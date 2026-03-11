ミマキエンジニアリング/ワコー貿易/イメージ・マジック3社合同 最新プリンター沖縄展示会 3/26-27開催

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）は、有限会社ワコー貿易(https://www.wakoboeki.com/)、株式会社ミマキエンジニアリング(https://japan.mimaki.com/)と合同で、「ワコー貿易×ミマキエンジニアリング×イメージ・マジックコラボ展示会」を2026年3月26日（木）、27日（金）に沖縄県うるま市にて開催いたします。

本展示会は、新規事業のご検討や、取扱商材の拡大をご希望のお客様に向けたイベントです。 会場では、アパレル向けの「DTFプリンター」をはじめ、ボトルや雑貨ノベルティに対応する「UV-DTFプリンター」や「ロータリーUVプリンター」など、エントリーモデルを中心とした最新機器を展示いたします。 実際に機器に触れることができるとともに、プロフェッショナルから直接詳しい説明を受けることが可能です。

■展示会の見どころ

1.DTF徹底比較(DTFプリンター)

― 最新小型ワンクリックの「xToolアパレルプリンター」をはじめ、「TxF150-75」や4ヘッド量産型モデルなどをご用意しております。新規参入から入れ替え・増産をご検討のお客様へ向け、各プリンターの違いを一挙にお伝えします。

2.実運用のノウハウ提供

― 機器導入後の黒字化までのイメージや、日常のメンテナンスについて解説します。生産背景を持っている企業だからこそお伝えできる、実践的なノウハウをご提供いたします。

3.貼るだけで広がる新商材（UV-DTFプリンター）

―ボトル、タンブラー、ヘルメットなど、直接印刷ができなくてプリントをあきらめていたような立体物や、雑貨ノベルティなど幅広い用途に活用できるプリンターをご紹介します。

■展示機器のご紹介

【DTFプリンター】

Mimaki「TxF150-75」

エコテックス認証取得の専用インクを搭載し、高画質と安定稼働を実現する最大印刷幅80cmのDTFプリンターです。

https://japan.mimaki.com/product/inkjet/dtf/txf150-75/

xToolアパレルプリンター

初心者でも簡単に高品質なプリントができるよう設計された小型のアパレルプリンターです。

https://store.imagemagic.co.jp/dtf/dtf-printer/663

Trans Jet「DTTS-P602」

超高速プリントが可能な、量産向けの600mm幅ハイグレードモデルです。

https://store.imagemagic.co.jp/dtf/dtf-printer/688

【UV-DTFプリンター】

Mimaki「UJV300DTF-75」

自動ノズルチェックなどのサポート機能で安定稼働を実現し、タンブラーや曲面などにも対応するUV-DTFプリンターです。

https://japan.mimaki.com/product/inkjet/dtf/ujv300dtf-75/

Nocai「NC-UVDTF60-PLUS」

600mm幅に対応し、金・銀などの箔表現や高級感のあるUVデカールを作成できる上位モデルです。

https://store.imagemagic.co.jp/uvdtf/uvdtf-printer/395



【ロータリーUVプリンター】

Nocai「NC-CylinderElf-IV-C」

ボトルやグラスなどの円筒形製品に対し、360度回転しながら直接高速プリントができるロータリーUVプリンターです（稼働動画およびサンプル品の展示となります）

https://store.imagemagic.co.jp/rotary-uv/470



※出展機器は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■展示会概要

【名称】

「ワコー貿易×ミマキエンジニアリング×イメージ・マジックコラボ展示会」

【参加費】

無料

【お申し込みURL(事前予約制)】

https://store.imagemagic.co.jp/okinawa-exhibition-form/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=okinawa-exhibition(https://store.imagemagic.co.jp/okinawa-exhibition-form/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=okinawa-exhibition)

【開催日時】

2026年3月26日(木)、27日(金) 10:00～17:00



【開催場所】

有限会社ワコー貿易（〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原5192-25）

https://maps.app.goo.gl/rDX4CJBxMyh6hGmv8

【対象】

新規事業のご検討、取扱商材の拡大をご希望のお客様

■お問い合わせ

【本件に関するお問い合わせ】

https://store.imagemagic.co.jp/contact/

【株式会社イメージ・マジックについて】

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。



■会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/

【株式会社ミマキエンジニアリングについて】

ミマキエンジニアリングは、産業用インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、インク等の開発・製造・販売・保守サービスを一貫して行う開発型企業です。

プリンター本体だけでなく、プリンター本体に付加価値をもたらすインク、ソフトウェアも最適なものを独自開発し、一体的に提供しています。

産業用インクジェットプリンタの場合、プリント対象となる素材が特殊（樹脂、金属、木材、布など）なため、搭載するインクも特殊です。この特殊な機能性インクを安定的に吐出し、美しくプリントするためのヘッドコントロール技術と、素材に応じた多種多様なインクを独自開発するケミカル技術の蓄積は、当社の大きな強みとなっています。

■会社概要

社名：株式会社ミマキエンジニアリング（東証上場：6638）

代表：池田 和明

資本金：43億57百万円

本社：長野県東御市滋野乙2182番地3

https://ir.mimaki.com/





【有限会社ワコー貿易について】

1992年創業のアパレル関連企業で、無地Tシャツの企画・製造・販売からオリジナルプリント加工まで一貫して手掛けています。

海外OEMによる商品製造をはじめ、シルクスクリーン、インクジェット、DTF、刺繍など多様な加工技術で顧客のオリジナル商品づくりを支援しています。また、自社ブランド「JAM MARKET」による観光向けTシャツの企画・販売や、プリントショップ「LABO」の運営、印刷資材・機械の販売など幅広く事業を展開しています。

■会社概要

社名：有限会社ワコー貿易

代表：前徳秀樹

本社：沖縄県うるま市勝連南風原5192-25

https://www.wakoboeki.com/