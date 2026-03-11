JINUSHIリースバック提案により、札幌市中央区の土地を取得

地主株式会社

当社は、本日、サツドラホールディングス株式会社の100%子会社である株式会社サッポロドラッグストアー（以下、合わせて「サツドラグループ」という。）をテナントとする、札幌市中央区の土地を取得いたしましたので、お知らせいたします。

＜本プレスリリースの要旨＞

・札幌市中央区「すすきの駅」から徒歩４分の土地を取得（取得総額20億円以上）

・緊密なリレーションを構築するサツドラグループとの取り組み

・「JINUSHIリースバック」の活用により、サツドラグループは基幹店舗を維持

１．取り組み内容

本件は、サツドラグループが運営する店舗について、同グループが建物を取得すると同時に、当社が土地を取得（取得総額20億円以上※1）し、定期借地権設定契約を締結する「JINUSHIリースバック」による取り組みです。

本件土地・建物を所有する売主が売却を検討する中、基幹店舗を維持しつつ、土地の取得コストを削減したいサツドラグループから、当社に対し直接、土地取得のご相談をいただきました。

既存の土地・建物一体の不動産から、土地のみを切り出す当社の「JINUSHIリースバック」は、手間がかからず、成長投資等に向けた資金の確保や、経営指標・財務状況の改善が図れる手法として、多くの企業に活用いただいております。当社は、企業のさまざまなCREニーズを捉えることで、更なる仕入拡大を目指してまいります。

＜本件の取り組みスキーム＞

２．取得用地について

本件土地は、札幌市営地下鉄「すすきの駅」から徒歩4分に位置しています。周辺には、多くの商業施設やオフィスビル、ホテル等が立ち並ぶ、転用性の高い土地です。

３．テナント企業について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/94_1_35d9e1cbcbf099ee99bd098cd49f7046.jpg?v=202603110951 ]現地写真（土地）

サツドラホールディングス株式会社は、東証スタンダード市場上場企業です。100％子会社である株式会社サッポロドラッグストアーを中核会社として、北海道を中心にドラッグストアや調剤薬局等を展開しています。

サツドラグループからのコメント

サツドラグループは、資本効率の向上に向けて、店舗ネットワークの最適化に取り組んでいます。本件店舗は、札幌市中心部の基幹店舗であり、長期的な事業継続を検討する中で、本件取り組みが実現しました。引き続き、地主株式会社との同様の取り組みを検討してまいります。

会社名：サツドラホールディングス株式会社

本社所在地：札幌市東区北8条東4丁目1番20号

設立：2016年8月16日

４．取得スケジュール

売買契約締結日：2026年3月11日

決済・取得日：同上

※1: 取得額については取得に係る諸費用を含みます。また、10億円未満を切捨てて表記しています。

■JINUSHIリースバックの特徴

東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営」を上場企業に求める中、所有不動産の有効活用を図るべく、CRE（企業不動産）戦略を推進する企業が増加しています。そうした状況下、JINUSHIリースバックは、売却手続きに手間がかからず、かつ事業運営環境を変えることなく、成長投資等に向けた資金の確保や、経営指標・財務状況の改善が図れる手法です。

「JINUSHIリースバック」は、従来主流だった土地・建物を一体として取り扱うセール＆リースバック取引の良さはそのままに、対象を土地に限定することで、更なるメリットを提供します。

■「JINUSHIリースバック」の取り組み事例（当社の過去のプレスリリース）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/94_2_920d57d9c7fb565b5f59c7798fb21b77.jpg?v=202603110951 ]■「JINUSHIリースバック」に関するお問い合わせはこちら

サービスサイト：https://www.jinushi-jp.com/lp/jinushi-leaseback/