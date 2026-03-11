マルチクリエイターのMasuo氏・のばまん氏・やみえん氏が「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」のトーナメント実況・司会に決定！

株式会社ジーン

株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/)（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：里見陽祐）は、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）に開催される TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/) にて、参加者がUnityで作成したAIタンクが対戦する企画、「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」を実施します。



本企画の配信を盛り上げる実況・司会として、Masuo氏・のばまん氏・やみえん氏の参加が決定しました。さらに会場では、実況クリエイターをイメージしたボスタンクに、参加者のタンク3機で挑むレイドボスイベントも開催します。

参加タンクは引き続き募集中です。大好評につき、締め切りを延長いたしました。

（応募締切：2026年3月11日（水））。

TIGSプログラミングバトルスーパータンクウォーズとは

「見た目も挙動も思いのまま。君のコードが、鉄の塊に『命』を宿す！」

事前に参加者がUnityで作成したAIタンクがステージ上で大砲を撃ち合う対戦を行い、撃破した相手のコストや生存状況などでスコアが決定！試合終了時に最も高いスコアを獲得したタンクが勝利となります。

トーナメント概要

TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/) 会場にて、２日にかけて開催される「プログラミングバトル スーパータンクウォーズ」のトーナメントを人気クリエイターたちが大いに盛り上げます。

会場に加えて、Youtubeチャンネルで生配信予定です。

▷リンクはこちら：https://www.youtube.com/user/xeenjp

今応募すると、あなたの作ったタンクが実況者に紹介してもらえるかも！？

まだ間に合いますので、ぜひエントリーをお待ちしております！！



・2026年3月20日（金・祝）：実況・司会 のばまん氏／ やみえん氏

・2026年3月21日（土） ：実況・司会 Masuo氏（2日目に決勝戦を実施予定）

TIGＳ会場企画：クリエイターたちのボスタンクに参加者タンク3機で挑むレイドボスイベント開催！

来場者が選んだトーナメント参加者タンク3機で、

クリエイターが企画したボスタンクに挑む特別企画です。

2026年3月20日（金・祝）10:00～11:50：のばまん氏＆やみえん氏 ボスタンク登場

2026年3月21日（土） 10:00～11:50：Masuo氏 ボスタンク登場



クリエイタープロフィール

■Masuo氏

Mr.正統派YouTuber チャンネル登録数：128万人以上

UUUM所属

YouTubeでは『MasuoTV(https://www.youtube.com/@masuotv)』『MasuoGames(https://www.youtube.com/@masuogames)』の2チャンネルを運用しており、Twitchでは『DarkMasuoTV』というチャンネルでゲームや雑談配信をしている、マルチクリエイター。

ゆるーくをモットーに日々、視聴者を和ませるコンテンツを投稿している。

分かりやすいトークを意識しており、国内外に定評がある。

■のばまん氏

ゲーム実況者 チャンネル登録数：77万人以上

UUUM所属

YouTube「のばまん(https://www.youtube.com/channel/UCTW2tw0Mhho72MojB1L48IQ)」

シミュレーションゲームを中心に、独自の観点で検証を続けるゲーム実況クリエイター。

■やみえん氏

チャンネル登録数：15万人以上

YouTube「やみえん(https://www.youtube.com/Yamien)」

動画活動以外にも、モデルや舞台役者、演出家、イベントのMC、声優と幅広く活動。

低音で響く声質が特徴的で、ゆったりとしたトークが人気。

タンク作成応募対象者

どんな方でも大歓迎です！

本大会はプログラミング／コードを書くことが好きな方、Unityに触れたことがあるクリエイター、ゲーム業界を志望する方、そしてこれからUnityを学びたい方も歓迎します。

また「プログラミングはちょっと苦手…」という方に向けて、ダウンロードしてすぐタンクを動かせる「AIかんたん作成機能」もソフト内に用意しています。

大会概要

本戦進出枠：64名

予選：応募期間中に計3回実施

決勝／イベント：2026年3月20日（金）・21日（土）に開催予定

配信：会場に加えてYouTubeで生配信予定（会場に行けなくても観戦可能！）

予選・決勝戦の配信はこちら▶https://www.youtube.com/user/xeenjp

表彰：優勝者および決勝に勝ち進んだ4名にトロフィー授与＋豪華賞品

応募方法

１.connpass(https://connpass.com/event/382844/)のイベントページから、「このイベントに申し込む」を押す

※アカウントがない場合、新規作成が必要です。

２.申し込みが完了したら、「このイベントに申し込む」ボタンが「受付表を見る」ボタン

に変わるので、受付番号を確認する（タンク作成に使います）

３.GitHubページのREADMEを読み、手順に従ってAIを作成する

▶ https://github.com/SXG-xeen-Kagawa/SuperTankWars-ProgrammingBattle

４.プログラムやプレハブなどをzip圧縮して、Googleフォームから提出する。

本提出をもってエントリー完了となります。

▶ https://forms.gle/g9fwR5QPTnpYDdPu8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvt_WdNagdUJZBJvnguBSrJJKHTn0L1uxvXJT3WRMlHgJNA/viewform)

応募期間

2026年2月12日(木)～3月11日(水)

・期間内に計3回の予選会を開催

早期にタンクを応募すると、最大3回の予選で他の参加者と戦うことができます。

・応募したタンクはいつでも再提出可能！

本戦までに最強のタンクにチューンナップしていきましょう！

出展概要

・イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/)

・開催日程：2026年3月20日（金）、21日（土）

・開催地：東京都杉並区高円寺

・メイン会場：IMAGINUS

・出展社：株式会社ジーン（初出展）

・展示内容：試遊展示あり※出展内容は予告なく変更となる場合があります。

*¹「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」とは、インディーゲームを中心としたさまざまなクリエイターの才能が一堂に会し、頂きを目指す“きっかけの場”となることを理念に、2023年から開催されているインディーゲームイベントです。

会社概要

商号 ： 株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/aboutus/)

代表者 ： 代表取締役 里見陽祐

所在地 ： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目3-9-12空研ビル

設立 ： 2006年7月

事業内容： ・業務用および家庭用コンピュータゲームソフトウェアの企画・開発

・インターネット技術を活用したコンテンツおよびシステムの企画・開発

・3D コンピュータグラフィックスの制作

・グラフィックデザインの企画および制作

・スマートフォンアプリケーション及びソーシャルアプリケーションの制作

資本金 ： 1,000万円

コーポレートサイト：https://www.xeen.co.jp/

ブログ ：https://www.xeen.co.jp/news/

公式Ｘ ：https://x.com/xeenjp

採用X ：https://x.com/xeen_recruit

Youtube ：https://www.youtube.com/user/xeenjp

