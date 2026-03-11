マルチクリエイターのMasuo氏・のばまん氏・やみえん氏が「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」のトーナメント実況・司会に決定！
株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/)（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：里見陽祐）は、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）に開催される TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/) にて、参加者がUnityで作成したAIタンクが対戦する企画、「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」を実施します。
本企画の配信を盛り上げる実況・司会として、Masuo氏・のばまん氏・やみえん氏の参加が決定しました。さらに会場では、実況クリエイターをイメージしたボスタンクに、参加者のタンク3機で挑むレイドボスイベントも開催します。
参加タンクは引き続き募集中です。大好評につき、締め切りを延長いたしました。
（応募締切：2026年3月11日（水））。
TIGSプログラミングバトルスーパータンクウォーズとは
「見た目も挙動も思いのまま。君のコードが、鉄の塊に『命』を宿す！」
事前に参加者がUnityで作成したAIタンクがステージ上で大砲を撃ち合う対戦を行い、撃破した相手のコストや生存状況などでスコアが決定！試合終了時に最も高いスコアを獲得したタンクが勝利となります。
トーナメント概要
TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/) 会場にて、２日にかけて開催される「プログラミングバトル スーパータンクウォーズ」のトーナメントを人気クリエイターたちが大いに盛り上げます。
会場に加えて、Youtubeチャンネルで生配信予定です。
▷リンクはこちら：https://www.youtube.com/user/xeenjp
今応募すると、あなたの作ったタンクが実況者に紹介してもらえるかも！？
まだ間に合いますので、ぜひエントリーをお待ちしております！！
・2026年3月20日（金・祝）：実況・司会 のばまん氏／ やみえん氏
・2026年3月21日（土） ：実況・司会 Masuo氏（2日目に決勝戦を実施予定）
TIGＳ会場企画：クリエイターたちのボスタンクに参加者タンク3機で挑むレイドボスイベント開催！
来場者が選んだトーナメント参加者タンク3機で、
クリエイターが企画したボスタンクに挑む特別企画です。
2026年3月20日（金・祝）10:00～11:50：のばまん氏＆やみえん氏 ボスタンク登場
2026年3月21日（土） 10:00～11:50：Masuo氏 ボスタンク登場
クリエイタープロフィール
■Masuo氏
Mr.正統派YouTuber チャンネル登録数：128万人以上
UUUM所属
YouTubeでは『MasuoTV(https://www.youtube.com/@masuotv)』『MasuoGames(https://www.youtube.com/@masuogames)』の2チャンネルを運用しており、Twitchでは『DarkMasuoTV』というチャンネルでゲームや雑談配信をしている、マルチクリエイター。
ゆるーくをモットーに日々、視聴者を和ませるコンテンツを投稿している。
分かりやすいトークを意識しており、国内外に定評がある。
■のばまん氏
ゲーム実況者 チャンネル登録数：77万人以上
UUUM所属
YouTube「のばまん(https://www.youtube.com/channel/UCTW2tw0Mhho72MojB1L48IQ)」
シミュレーションゲームを中心に、独自の観点で検証を続けるゲーム実況クリエイター。
■やみえん氏
チャンネル登録数：15万人以上
YouTube「やみえん(https://www.youtube.com/Yamien)」
動画活動以外にも、モデルや舞台役者、演出家、イベントのMC、声優と幅広く活動。
低音で響く声質が特徴的で、ゆったりとしたトークが人気。
タンク作成応募対象者
どんな方でも大歓迎です！
本大会はプログラミング／コードを書くことが好きな方、Unityに触れたことがあるクリエイター、ゲーム業界を志望する方、そしてこれからUnityを学びたい方も歓迎します。
また「プログラミングはちょっと苦手…」という方に向けて、ダウンロードしてすぐタンクを動かせる「AIかんたん作成機能」もソフト内に用意しています。
大会概要
本戦進出枠：64名
予選：応募期間中に計3回実施
決勝／イベント：2026年3月20日（金）・21日（土）に開催予定
配信：会場に加えてYouTubeで生配信予定（会場に行けなくても観戦可能！）
予選・決勝戦の配信はこちら▶https://www.youtube.com/user/xeenjp
表彰：優勝者および決勝に勝ち進んだ4名にトロフィー授与＋豪華賞品
応募方法
１.connpass(https://connpass.com/event/382844/)のイベントページから、「このイベントに申し込む」を押す
※アカウントがない場合、新規作成が必要です。
２.申し込みが完了したら、「このイベントに申し込む」ボタンが「受付表を見る」ボタン
に変わるので、受付番号を確認する（タンク作成に使います）
３.GitHubページのREADMEを読み、手順に従ってAIを作成する
▶ https://github.com/SXG-xeen-Kagawa/SuperTankWars-ProgrammingBattle
４.プログラムやプレハブなどをzip圧縮して、Googleフォームから提出する。
本提出をもってエントリー完了となります。
▶ https://forms.gle/g9fwR5QPTnpYDdPu8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvt_WdNagdUJZBJvnguBSrJJKHTn0L1uxvXJT3WRMlHgJNA/viewform)
応募期間
2026年2月12日(木)～3月11日(水)
・期間内に計3回の予選会を開催
早期にタンクを応募すると、最大3回の予選で他の参加者と戦うことができます。
・応募したタンクはいつでも再提出可能！
本戦までに最強のタンクにチューンナップしていきましょう！
出展概要
・イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/)
・開催日程：2026年3月20日（金）、21日（土）
・開催地：東京都杉並区高円寺
・メイン会場：IMAGINUS
・出展社：株式会社ジーン（初出展）
・展示内容：試遊展示あり※出展内容は予告なく変更となる場合があります。
*¹「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」とは、インディーゲームを中心としたさまざまなクリエイターの才能が一堂に会し、頂きを目指す“きっかけの場”となることを理念に、2023年から開催されているインディーゲームイベントです。
会社概要
商号 ： 株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/aboutus/)
代表者 ： 代表取締役 里見陽祐
所在地 ： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目3-9-12空研ビル
設立 ： 2006年7月
事業内容： ・業務用および家庭用コンピュータゲームソフトウェアの企画・開発
・インターネット技術を活用したコンテンツおよびシステムの企画・開発
・3D コンピュータグラフィックスの制作
・グラフィックデザインの企画および制作
・スマートフォンアプリケーション及びソーシャルアプリケーションの制作
資本金 ： 1,000万円
コーポレートサイト：https://www.xeen.co.jp/
ブログ ：https://www.xeen.co.jp/news/
公式Ｘ ：https://x.com/xeenjp
採用X ：https://x.com/xeen_recruit
Youtube ：https://www.youtube.com/user/xeenjp
