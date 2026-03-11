人気キャラクター「ほっぺちゃん」新作オリジナルシール8種 3月末より順次卸売販売開始のお知らせ
CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、メモリーテックつくば株式会社のサン宝石事業部が展開する人気IPキャラクター「ほっぺちゃん」を活用した新作オリジナルシール8種類の卸売販売を、2026年3月末より順次開始することをお知らせいたします。本商品は当社IP商品事業のラインアップ拡充の一環となります。
ほっぺちゃん新作オリジナルシール
1.取り組みの背景
「ほっぺちゃん」は、若年層を中心に長年にわたり支持されてきた、サン宝石を代表する人気キャラクターIPです。
2026年1月10日よりテレビアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』が全国7局にて放送開始され、キャラクターIPとしての認知度および話題性が大きく高まっています。
また、SNS上においてもファンコミュニティが拡大しており、関連公式SNSのフォロワー数は合計約19万人規模（2026年3月時点、当社調べ）となっています。
- Instagram：約6.3万人
- X（旧Twitter）：約7.6万人
- TikTok：約6.0万人
アニメ放送とSNS拡散を背景に、「ほっぺちゃん」はキャラクターIPとして新たな成長フェーズに入っております。
2.新作シールの商品展開
こうしたIP価値の拡大を背景に、当社は「ほっぺちゃん」の世界観を活かした新作オリジナルシール8種類を企画・開発いたしました。
本商品は、
キャラクターの魅力を活かしたデザイン
コレクション性を高めた商品構成
若年層を中心としたリピート購入を意識した商品企画
を特徴とした商品となっております。
本商品は、文具売場・キャラクターグッズ売場・雑貨店などを中心に、2026年3月末より順次卸売販売を開始いたします。
3.卸売特化型IPビジネスモデル
本取り組みにおいて当社は、
- 商品企画
- 製造管理
- 流通供給
を担い、小売事業者へ商品を供給する卸売型IPビジネスモデルを採用しております。
自社小売を行わず卸売に専念することで、
- 流通チャネルの拡大
- 在庫・運営リスクの低減
- 事業のスケーラビリティ確保
を実現し、効率的なIP商品ビジネスの展開を進めております。
4.今後の展開
当社はIP商品事業を成長領域の一つと位置付けており、IPを活用した商品ビジネスの拡大を推進しております。
当社は本取り組みを通じて
- IP × アニメ × SNS × 商品 × 流通を組み合わせたIPビジネスモデルの確立
- メモリーテックつくば社より受託しているIPラ イセンス業務 (ライセンス交渉・契約管理など)との連動
- IP商品の継続的な商品展開による中長期的な売上基盤の構築
を目指してまいります。
今後もIP商品ラインアップを継続的に拡大し、IPホルダーおよび卸先企業との連携を強化しながら、IP商品ビジネスの成長を加速すると同時に、IP商品卸売事業の拡大を図ってまいります。
5.CRAVIA株式会社について
CRAVIA株式会社（2026年1月にアジャイルメディア・ネットワーク株式会社から社名変更）は、「世界中の『好き』を加速する」をミッションに、2007年の創業以来、日本におけるアンバサダーマーケティングのパイオニアとして、数多くのナショナルクライアントのファンコミュニティ活性化を支援してまいりました。
当社はこれまで培ってきたファンマーケティングの知見を活かし、IP・EC・エンターテインメント領域を掛け合わせた事業展開を推進しております。