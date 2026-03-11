衣類乾燥除湿機 F-YEX90D、F-YEX200Dを発売

パナソニックグループ

【訂正】2026年3月11日 品番を以下の通り訂正

（訂正前）F-YEX120D

（訂正後）F-YEX120B

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、「F-YEX120B」（2024年5月発売）で採用した「エコ・ハイブリッド方式」を「F-YEX90D」、「F-YEX200D」に搭載し2026年4月下旬（＊）より発売します。これによりパナソニックの衣類乾燥除湿機において消費電力削減モデルのラインナップを拡充します。昨今、豪雨や線状降水帯の発生増加など天候の不安定化に加え、花粉対策や防犯対策など様々な理由から一年中部屋干しが欠かせない家庭が増えています。部屋干しによる夏の高湿度や冬の結露など季節特有の悩みに加え、電気代高騰が続く中、日々の電力消費を抑えることも求められています。

この度、消費電力を抑えて運転できる「エコ・ハイブリッド方式」を採用したコンパクトモデル「F-YEX90D」およびハイパワーモデル「F-YEX200D」を発売します。コンプレッサー方式と空冷除湿方式を組み合わせたパナソニック独自（※1）の「エコ・ハイブリッド方式」は、結露の仕組みで空気中の湿気を2度除湿し、さらに冷却器を通った冷たい空気も有効活用することで、消費電力を「F-YEX90D」では従来比約3分の1（※2）、「F-YEX200D」では従来比約2分の1（※3）に削減しました。「F-YEX90D」は、洗濯物の真下に置けるコンパクトサイズで、新たに下向き送風の範囲が従来比約2倍（※4）に広がったことで、靴やマットなどを床に置いたまま乾燥させることが可能になりました。またダークグレー色を追加し、より幅広いインテリアに対応しました。ハイパワーモデルの「F-YEX200D」は、これまで最速だった「速乾モード」より、約38分乾燥時間を短縮した新モード「速乾＋（プラス）」を搭載し、より早く、パワフルかつ省エネに乾燥できるようになりました。（※5）忙しい朝や、衣類が多い日でもしっかり乾かしたい時に最適です。

パナソニックは、「エコ・ハイブリッド方式」を採用した衣類乾燥除湿機により、部屋干しの悩みはもちろん、季節特有の湿度環境の悩みも解消し、一年を通じて快適で清潔な生活を提案します。

＜特長＞

1. パナソニック独自（※1）の「エコ・ハイブリッド方式」搭載で、「F-YEX90D」では従来比約3分の1（※2）、「F-YEX200D」では従来比約2分の1（※3）の消費電力削減を実現

2. 下向き送風の範囲が従来比約2倍（※4）に。靴やマットを床に置いたまま乾燥可能（F-YEX90D）

3. 新モード「速乾＋（プラス）」搭載で乾燥時間を削減し、パワフルかつ省エネな乾燥を実現（F-YEX200D）（※5）

※1 家庭用の衣類乾燥除湿機において。2つの冷却機構で除湿する方式。2025年10月時点（パナソニック調べ）

※2 F-YEX90Dとパナソニック従来品（F-YHX90B）における衣類乾燥・速乾モードの消費電力の比較（JIS基準による）。

ただし乾燥時間は長くなります。＜除湿性能＞JIS基準による除湿量8.5 L/日の消費電力、F-YEX90D（185 W）とパナソニック従来品F-YHX90B（555 W）との比較。＜衣類乾燥性能＞JEMA自主基準［JEMA-HD090：2017］（60 Hz・20℃・衣類量約2 kg）における消費電力量と乾燥時間、F-YEX90D（370 Wh・約125分）とパナソニック従来品F-YHX90B（857 Wh・約97分）との比較。なお、実使用時の乾燥時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。

※3 F-YEX200Dとパナソニック従来品（F-YHX200B）における衣類乾燥・速乾モードの消費電力の比較（JIS基準による）ただし乾燥時間は長くなります。＜除湿性能＞JIS基準による除湿量20.0 L/日の消費電力、F-YEX200D（330 W）とパナソニック従来品F-YHX200B（830 W）との比較。＜衣類乾燥性能＞JEMA自主基準［JEMA-HD090：2017］（60 Hz・20℃・衣類量約2 kg）における消費電力量と乾燥時間、F-YEX200D（330 Wh・約80分）とパナソニック従来品F-YHX200B（785 Wh・約58分）との比較。なお、実使用時の乾燥時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。

※4 F-YEX90Dとパナソニック従来品F-YHX90Bにおける比較（自社基準による）運転モード：除湿・強 ルーバーの設定：ルーバー閉（ルーバーを一番下向きにした状態）ただし、実使用時の送風距離は、設置環境により異なります。

※5 F-YEX200Dにおける消費電力量の比較（自社基準による）速乾モード（1,406 Wh）と、速乾＋（プラス）モード（1,209 Wh）。ただし、音はうるさくなります。また、実使用時の消費電力量は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。【試験条件】日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090：2017）に基づき試験を実施（衣類の量6 kg試験布・60 Hz・室温20℃・湿度70％）【試験結果】F-YEX200D 速乾＋（プラス）（乾燥時間228分、消費電力量1,209 Wh）と、速乾モード（266分、消費電力量1,406 Wh）との比較

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

