「mitoco」 Ver.23.0をリリース
株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区 代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下テラスカイ）は、2026年3月11日（水）にSalesforceと連携するコミュニケーションツール『mitoco（ミトコ）』をVer.23.0にバージョンアップいたしました。
今回のバージョンアップでは、カレンダーでの予定作成時に「必須」か「任意」かを設定できる任意招集機能や、予定の作成・編集時の通知を必須にするかを設定できる機能、ワークフローの進捗状況を見やすくする改善など、mitocoの使い勝手をさらに向上させる機能追加・改善を多数行っています。
主なバージョンアップ内容は以下のとおりです。
mitocoデスクトップアプリ
カレンダー
◼予定の招集ユーザーに「任意招集」を指定できる機能を追加
予定の作成や編集を行う際に、招集ユーザーごとに「必須」か「任意」かを選択できるようになりました。
「任意」として招集されたユーザーのカレンダー上では、予定が透過（半透明）して表示されるため、一目で参加の優先度を判断できます。予定の重要度が明確になることで、スケジュール調整がよりスムーズになります。
招集ユーザーごとに「必須」「任意」を切り替えることで設定が可能です。
「任意」で招集された予定については、通常の予定と比べて透過（半透明）して表示されます。
また、カレンダーのフィルター条件に[任意招集を除外]を追加しました。
「必須で招集された予定」かつ「未返答の予定」という条件で表示することも可能になります。
◼予定作成・編集時のmitoco通知のデフォルト設定を追加
予定の作成や編集を行う際の、mitoco通知のデフォルト値をあらかじめ設定できるようになりました。
これまでの予定作成・編集画面では、mitoco通知のデフォルトは「通知する」に固定されていましたが、本機能により、ご自身の運用に合わせてデフォルト値を選択いただけます。
「必要な時だけ通知したい」といった場合に、毎回チェックを外す手間を省くことが可能です。
カレンダー設定から予定の作成画面と編集／削除画面のそれぞれのデフォルト値が設定できます。
ワークフロー
◼申請一覧における[状況]の表示を改善
申請一覧画面において、各申請の[状況]に背景色を追加しました。
申請履歴画面の表示と背景色を統一し、状況に応じた色分けがされるようになったことで、現在のステータスをより直感的に判別できるようになります。
トーク
◼ルーム管理を共同で行える「追加所有者」設定機能を追加
ルームの管理権限を複数のユーザーに付与できる「追加所有者」の設定が可能になりました。
これまでルームの編集（メンバーの追加・解除など）は所有者のみが行えましたが、今後は追加所有者として指定されたユーザーも同様の操作を行えます。
所有者が不在の際や、複数名でルームを運営したい場合に便利にご活用いただけます。
mitoco Mobile
カレンダー
◼予定の招集ユーザーに「任意招集」を指定できる機能を追加 (mitoco Mobile)
デスクトップ版の「任意招集」機能に対応し、mitoco Mobileでも予定の招集ユーザーを「必須」と「任意」に分けて指定できるようになりました。
これにより、招集の意図をより明確にすることが可能になります。参加者にとっても、自身の役割や重要度を把握しやすくなるため、スケジュールの調整や参加判断がより円滑に行えるようになります。
「任意」で招集された予定については、通常の予定と比べて透過（半透明）して表示され、「任意」のラベルが表示されます。
◼施設の次の空き時間予約機能を追加 (mitoco Mobile)
施設予約機能で、指定した日時と期間で施設が利用不可能だった場合に、その施設の「次に予約可能な時間帯」を提案する機能を追加しました。
条件を変えて何度も検索し直す手間が省け、予約にかかる時間を大幅に短縮できます。空き時間を有効活用しやすくし、社内施設の効率的な利用をサポートします。
上記機能の詳細はリリースノートをご確認ください。
https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_ReleaseNote_Ver.23.0.pdf
mitocoについて
『mitoco』はクラウド時代のニーズとテクノロジーを基に開発したコミュニケーション・プラットフォームです。最大の特徴はSalesforceをプラットフォームとしている点であり、Salesforce上のCRMデータとの連携や、柔軟性の高い開発基盤上にカスタムアプリケーションを追加開発することも容易です。
＊本文中に記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。