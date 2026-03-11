「CLIP STUDIO PAINT」メジャーバージョンアップ実施　価格改定も実施し、収益性の向上と継続的なサービス提供を実現

株式会社セルシス

セルシスは、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」のメジャーバージョンアップを実施し、「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」を、本日3月11日（水）より全世界に提供開始いたします。あわせて、価格改定を行い、収益性の向上と継続的なサービス提供を実現いたします。

■メジャーバージョンアップにより期待できる効果

「CLIP STUDIO PAINT」は、毎年メジャーバージョンアップを実施しています。2025年に実施したメジャーバージョンアップ（Ver.4.0）では、提供した新機能が多くのクリエイターから評価されたことや、グローバルで販売促進キャンペーンを実施したこと等により売上及び利用者数の底上げを実現し、計画を上回る出荷実績となりました。本日提供開始するVer.5.0においても、過去のメジャーバージョンアップと同様の効果が期待できます。

■買い切り版の提供継続と収益最大化への取り組み

「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」においても、買い切り版の提供を継続します。サブスクリプションモデルと並行して販売を継続している買い切り版は、新規ユーザー獲得キャンペーンによる収益貢献や、サブスクリプション契約に抵抗があるユーザーのニーズに応えられるメリットがあり、サブスクリプションモデルを補強することで収益の最大化を目指しています。なお、買い切り版は追加のサブスクリプション契約またはバージョンアップ料金を支払うことで、新機能が利用できる提供モデルとなっています。

■価格改定の概要

収益性の向上および継続的なサービス提供を実現するため、「CLIP STUDIO PAINT」買い切り版について平均10%増の価格改定を、全世界で実施します。

主要製品の改定例（CLIP STUDIO PAINT USドル価格）は以下の通りです。

- CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 新規購入旧価格：＄258新価格：＄277- CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 新規購入旧価格：＄58.5新価格：＄63.0

サブスクリプションモデルのサービス「CLIP STUDIO PAINT」のARRや、チャーンレート、買い切り版も含んだ売上などの推移について、コーポレートサイト内のIRページの「月次事業進捗レポート」で毎月公開しています。

https://www.celsys.com/irinfo_news/contents_type=47





CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

YouTube：https://www.youtube.com/@celsys_official/videos