニューに！

アレンジ自由自在！クセがなく何でもつくれる万能素材！

そのまま食べると優しい甘味が特徴のドラゴンフルーツ。フルーツジュースや牛乳、豆乳と合わせると鮮やかなピンクに元気をもらえるヘルシースムージーに。また、クセがない味わいでサラダのトッピングやピクルス、カプレーゼなどにもおすすめです。パーティーやお祝い料理の色付けや、煮込み料理やポタージュ、スープにも使える万能スーパーフルーツです。

［特設レシピサイトURL］http://qrsm.net/a/118329224

※サイトは3月30日に公開予定です。

■商品情報

[商品名] レッドドラゴンフルーツ 完熟カットピタヤ

［名称］冷凍果実ドラゴンフルーツ

［内容量］150g

［発売日］2026年３月30日

［希望小売価格］オープン価格

［販売先］全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、通販サイト※

※公式通販サイトでは店頭販売日と販売日が異なる場合がございます。

［保存方法］冷凍（-18℃以下）

［原材料名］ドラゴンフルーツ

［原産国名］ベトナム

［アレルギー物質（28品目中）］なし

［栄養成分表示（150g当たり・推定値）］

エネルギー86kcal、たんぱく質1.4g、脂質1.1g、炭水化物19g（糖質16.4g、食物繊維2.6g）、

食塩相当量0.01g、葉酸20㎍、ポリフェノール156mg、ベタシアニン32mg

■フルッタフルッタのドラゴンフルーツ製品

フルッタフルッタではドラゴンフルーツ（ピタヤ）を「NEXTアサイー」として展開することに注力しており、既存品ではピタヤボウルの冷凍ミックスベースの「おうちでピタヤボウル」とピタヤとザクロをミックスした「ピタヤスムージー」を販売しています。香料、着色料を使用せず自然の色合いと栄養素を手軽にチャージいただけるアイテムです。

【おうちでピタヤボウル詳細URL】

https://www.frutafruta.com/products/bowl/

【ピタヤスムージー詳細URL】

https://www.frutafruta.com/products/pitaya-smoothie/

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。