質問設計のハードルを取り除く。ユニーリサーチ、「インタビューガイドAI生成機能」をリリース

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、募集内容やリサーチ目的に基づいて、AIが最適なインタビューガイド（質問票）を自動生成する新機能「インタビューガイドAI生成機能」を公開しました。



本機能により、「何を聞けばよいかわからない」という不安を減らし、インタビューに不慣れな方でも、一定の品質を担保した質問設計をスピーディーに行えるようになります。

リリースの背景と解決したい課題

ユニーリサーチは、リサーチの専門家だけではなく、マーケターや新規事業担当者、プロダクトマネージャーなどの非専門家にも幅広く利用されるセルフリサーチのサービスで、累計80,000件以上のユーザーインタビューが実施されています。



ユーザーインタビュー実施時には、調査目的を達成するために適切なインタビューガイドを作成することが重要とされています。

一方で、リサーチの非専門家にとっては、適切なインタビューガイドを作成することが難しく、作成する場合にも数時間という工数を必要とするといった課題がありました。



そこで当社は、誰でもかんたん・すぐに高品質なインタビューガイドの作成が可能な「インタビューガイドAI生成機能」を開発しました。

これにより、いままで数時間かかっていたインタビューガイドの作成が、数分まで時間短縮されます。

「インタビューガイドAI生成機能」の特徴

サンプル

1. 募集内容と調査目的をもとに、インタビューガイドを自動生成

インタビューの目的と期待するアウトプットの情報を入力することで、AIがガイドを自動生成します。



2.セクションごとの時間配分と目的を明示

セクションごとに時間配分や目的が表記されるため、初心者でも不安なくインタビューの進行が可能になります。



3. コピーしてそのまま外部ツールで編集・活用可能

インタビューガイドはコピーも可能なため、Excelやスプレッドシート等に貼り付けてカスタマイズも可能です。

■ 利用条件

対象サービス：インタビューPro

インタビューProを利用する場合は、追加料金なしで本機能をご利用いただけます。

※入力内容や生成されたガイドが、AIモデルの学習に利用されることは一切ありません。

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーインタビューを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームです。新規事業やサービス開発に取り組む企業が、ユーザーのリアルな声をスピーディかつ低コストで収集できます。現在までに3,300社以上の企業が導入し、累計81,000件以上のインタビューがあります。コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスとしては「インタビュー件数」「登録企業数」No.1を獲得（※）。

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ



公式サイト：https://unii-research.com/business

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp