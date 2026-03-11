マルチクリエイターのMasuo氏・のばまん氏・やみえん氏が「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」のトーナメント実況・司会に決定！

株式会社ジーン

株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/)（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：里見陽祐）は、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）に開催される TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/) にて、参加者がUnityで作成したAIタンクが対戦する企画、「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」を実施します。



本企画の配信を盛り上げる実況・司会として、Masuo氏・のばまん氏・やみえん氏の参加が決定しました。さらに会場では、実況クリエイターをイメージしたボスタンクに、参加者のタンク3機で挑むレイドボスイベントも開催します。



参加タンクは引き続き募集中です。大好評につき、締め切りを延長いたしました。


（応募締切：2026年3月11日（水））。




TIGSプログラミングバトルスーパータンクウォーズとは

「見た目も挙動も思いのまま。君のコードが、鉄の塊に『命』を宿す！」


事前に参加者がUnityで作成したAIタンクがステージ上で大砲を撃ち合う対戦を行い、撃破した相手のコストや生存状況などでスコアが決定！試合終了時に最も高いスコアを獲得したタンクが勝利となります。


トーナメント概要

TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/) 会場にて、２日にかけて開催される「プログラミングバトル スーパータンクウォーズ」のトーナメントを人気クリエイターたちが大いに盛り上げます。


会場に加えて、Youtubeチャンネルで生配信予定です。


　▷リンクはこちら：https://www.youtube.com/user/xeenjp



今応募すると、あなたの作ったタンクが実況者に紹介してもらえるかも！？


まだ間に合いますので、ぜひエントリーをお待ちしております！！



・2026年3月20日（金・祝）：実況・司会 のばまん氏／ やみえん氏


・2026年3月21日（土）　　：実況・司会　Masuo氏（2日目に決勝戦を実施予定）




TIGＳ会場企画：クリエイターたちのボスタンクに参加者タンク3機で挑むレイドボスイベント開催！

来場者が選んだトーナメント参加者タンク3機で、


クリエイターが企画したボスタンクに挑む特別企画です。


2026年3月20日（金・祝）10:00～11:50：のばまん氏＆やみえん氏 ボスタンク登場


2026年3月21日（土）　　10:00～11:50：Masuo氏 ボスタンク登場



クリエイタープロフィール

■Masuo氏


Mr.正統派YouTuber　チャンネル登録数：128万人以上


UUUM所属



YouTubeでは『MasuoTV(https://www.youtube.com/@masuotv)』『MasuoGames(https://www.youtube.com/@masuogames)』の2チャンネルを運用しており、Twitchでは『DarkMasuoTV』というチャンネルでゲームや雑談配信をしている、マルチクリエイター。


ゆるーくをモットーに日々、視聴者を和ませるコンテンツを投稿している。


分かりやすいトークを意識しており、国内外に定評がある。



■のばまん氏


ゲーム実況者　チャンネル登録数：77万人以上


UUUM所属



YouTube「のばまん(https://www.youtube.com/channel/UCTW2tw0Mhho72MojB1L48IQ)」


シミュレーションゲームを中心に、独自の観点で検証を続けるゲーム実況クリエイター。



■やみえん氏


チャンネル登録数：15万人以上



YouTube「やみえん(https://www.youtube.com/Yamien)」


動画活動以外にも、モデルや舞台役者、演出家、イベントのMC、声優と幅広く活動。


低音で響く声質が特徴的で、ゆったりとしたトークが人気。




タンク作成応募対象者

どんな方でも大歓迎です！


本大会はプログラミング／コードを書くことが好きな方、Unityに触れたことがあるクリエイター、ゲーム業界を志望する方、そしてこれからUnityを学びたい方も歓迎します。


また「プログラミングはちょっと苦手…」という方に向けて、ダウンロードしてすぐタンクを動かせる「AIかんたん作成機能」もソフト内に用意しています。


大会概要

本戦進出枠：64名


予選：応募期間中に計3回実施　　　


決勝／イベント：2026年3月20日（金）・21日（土）に開催予定


配信：会場に加えてYouTubeで生配信予定（会場に行けなくても観戦可能！）


　　　予選・決勝戦の配信はこちら▶https://www.youtube.com/user/xeenjp


表彰：優勝者および決勝に勝ち進んだ4名にトロフィー授与＋豪華賞品




応募方法

１.connpass(https://connpass.com/event/382844/)のイベントページから、「このイベントに申し込む」を押す


※アカウントがない場合、新規作成が必要です。




２.申し込みが完了したら、「このイベントに申し込む」ボタンが「受付表を見る」ボタン


　に変わるので、受付番号を確認する（タンク作成に使います）



３.GitHubページのREADMEを読み、手順に従ってAIを作成する


　　 ▶ https://github.com/SXG-xeen-Kagawa/SuperTankWars-ProgrammingBattle



４.プログラムやプレハブなどをzip圧縮して、Googleフォームから提出する。


　　 本提出をもってエントリー完了となります。


　　 ▶ https://forms.gle/g9fwR5QPTnpYDdPu8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvt_WdNagdUJZBJvnguBSrJJKHTn0L1uxvXJT3WRMlHgJNA/viewform)



応募期間

2026年2月12日(木)～3月11日(水)


　・期間内に計3回の予選会を開催


　　早期にタンクを応募すると、最大3回の予選で他の参加者と戦うことができます。


　・応募したタンクはいつでも再提出可能！


本戦までに最強のタンクにチューンナップしていきましょう！



出展概要

・イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/)


・開催日程：2026年3月20日（金）、21日（土）


・開催地：東京都杉並区高円寺


・メイン会場：IMAGINUS


・出展社：株式会社ジーン（初出展）


・展示内容：試遊展示あり※出展内容は予告なく変更となる場合があります。




*¹「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」とは、インディーゲームを中心としたさまざまなクリエイターの才能が一堂に会し、頂きを目指す“きっかけの場”となることを理念に、2023年から開催されているインディーゲームイベントです。




会社概要

商号　　： 株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/aboutus/)


代表者　： 代表取締役 里見陽祐


所在地　： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目3-9-12空研ビル


設立　　： 2006年7月


事業内容： ・業務用および家庭用コンピュータゲームソフトウェアの企画・開発


　　　　 　・インターネット技術を活用したコンテンツおよびシステムの企画・開発


　　　　　 ・3D コンピュータグラフィックスの制作


　　　　　 ・グラフィックデザインの企画および制作


　　　　 　・スマートフォンアプリケーション及びソーシャルアプリケーションの制作


資本金　： 1,000万円


コーポレートサイト：https://www.xeen.co.jp/


ブログ ：https://www.xeen.co.jp/news/


公式Ｘ ：https://x.com/xeenjp


採用X ：https://x.com/xeen_recruit


Youtube ：https://www.youtube.com/user/xeenjp




【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ジーン


お問い合せフォーム：https://www.xeen.co.jp/contact/



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】


株式会社ジーン


URL： https://www.xeen.co.jp/contact/


e-mail：xeen-pr＠xeen.co.jp