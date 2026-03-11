JIMMY CHOO、noir kei ninomiyaとのコラボレーションを記念してDOVER STREET MARKET GINZAにてインスタレーションを開催

Jimmy Choo Tokyo 株式会社

英国のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドJIMMY CHOO（ジミー チュウ）は、東京・銀座のDOVER STREET MARKET GINZA（ドーバー ストリート マーケット ギンザ）1F 「エレファントスペース」にて特別なインスタレーションを開催します。本インスタレーションでは noir kei ninomiya（ノワール ケイ ニノミヤ） とコラボレーションしたカプセルコレクション「 Jimmy Choo noir kei ninomiya 」の世界観を表現し、フットウェアを展示します。

Jimmy Choo noir kei ninomiya は JIMMY CHOO の代名詞と言えるモダンなフェミニティとクラフツマンシップ、そして noir kei ninomiya 独自のデザインアプローチを特徴づけるアバンギャルドなイノベーションを融合し、予想を超越するダイナミックなハイブリッドが誕生しました。

インスタレーションでは、JIMMY CHOO のシグネチャーであるドロップヒールを、透明なブロックの中に閉じ込めた Crystal Shoe（クリスタルシューズ）のヒール部分から着想を得たアクリルキューブのプリンスがスペースを彩り、Jimmy Choo noir kei ninomiya の美しいアイテムたちは、noir kei ninomiya の2026年春夏コレクションと共に展示されます。

伝統的なラグジュアリーの概念を超え、純粋な想像力を称えながら、両者の異なる美学を見事に融合させたコレクションの世界をご覧いただける本インスタレーションは、2026年3月7日（土）から25日（水）まで開催されます。

Jimmy Choo noir kei ninomiya Special Installation at Dover Street Market Ginza

期間：2026年3月7日（土）～ 25日（水）

会場：DOVER STREET MARKET GINZA 1F「Elephant Space」

住所：東京都中央区銀座6-9-5

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOOは、1996年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。ブランドの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEOのハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイは「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げ、世界に誇るグローバルブランドを築き上げました。JIMMY CHOOはグローバルファッションラグジュアリーグループであるカプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。