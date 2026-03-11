日本郵政グループとの事業連携強化　借地スキームによる協業1号案件成約に関するお知らせ

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、日本郵政グループとの事業連携強化、社宅跡地等の未利用地の有効活用によるまちづくり促進を目的として、資本提携先である日本郵政キャピタル株式会社から日本郵政グループの未利用地をご紹介いただき、協業1号案件として借地契約を締結することとなりましたので、お知らせいたします。

■背景と目的

当グループは、2017年の日本郵政キャピタル株式会社と資本提携に基づき、日本郵政グループ保有の未利用地を借り受け、当該地の有効活用を実施いたします。

当該地は、これまで社宅として活用されていましたが、現在は入居者がいない状況となっています。

本取組では、同地を当社が借り受け、環境配慮型プレミアムガレージハウス「Sustainable PGH」(https://premium-garage.co.jp/property/a00312/special/)を建設いたします。

この取り組みを通じて、日本郵政グループは、これまで未利用地だった場所を、まちのために有効活用することが可能となります。また、当社においては入居者からの賃料収入を確保することで、ストック型ビジネスのさらなる拡大へと繋げてまいります。

■今後の展望

当社は「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスのもと、日本全国の都市や地方が抱えるさまざまな課題（スキマ）をマイクロニーズとしてとらえ、地域ごとのオーダーメイドの空間ソリューションを提供しています。今回の借地には、当社の環境配慮型プレミアムガレージハウス「Sustainable PGH」を建設する計画となり、2027年夏頃の竣工を予定しております。

今後も、日本郵政キャピタル株式会社との資本提携に基づき、同グループ保有の未利用地等の紹介を通じ、当社が培ってきた企画・設計・建築からテナント誘致までの一貫したノウハウを最大限に活用してまいります。日本郵政グループとの協業を深め、地域社会に根ざしたオーダーメイドのまちづくりを力強く推進してまいります。

本リリースに関するnote記事 :https://note.philcompany.jp/n/n276cbd9802d2

■対象の土地詳細

住所：東京都小平市花小金井南町三丁目

面積：807.08 平方メートル （244.14 坪）

■建設予定の建物

建物：環境配慮型プレミアムガレージハウス「Sustainable PGH」

棟数：2棟

参考URL：https://premium-garage.co.jp/property/a00312/special/

■日本郵政キャピタル株式会社 会社概要

会社名 ：日本郵政キャピタル株式会社

設立 ：2017年11月1日

代表者 ：足立 崇彰

事業内容：投資事業、経営及び財務に関するコンサルティング業務等

URL ：https://www.jp-capital.jp/

所在地 ：東京都千代田区大手町2丁目3番1号





■株式会社フィル・カンパニー 会社概要

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

事業内容：空中店舗「フィル・パーク」、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の空間ソリューション事業

URL ：https://philcompany.jp/

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：7億8,964万7,000円

株式会社フィル・カンパニーについて

狭小地や変形地などの活用がむずかしい土地の企画・提案を強みとし、企画から設計、建築、テナント誘致までを一貫して手がける独自のビジネスモデルを展開。また、長年培った土地活用のノウハウを基盤に、自治体が抱える未利用地への提案・実行支援を行い、地域社会の課題解決と活性化に貢献する取り組みを強化しています。