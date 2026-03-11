Appier (エイピア) 自律型AIの信頼性を飛躍させる研究成果公開、リスク認知能力を備えた意思決定フレームワークを構築

Appier Group 株式会社

Appier Group株式会社 (エイピア、本社 : 東京都港区、代表取締役CEO : チハン・ユー、東証プライム : 4180、以下 Appier) は、自律型AIの信頼性を大きく向上させる最新の研究成果を公開いたしました。本研究は、エンタープライズ環境に自律型AIを導入する際に不可欠な「意思決定に信頼性を担保できるか」という課題に取り組んだものです。当社は『Agentic AI as a Service (AaaS) : 自律型AIサービス』を提供するAIネイティブ企業として、最先端の研究を継続し、マーケティング・テクノロジーの革新を強力に推進してまいります。

当社AI研究チームの最新論文「Answer, Refuse, or Guess? Investigating Risk-Aware Decision Making in Language Models (https://arxiv.org/abs/2503.01332)( 回答、拒否、それとも推測？ 言語モデルにおけるリスク認知能力を備えた意思決定の調査) 」では、言語モデルが異なるリスク条件下でどのように意思決定を行うかを測定する、体系的な評価フレームワークの構築について紹介しています。独自のメソッド設計を通じて、高リスクなシナリオにおいてもモデルの信頼性を大幅に向上させることに成功しました。

企業が「AIコパイロット」から「自律型AIエージェント」を導入する中、最大の障壁となるのは、信頼性の欠如です。マッキンゼーの2025年調査(https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai)によると、組織の62%が既にAIエージェントの実験を開始していますが、エンタープライズ環境での導入で、最も多く挙げられる課題は「不正確さ」です。

Appierは企業の2大懸念事項である、AIのハルシネーション (幻覚) と意思決定の信頼性に特化した解決策として、「リスク認知能力を備えた意思決定」のフレームワークを構築しました。これにより、変動するリスク条件下での大規模言語モデルの判断を数値化された指標へと変換し、企業のAI導入に際し、より強固なガバナンス基盤を提供しています。

リスクを考慮した戦略を「数値化可能な指標」へ

従来の大規模言語モデルへの評価は、主に回答の正誤に焦点を当てていました。しかし、エンタープライズの環境下では、誤った判断がもたらす取り返しのつかない損失と、回答を拒否してリスク回避する価値とでは、そのビジネス上のインパクトが大きく異なります。本研究では、正解に対する報酬、不正解に対するペナルティ、拒否に対するコストを含む構造化されたリスクパラメータを導入し、さまざまなリスクシナリオのもと検証しています。

またこのフレームワークの下で、モデルは回答、拒否、推測のいずれかを選択する前に、自身の能力、確信度、およびリスク条件を評価する必要があります。意思決定の質は、モデルが期待報酬を最大化できているかどうかで測定され、より現実的で戦略的な意思決定の評価が可能となります。

主な研究成果：既存モデルに見られる「戦略的不均衡」

このフレームワークを用いた調査の結果、多くの主要な大規模言語モデルが、リスクシナリオ全般において「戦略的不均衡」を示していることが判明しました。

- 高リスク設定： 潜在的なマイナスの影響があるにもかかわらず、モデルが過度に「推測」に頼る傾向がある。- 低リスク設定： 過度に保守的になり、頻繁に回答を拒否してしまう。

このような一貫性のなさは、エンタープライズ環境におけるAIの自律性と安全性を制限します。本研究は、この問題が純粋な知識不足によるものではなく、複数の能力を安定した意思決定戦略に統合することの難しさに起因していることを示唆しています。

スキル分解による最適な意思決定

この課題を解決するため、当社のAI研究チームは、意思決定を以下の3段階に分ける「スキル分解」アプローチを提案しました。

- タスク実行： タスクを解き、初期回答を生成- 確信度推定： その回答に対する自信の度合いを評価- 期待値推論： リスク条件下での結果を推論

この構造化された推論プロセスにより、モデルは「回答」と「拒否」のどちらが最善の結果をもたらすかを判断できるようになります。この手法によって、モデルは複数の能力をより適切に統合し、高リスクな環境下でも合理的で安定した意思決定を行うことが可能になります。これは、より信頼性の高いエンタープライズAIシステムへの実用的な道筋を示すものです。

AppierのCEO兼共同創業者であるチハン・ユーは、以下のように述べています。

「自律型AIを企業の重要なワークフローで機能させる鍵は、AIを賢くするだけではなく、その自律的な意思決定の信頼性を担保できるかどうかにあります。Appierは創業以来、AIを核とした製品開発を行っており、世界レベルの研究には継続的な投資を行っています。本研究は、大規模言語モデルのリスク認知を数値化可能な手法へと変換することで、エンタープライズAIの基盤強化に貢献するものです。これにより、自律型AIの社会実装を加速させ、拡張可能なビジネス価値と投資対効果 (ROI) の創出をご支援してまいります」

今回の研究成果は、当社の自律型AIプラットフォーム「広告クラウド」「パーソナライゼーションクラウド」「データクラウド」に統合されています。今後もAppierは、専門性の高いAI研究、独自のデータ資産、深い業界知識を活用し、自律型AIの革新を牽引してまいります。

会社概要

Appier (東証プライム : 4180) (https://www.appier.com/ja-jp/)は、『AIをもっとシンプルに、ソフトウェアはよりスマートに』というビジョンのもと、2012年にAIネイティブ企業として設立。Appierの「広告クラウド」「パーソナライゼーションクラウド」「データクラウド」は、リアルタイムに思考し、自ら最適解を導く高度な自律型AIが搭載され「Agentic AI as a Service (AaaS) : 自律型AIサービス」を通して、最先端の広告・マーケティング技術を提供。AIをビジネス成果 (ROI) に直結させることで、顧客企業の成長を支援。現在、アジア太平洋地域、米国、欧州に17の拠点を構え、東京証券取引所上場（IR情報(https://www.appier.com/ja-jp/investor-relations-home))