Ambientec 新作「Vosco (ヴォスコ)」発売

株式会社アンビエンテックphoto by Hiroshi Iwasaki

株式会社アンビエンテックは、2025年4月にミラノサローネ/エウロルーチェ 2025にて発表した新作「Vosco（ヴォスコ）(https://ambientec.co.jp/pages/vosco)」を直営店舗であるAmbientec Galleryで3月19日 (木) より発売いたします。

Voscoは、「手に持って動かす」というMobilityを大切にし、暮らしの中で本当に役立つ光を灯したい。そんな想いのもとに生まれた光を灯す道具です。使い続けることで柄は丸みを帯び、手に馴染んでいきます。さらに、使用する木材にもこだわり、従来は家具づくりにはあまり有用とされていない木材たちを、自然痕のあるものと捉え積極的に活用することで、もう一度里山の資源を暮らしの中に取り戻すことができればと考えました。

直営店舗であるAmbientec Gallery Tokyoでは、Synesthesia #02 (シナスタジア～共感覚 #02) と題した発売記念イベントを3月19日 (木) ～4月5日 (日) まで開催。期間中、アンビエンテックと深い関わりがあるアルゼンチン発のペルフーメラボラトリー「FUEGUIA 1833」の香り、Dawn of MidiやKali Maloneなどの音楽と共に、灯りと香りと音楽とでVoscoの世界観を感じていただける展示をいたします。

■ Vosco designed by Nao Tamura

森の恵みを活かす

かつて、里山の森林は人々の暮らしとともに循環し、活用されてきました。しかし、燃料革命と輸入材の普及により、その価値は次第に薄れ、手入れが途絶えた森は荒廃していきました。Voscoは、曲がった材や節のある材など、活用の機会が少なく燃料材や廃材になってきた自然痕 (しぜんこん) のある木材も積極的に活用することで、もう一度、里山の資源を暮らしの中に取り戻すことができればと考えています。

自然痕 (しぜんこん)

従来の家具づくりにはあまり有用とされない、節が目立つもの、曲がった材、虫喰いの痕が残ったものなどの個性を自然痕と捉え、今まで廃材になってきた木材を積極的に活用しています。天然素材特有の表情をありのまま受け入れ、その佇まいに愛着をもちながら末長く使っていただけるように仕上げました。

光の質へのこだわり

今回新たに開発したフレネルレンズが、やわらかで均一な光を生み出します。ガラスや光沢のある石の上に置いても、LED特有の粒が見えず、眩しさを抑えながら、より自然な光の表情に近づけました。さらに、フル充電で最長180時間使用可能。タッチセンサーに触れるだけで、蝋燭の炎に近い温かみのある光から、食事や読書に適した2400Kの明るさまで、4段階の光を調整

できます。

長く使える設計

Voscoは、木に負担をかけない内部構造を採用し、パーツごとの修理や交換が可能な設計になっています。さらに用途やシーンに合わせて、中心の木の部分を大・中・小の3つのサイズに切り替えられるほか、メープル、ウォルナットの2種類の木材から選ぶことができ、長く使い続ける中で交換することも可能です。使う人の暮らしが変化しても、ずっと寄り添い続ける光でありたい。そんな想いを込めたデザインです。

受賞歴

Voscoは、2025年11月にADA - Archiproducts Design Awards 2025(https://ambientec.co.jp/blogs/info/vosco_archiproducts_design_awards_2025) 照明部門で受賞。2026年3月にはiF Design Award(https://ambientec.co.jp/blogs/info/vosco-%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%B9%E3%82%B3-if-design-award-2026-%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B)を受賞しています。

商品ページ〈Vosco〉 :https://ambientec.co.jp/pages/vosco

■ 製品概要

Vosco（ヴォスコ/メープル）

発売年月日：2026年3月19日

光源：LED

色温度：1700～2400K

連続点灯時間(4段階調光)：LOW/180時間、MID/45時間、HIGH/15時間、EX-HIGH/5時間

材質：木材、亜鉛合金、ポリカーボネート、アクリル樹脂、シリコンゴムなど

充電方式：専用充電台、USB type-C

Vosco（ヴォスコ/ウォルナット）

発売年月日：2026年3月19日

光源：LED

色温度：1700～2400K

連続点灯時間(4段階調光)：LOW/180時間、MID/45時間、HIGH/15時間、EX-HIGH/5時間

材質：木材、亜鉛合金、ポリカーボネート、アクリル樹脂、シリコンゴムなど

充電方式：専用充電台、USB type-C

【個別スペック】

メープル S / ウォルナット S

価格：\66,000 （税込）

サイズ：外径 約115mm 高さ 約197mm

重さ：本体 820g、充電台58g

メープル M / ウォルナット M

価格：\68,200 （税込）

サイズ：外径 約115mm 高さ 約237mm

重さ：本体 890g、充電台58g

メープル L / ウォルナット L

価格：\70,400 （税込）

サイズ：外径 約115mm 高さ 約277mm

重さ：本体 960g、充電台58g

■ プロフィール

田村奈穂 Nao Tamura

Parsons School of Design でコミュニケーションデザインを学ぶ。ニューヨークを拠点に、プロダクト、インスタレーション、空間デザインなど幅広い分野で活動中。自然とテクノロジー、感性と機能性、繊細さと力強さ、東洋と西洋といった相互する要素のバランスを通じて、「インターコネクション」（相互のつながり）の力を探究し、人や文化、体験をつなげるデザインを生み出している。

これまでに、パリの Palais De Tokyo 、ミラノサローネ国際家具見本市、京都の京セラ美術館などで作品を発表。近年では、自身のデザイナーとしての歩みを通じて、TEDトークやミラノ大学などで講演を行う。

IF Design Award、The One Show, Industrial Design Excellence Awards など、数々の国際的なアワードを受賞。

https://naotamura.com/

イベント概要

New Collection “Vosco”

Synesthesia #02 (シナスタジア～共感覚 #02)



灯り・香り・音が響き合う空間を「Synesthesia (シナスタジア～共感覚）」とし、本展示会では香りをFUEGUIA 1833、音楽はDawn of MidiやKali Maloneをセレクト。アンビエンテック新作「Vosco」とのコラボレーションが実現します。Ambientec Gallery Tokyoでのみ体感できる共感覚をぜひお楽しみください。

ー開催期間ー

3月19日(木)～4月5日(日)

※水曜定休

Ambientec代表久野在廊日

3月19日（木）17:00～19:00

3月20日(金・祝)12:00～19:00

3月21日（土）12:00～19:00

※休憩時間などで離席している場合もございます。

ー開場時間ー

12:00～19:00

ー会場ー

Ambientec Gallery Tokyo (AXISビル 2F)

所在地：

東京都港区六本木5-17-1 AXISビル 2F

03-5545-5311

PerfumeFUEGUIA 1833(フエギア イチハチサンサン)

2010年、創業者ジュリアン・ベデルによりアルゼンチン・ブエノスアイレスで設立されたペルフーメ ラボラトリー。「アイデンティティと植物の探究」の場として、世界各地のギャラリーを通じて香りの体験を提供しています。南米の自然・文化・歴史に着想を得た香りを、科学と芸術を融合させた独自のアプローチで創作し、全工程を自社で一貫管理することで、透明性とトレーサビリティを確保しています。

WEB：https://fueguia.jp/

Sound

Triosk

Nala Sinephro

Dawn of Midi

Dictaphone

Kali Malone

同時開催

Karimoku Commons Tokyoにて「Vosco」スタイリング展示

東京・西麻布のKarimoku Commons Tokyo ショースペース内にてVoscoのスタイリング展示をしております。Ambientec Gallery Tokyoより、徒歩でのアクセスも可能な立地に位置するスペースでは、カリモク家具による居住空間でのVoscoの姿を体感できます。ぜひお立ち寄りください。

photo by Hiroshi Iwasaki

ー開催期間ー

3月19日 (木) ～5月中旬頃迄

ー営業時間ー

12:00～18:00

ー会場ー

Karimoku Commons Tokyo

所在地：

住所：106-0031 東京都港区西麻布2-22-5

アクセス：東京メトロ表参道駅A5出口より徒歩10分

営業時間：12:00-18:00

休館日：不定休

Web：https://commons.karimoku.com/



About

Karimoku Commons Tokyo は、ショースペースだけではなく、オフィスやギャラリーなどの機能を備えた、幅広い活動を目的としたハイブリッドなスペースです。訪れた方々には家具を実際に使用しながらカリモク家具の活動をご覧いただくと共に、様々なもの・ことに触れていただける新しいコミュニケーションの場となることを目的としています。