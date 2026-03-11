arcserve Japan合同会社とパートナー契約を締結

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・IT基盤サービスセグメント（セグメントCEO：長尾 頼明）の丸紅ネットワークソリューションズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、丸紅ネットワーク）は、世界的なデータ保護ベンダーであるarcserve Japan合同会社（職務執行者社長：公家 尊裕 以下、Arcserve）とパートナー契約を締結しました。

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進が加速する一方で、ランサムウェア攻撃などのサイバー脅威は日々巧妙化しています。万が一の事態における確実なデータ保護と、迅速なシステム復旧（BCP対策）の重要性は、かつてないほど高まっています。

丸紅ネットワークが提供するバックアップソリューションは、実績のある「Arcserve Backup」と「Arcserve Replication/HA」の技術を統合した「Arcserve UDP」を核とし、サーバからクラウドまでを一元管理する「統合データプロテクション」を実現します。また、導入が容易なクラウド型と高速処理を実現するオンプレミス型から選択可能な「Arcserve CRS」の提供により、重複排除および圧縮機能を活用した、高効率かつ改ざん不能なデータ保護を可能にします。さらに、導入前のアセスメントを通じた災害対策診断やランサムウェア対策診断を行い、目標復旧時間（RTO）の妥当性評価に基づく最適な戦略策定までを提供することで、データを「失わない」「止めない」ための堅牢なバックアップ環境の構築を支援します。

丸紅ネットワークは、自社のインフラ提供力とArcserveのデータ保護技術を融合し、高度なデータレジリエンス環境をワンストップで提供します。

製品サイト：https://www.marubeni-network.com/solution/nos/security/arcserve/

【Arcserveについて】

Arcserveは、世界トップクラスのランサムウェア対策とデータ保護を提供するグローバルリーダーです。包括的なソリューションにより、企業におけるデータ資産の保護と事業継続を支援しています。

Arcserve ウェブサイト：https://www.arcserve.com/jp/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

