都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク 敷地を有効に活用した、街並みの変化に対応する賃貸マンション『GranDuo武蔵小山５』が完成！

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、『GranDuo武蔵小山５（J.リヴェール武蔵小山West）』（東京都目黒区）が2026年３月11日（水）に完成したことをお知らせいたします。

【『GranDuo武蔵小山５』外観・内観】

本物件は、株式会社a.s.t atelierの設計で、日影規制や斜線制限を考慮しつつ、街並みの変化に対応する最大限の容積を活かした計画となっております。三方が道路に面しており、南側には隣家が近接していることから、プライバシー確保のためバルコニーの手すり部分に曇りガラスを採用しています。これにより、外部からの視線を抑えながらも大開口を設けることができ、十分な採光を確保しています。

また、本物件では梁を上階の床側に配置する「逆梁」を可能な限り採用することで、天井をフラットに仕上げています。この工夫により、構造的な安定性を確保しながら開放感のある空間を実現しています。

◆『GranDuo武蔵小山５』物件概要

所在地 ：東京都目黒区目黒本町５丁目10-2

アクセス ：東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩７分

東急目黒線 西小山駅 徒歩７分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地上５階建

敷地面積 ：318.20平方メートル

延床面積 ：1,033.66平方メートル

設計・監理：株式会社a.s.t atelier

建築・施工：株式会社大明建設

詳細情報 ：https://faithnetwork.co.jp/project/p17219/

◆『GranDuo武蔵小山５』賃貸情報

入居可能戸数 ：22戸（2LDK×５戸、1LDK×13戸、1DK×４戸）

賃貸専有面積 ：住居／31.56平方メートル ～53.25平方メートル

敷金／礼金 ：１ヶ月／なし

備考 ：ペット相談可（「小型犬～中型犬」または「猫」合計２匹まで ※総体重15Kg以内）

物件情報サイト：「3区MIRAIE」https://3kumiraie.jp/rent/318

募集状況 ：入居申込受付中（満室になり次第終了）

◆a.s.t atelierについて

関東を中心に自動車ショールーム、幼稚園、老人福祉施設、共同住宅等を手掛けている意匠・構造設計事務所。木造・鉄骨・RCとあらゆる構造・工法に対応している。合理性・経済性・維持管理の容易さを考慮した上で、奇をてらわず街並みに溶け込みながらも、ランドマークとなり得る設計を心掛けている。

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489