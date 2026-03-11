【Makuakeで1,000万円突破】700種以上の市販替芯がそのまま使える！極上の金属製ペンジャケット「REFILL PEN JACKET 第3弾」が一般販売開始

ディーフ株式会社

ディーフ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒木 徹）は、国内外約700種類以上の市販リフィル（替芯）をそのまま装着し、高級筆記具のような書き心地へとアップグレードする「REFILL PEN JACKET Magnalock Design Collection」の一般販売を開始いたします。

本製品は、応援購入サービス「Makuake」にて総額1,000万円を超えるご支援を集めた大ヒットプロダクトの第3弾です。

■ 開発の背景

「このペンは書きやすいのに、フォルムが微妙」「少し高級感があって買いやすいペンがなかなかない」「買って使っていないリフィルがたくさんある」。そんな筆記具に関するお悩みを解決すべく、日本国内品で約700製品以上のリフィルを無改造でそのまま装着できるペンジャケットを開発しました。

■ 製品の主な特長

1. 700種類以上のリフィルがそのまま使える独自構造

実用新案申請中の独自のコレット構造により、固定用のアダプタにペン先を装着し、ボディ内に収めて締めるだけでセット完了。面倒なスペーサー調整や固定用のバネ、リフィルの改造は一切不要です。

2. 圧倒的な安定感と絶妙な重量バランス

固定用アダプタがリフィルをカッチリと固定し、ペン先のブレを極限まで排除。また、ペン中央部で支えて僅かにペン先の方が重くなるよう計算された絶妙な重量バランスにより、思った通りの文字が書ける安定した書き心地を実現しています。

3. ショートサイズ化とマグネットキャップの採用

従来モデルよりも短く、全長を約117.5mmにショートサイズ化。携帯性と書きやすさを両立しました。グリップ部には滑り止めのローレット加工を施し、キャップには「パチッ」と小気味いい触感がクセになるマグネット固定を採用しています。

4. 経年変化（エイジング）を楽しむ「真鍮」モデルを追加

軽量で鮮やかなアルマイトカラーが美しい「アルミニウム＆ステンレス」モデル（全4色）に加え、第3弾のフラグシップとして「真鍮（Brass）」モデルを追加しました。 真鍮モデルはあえて表面処理を行わず、使い込むほどに酸化し、色味や味わいが増していく「育てる楽しみ」をご堪能いただけます。

初期状態 (Before)エイジング例 (After)

■ Makuake先行販売からのアップデート

一般販売へ向けて、先行販売時にいただいたサポーターの皆様の声を反映し、さらなる品質向上を行いました。

クリップの傾きを解消： 建付けの設計変更により、真っ直ぐで美しいシルエットを実現。

ガタつきの軽減： キャップの内径をコンマ数ミリ狭く最適化し、装着時のフィット感を向上。

耐久性の向上： クリップパーツを溶接で強固に固定し、外れる心配を解消。

※着脱の心地よさを優先したマグネット式のため、厚手の生地に強く挟むなどのハードな用途には適しておりません。

専用ペンスタンド

■ オプション：日常にとけこむ「専用ペンスタンド」

インテリアとして生活空間や店舗に馴染む美しい佇まいと、ふとした時にペンがすぐに使える利便性を両立した専用ペンスタンド（別売）をご用意。十分な重さ（約298.5g）があり、ペンを戻す際のマグネットの心地よい吸着感を楽しめます。

■ 製品仕様

製品名： REFILL PEN JACKET Magnalock Design Collection

販売価格：

・アルミニウム＆ステンレスモデル：6,000円（税込）

・真鍮＆ステンレスモデル：8,000円（税込）

寸法： キャップ付き全長 約128mm / キャップなし全長 約117mm / 直径 約12mm

重量： アルミモデル 24.7g / 真鍮モデル 51.8g（※いずれもキャップ含む）

型番/JAN/カラー：

・RP-ML24A-BK / 4589473751573 / ピュアブラック（アルミ）

・RP-ML24A-RD / 4589473751580 / ディープレッド（アルミ）

・RP-ML24A-GY / 4589473751597 / クールグレイ（アルミ）

・RP-ML24A-GD / 4589473751603 / ブロンズゴールド（アルミ）

・RP-ML24B-BS / 4589473751610 / 真鍮

【オプション】 PEN STAND（専用ペンスタンド）

販売価格： 5,200円（税込）

寸法／重量： W52.5 × D38.3 × H35 mm ／ 約298.5g

型番/JAN/カラー：

・RP-HL24S-BK / 4589473751627 / ピュアブラック

・RP-HL24S-GD / 4589473751634 / ブロンズゴールド

■ デザインディレクター

山岸 隼人 （株式会社HYT-DESIGN代表 / 多摩美術大学 生産デザイン学科 非常勤講師）

Deffのデザインディレクターとして数々の製品を手掛け、本製品を含む複数製品で世界三大デザイン賞である「iF Design Award（2018 / 2021 / 2023 / 2026）」を受賞しています。

■ 関連リンク

製品詳細・ご購入ページ（Deffダイレクトショップ）： https://www.deff.co.jp/c/st-pen/03-PR-

対応リフィル一覧表： https://deff.co.jp/news/refill-pen-jacket-taiou

ディーフ株式会社 公式サイト： https://deff.co.jp/