クエストカップ2026全国大会コーポレートアクセス部門　全国中高生のいちご探求提案から「いちご企業賞」を決定

いちご株式会社

いちごは、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

いちごは、SR（スチューデント・リレーションズ）活動として、日本の将来を担う中高生を対象に、企業見学の受け入れ（2025年度︓16校 157名）や地域探究学習など様々な活動支援を積極的に行っております。これらの活動を通じて、多様な顧客層とのコミュニケーション、認知度の向上とファンを増やすことによる継続的な人財の確保、CSR 活動強化などにつなげ、次世代を担う学生との交流を通じた企業価値向上を目指しております。

2025年度には、さらなる SR 活動の強化に加え、社内人財の育成にも繋げるべく、株式会社教育と探求社（東京都千代田区、代表取締役社長︓宮地勘司）が企画・提供する「コーポレートアクセス」の取り組みにも参画しております。

このたび、本取り組みの集大成となる「クエストカップ2026全国大会」が開催され、当社の課題（ミッション）を探求テーマとして取り組んでいただいた全国の中学・高等学校から選出した8チームが発表を行い、その中から、「いちご企業賞」（1作品）、「いちご準企業賞」（1作品）を決定しました。

いちご企業賞、いちご準企業賞に選ばれたチームには、副賞として、いちごポタジェの人気商品「COICHいちごセット」等を贈呈させていただきました。

■ いちごの探求テーマ（ミッション）

「わたしの豊かさ」が伝播する、いちごの新プロジェクトを提案せよ！

【いちご企業賞・優秀賞】

作品名 ：「いちご大福」

チーム ： いちご大福（トキワ松学園高等学校）

いちごのミッションである“わたしの豊かさ”を「嫌なことが減り、

心が晴れること」と再解釈し、雨の日を特別な体験に変える商業施設「アメトピア」を提案。雨水で色が現れるアートや、貯水量で色が変わる長靴型タンクなど、雨をポジティブに転換するアイデアを発表し、会場を明るく彩るプレゼンは多くの共感を集めました。

【いちご準企業賞・優秀賞】

作品名 ：「マイリッチネスワールド」

チーム ： 焼肉弁当（大阪青陵高等学校）

「わたしの豊かさ」を世界で共有するアプリ「My richness

world」を提案。豊かさの瞬間を投稿し地球儀上で可視化することで、感情でつながるポジティブなSNSを構築する構想。

課題には独自の”感情翻訳AI”やデータ圧縮などで対応し、個人の体験が世界を豊かにする循環を目指します。

【優秀賞】

作品名：「Rookie's table」、チーム：Strawberry Princess（柏市立柏の葉中学校）

作品名：「口コミ図書館」、チーム：あまりん・かおりん・いちごがりん（CLARK SMARTさいたま）

作品名：「過去掘れワンワンプロジェクト」、チーム：一笑一期（常翔学園高等学校）

作品名：「五感で伝播させる豊かさ」、チーム：Link（奈良市立一条高等学校附属中学校）

作品名：「世代がつながる"廃校"プロジェクト」、チーム：一会（広尾学園中学校）

作品名：「SEED～第二の人生～」、チーム：Q1の3（百合学院高等学校）

【佳作】

作品名：「時間をゆるめて心にゆとりを」、チーム：あまおう（浅野高等学校）

作品名：「まちの秘密基地」、チーム：一会（関東第一高等学校）

作品名：「Lien~チュートリアル動画をシェアできるアプリ~」、チーム:無二無似良(広尾学園中学校)

作品名：「革命」、チーム：いちご革命（南知多町立南知多中学校）

作品名：「WAIWAI」、チーム：ずーっとZOO（明星中学校）

作品名：「りんごが語るイチゴの新プロジェクト」、チーム：りんご（安田学園高等学校）

作品名：「果樹インフラプロジェクト」、チーム：いちご1円（山形県立致道館中学校）

作品名：「一期一会」、チーム：ーエネルギー（履正社高等学校）

■ 「クエストカップ2026全国大会」の様子

■ クエストカップ全国大会とは？

クエストカップ全国大会は、株式会社教育と探求社が主催する、全国の中学生・高校生を対象とした探究型学習プログラムであり、発表者数No.1を誇る探究学習成果発表の全国大会です。実社会を題材に、教室で探究するプログラムに取り組む全国の中高生がエントリーし、選考を経て選ばれたチームが、自らの探究の成果と想いを社会に発信します。

参加生徒たちは企業から提示される課題（ミッション）に取り組み、フィールドワークやアンケート調査などを通じて、企業活動のリアルなプロセスを学びます。1年間の学びの成果を社会に向けて発信する場として、クエストカップ全国大会が開催されます。単なるプレゼンテーションの競技ではなく、自分や仲間と向き合い、そして社会と向き合い、未来を構想する力を育む創造的な学びの場として、全国的に広がりを見せています。

第21回となる本大会では、全国28都道府県の129校241チームが最終発表の舞台に立ちました。

当社は、本取り組みを通じて、企業として社会課題と向き合う姿勢や使命の在り方をあらためて見つめ直すとともに、未来を担う若い世代と対話し、構想をともに磨き上げる貴重な機会として受け止めております。

学生が、企業の提示したミッションに真正面から挑み、自らの言葉で社会を描こうとする真摯な姿は、当社社員にとっても新たな気づきと学びをもたらしています。

いちごは今後も、「サステナブルインフラ企業」として、次世代との共創を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

