株式会社Enjin、連結子会社のEn Journeyを通じ観光コンテンツ会社「ホタルス」を孫会社化--インバウンド需要・富裕層市場の取り込みを加速

株式会社Enjin

株式会社Enjin（東証グロース：7370、代表取締役社長 グループCEO兼COO 本田 幸大）は、2026年3月11日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社En Journey（旧・株式会社田辺観光バス）が、観光事業を手がける株式会社ホタルス（大阪府大阪市中央区、代表取締役 小西 宏明）の発行済株式51％を取得し、孫会社化することを決議しましたのでお知らせします。株式譲渡は2026年4月1日（予定）に実行されます。

■ 背景と目的--「移動」から「体験」へ、観光事業の質的転換

株式会社En Journeyは、2026年3月にEnjinグループの傘下に加わり、Enjinが有する全国約2,500社の顧客基盤やブランディングノウハウを活かした新たな観光・輸送サービスの構築を推進してきました。

現在、観光市場は訪日外国人旅行者（インバウンド）の持続的な増加や、大阪IR開業を控えた関西圏の需要拡大など、外部環境は極めて良好です。その一方で、観光バス事業のさらなる成長には、単なる移動手段の提供を超え、旅全体の付加価値を高める「コンテンツ力」と「企画力」の強化が急務となっていました。

株式会社ホタルスは、訪日観光事業において独自のネットワークと強みを持つ企業です。同社を孫会社化することで、以下のシナジーを創出します。

・インバウンド需要

・富裕層向け観光など多様なニーズへの対応高品質な体験型ツアーの企画

・提供による観光コンテンツの拡充事業規模の拡大による運行管理の効率化

・リソースの最適配置ドライバー不足や車両投資負担といった業界課題への対応



■ 株式会社ホタルスについて

・会社名：株式会社ホタルス

・所在地：大阪府大阪市中央区南船場2丁目10-27

・代表者：代表取締役 小西 宏明

・事業内：容訪日観光事業

・設立 ：2020年9月23日

・資本金：1百万円

・ 取得の概要：取得株式数510株（発行済株式の51%）

・取得価額：非開示（社内評価による公正妥当な水準、僅少額）

・取締役会決議日：2026年3月11日

・株式譲渡契約締結・実行日：2026年4月1日（予定）



■ 今後の見通し

本件が2026年5月期の連結業績に与える影響は軽微な見込みですが、中期的にはグループ全体の連結業績向上に貢献するものと考えています。

Enjinグループは引き続き、観光・モビリティ領域における事業基盤の強化と、高付加価値サービスの拡充を通じて、持続的な成長を追求してまいります。



■会社概要 株式会社Enjin

当社は、「あらゆる価値を可視化する」ことをミッションとして、社会全体の幸福度を高めていけるよ うなサービスの提供していくために、メディアを活用したブランディングを通じて企業価値を高める PR コンサルティングサービスや、クライアント企業等とメディアをつなぐPRプラットフォームサー ビスを提供する PR 事業を展開しております。創業来のクライアント数は 6,000 社（2025 年 2 月末時 点）を超え、日本全国地域を問わず、様々な業種・業界の企業・医療機関に向けてサービスを提供して おります。



■ 所在地 ：東京都中央区銀座５丁目 13 番 16 号

■ 代表者 ：代表取締役社長 本田 幸大

■ 証券コード ：東京証券取引所グロース市場 7370

■ ホームページ ：https://www.y-enjin.co.jp/