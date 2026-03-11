Roborockのフラッグシップモデルの超薄型ロボット掃除機「Saros 10」が、読者投票で決定する「家電大賞2025-2026」ロボット掃除機部門にて銀賞を受賞

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、CEO：全 剛）は、Roborockの最新フラッグシップモデル「Roborock Saros 10」（以下：「Saros 10」）が、株式会社ワン・パブリッシングが発行するモノ・トレンドメディア「GetNavi」と株式会社インプレスが運営する家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」が共同開催した「家電大賞2025-2026」ロボット掃除機部門で銀賞を受賞したことをお知らせします。今回の受賞で、Roborock製品は「家電大賞」ロボット掃除機部門において、5年連続の受賞となります。

2026年3月10日に開催された「家電大賞2025-2026 授賞式」ではGetNavi編集長 和田 史子氏、家電 Watch編集長 中林 暁氏より、Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.日本PRマネージャー アンダーソン勇介にトロフィーが授与されました。

■「Saros 10」が評価された点

【GetNavi編集長 和田 史子氏】

本体高が8cmを下回る薄さの上、飛び出したセンサーを自動で昇降することで家具下にも難なく潜り込んで掃除する点が秀逸。大型化が進む近年のトレンドに対し、独創的な解決策を提示しました。賢い動きや強力な吸引力に加え、最高80℃の温水洗浄や毛絡みしないメインブラシなど細部まで行き届いた配慮も、多くの投票数を集めた理由です。

【家電 Watch編集長 中林 暁氏】

進化がすごいロボット掃除機の中でも、いつも驚きを見せてくれるRoborock。ソファの下にスッと入る究極の薄さ、隅まで届くモップなど、多くの課題を解決してくれました。特に気に入っているのは、ずっと使い続けやすいように、極限まで人の手間を省いてくれたこと。おまかせ掃除のレベルを、さらに一段上げたモデルです。

【投票者コメント】

- 非常に使いやすい掃除ロボットで、日常生活に大量の時間を節約できるので、強くおすすめします。- 高い吸引力と精密なマッピング性能により、忙しい毎日の中でも常に清潔で快適な住環境を維持でき、まさに現代のライフスタイルに寄り添った一台です。- 同じ商品を今年購入しましたが、それまで使っていた割と安価な製品とは段違いの掃除性能と回避の正確性で、どこをとっても文句なしでした。値段は高かったですが、それだけの価値がありました！

■家電大賞について

「家電大賞」はその年に発売された数ある製品の中から、読者の投票によってその年のベスト家電を決定する、日本最大級の家電アワードで、2015年の創設以来、年に一度の祭典として読者から大きな注目を集めています。11回目を迎える今年は、全20部門・151製品がノミネートされ、総合賞と各部門賞が選出されました。

■「Saros 10」について

「Saros 10」は、Roborockの最新技術を結集させたフラッグシップモデルの超薄型ロボット掃除機です。本体高さ7.98cmの超薄型設計に高精度なマッピング機能を兼ね備えたことで、家具の下などの低く狭い空間でもスムーズな走行を実現※1。2万2,000Pa※2の強力な吸引力と、最大毎分4,000回振動する優れた水拭き機能により頑固な汚れもキレイに除去します。さらに、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥、給水、洗剤投入まで対応する最新の8way全自動ドックで、効率的かつスマートな清掃を可能にします。

【製品紹介動画】

https://youtu.be/Nq18nEVbbjM

【製品ページ】

https://jp.roborock.com/pages/roborock-saros-10

【主な特長】

- 新開発の自動昇降式のLDSレーザーセンサーと、上方向のToFセンサーの組み合わせで低い空間でもスムーズで高い精度のマッピングを実現- 3重構造の物体を検知するストラクチャードライトとRGBカメラを搭載し、より正確に障害物を検出- 四隅を100％※3カバーする自動で伸びるサイドブラシを搭載- 壁際0.51mm※3まで近づいて水拭きする壁キワ用モップを搭載- 7.98cmの超薄型設計ながらRoborock史上最高の2万2,000Pa※2の吸引力を実現- 毛の絡まりを防ぐ「デュアル毛がらみ防止ブラシ」※3を搭載- 最大4cm（二層）を乗り越えるリフトアップ機能を搭載- 最大毎分4,000回の高速振動と高加重による優れたモップの水拭き性能- 最新の8way全自動ドックでメンテナンスの手間を最小限にとどめる- Roborockアプリで掃除をカスタマイズ- Wi-Fi接続が不要なインテリジェント音声アシスタントを搭載

※1 障害物の認識精度は、環境などによって異なります。幅3cm、高さ3cm以上の物体を回避します。表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100％の回避を保証するものではありません。

※2 Roborockの社内テストによる結果。吸引力の値は国または地域、住居環境などによって異なる場合があります。

※3 実際の結果は、使用状況などによって異なる場合があります。国際的な第三者認証機関である、TUV（テュフ・ラインランド）とSGSの認証取得。

【価格】

オープン価格（希望小売価格：税込み28万5,780円）

【公式サイト】

https://www.roborock.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランドです。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきました。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機の売上高において2024年に世界第1位を獲得しています。利用者の視点を大切にした製品設計と、研究開発を重視したものづくりにより、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに拠点を構え、170以上の国と地域、世界2,200万世帯以上で使用されています（2025年12月時点）。

【SB C&S株式会社について】

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデル

を生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。- その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。- 掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。