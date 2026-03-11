ゼンリン、全車両約450台に次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』を導入決定

GOドライブ株式会社

交通事故削減支援を行う次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』を提供するGOドライブ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川上 裕幸、以下「当社」)は、株式会社ゼンリン(本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川 道郎、以下「ゼンリン」)が保有する営業車や計測車などの全車両約450台※1への『DRIVE CHART』の導入を決定したことをお知らせします。

※1 2026年3月時点

｜交通事故の未然防止に活用、さらに事業連携も強化

ゼンリンでは、営業活動や地理空間情報の収集などの用途で車両を利用しています。『DRIVE CHART』の導入により、運転を行う社員の安全意識を高め、社用車を利用する企業の責任として交通事故の未然防止活動を推進することに活用いただきます。

また、ゼンリン全車両への導入を契機に当社との事業連携をさらに強化し、顧客紹介などの営業面での連携を加速します。ゼンリンと当社は2020年より、『DRIVE CHART』の映像データを活用した道路情報の自動差分抽出プロジェクトを推進してきました。※2 『DRIVE CHART』は、高速道路で98%以上、一般国道で96%以上※3と網羅性の高い走行データを集めていますが、さらに普及が進むことでデータの網羅性が高まり、より正確で信頼できる地図データベースの構築に繋がります。

※2 https://drive-chart.com/news/pr_200422

※3 2025/6/8～2025/7/7の1か月間の『DRIVE CHART』の走行軌跡より https://drive-chart.com/news/pr_250807

事業連携による販売強化により、両社の顧客に対するサービスの品質・価値を高め、より安全で安心な社会の実現に貢献してまいります。

｜ゼンリン ご担当者様コメント

当社は全国約70か所の拠点で主に営業活動や地図情報の収集業務で車両を利用しておりますが、それら車両の事故に対する有効的な対策が講じられていないことが課題となっていました。社員の安全確保と企業としての社会的責任を果たすため、事故発生リスクへの対策強化が必要不可欠と考え、今回『DRIVE CHART』の導入を決定いたしました。

『DRIVE CHART』は、AIによる危険運転の検知・警告や、各運転者の運転傾向の可視化が可能であり、従来以上にきめ細やかな運転指導ができる点に大きな魅力を感じております。また、点呼・アルコールチェック・日報作成をスマートフォンアプリで簡単にできる『GO運転管理』との連携によって、運転日報のペーパーレス化やアルコールチェック手順の簡素化など、管理業務の効率化にも期待しています。

今後は、運転傾向の分析とそれに基づく指導を積極的に行い、交通事故の削減を目指すとともに、社有車の稼働状況を「見える化」することで、車両の適正化と効率的な運用を実現してまいります。

（総務部 購買管理課 課長 木下 智洋様）

｜参考：次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』

ドライブレコーダーをベースとした専用車載器から得られる各種データから、交通事故に繋がる可能性の高い危険シーン※を自動検知し、運転傾向を分析する、AIとIoTを掛け合わせた交通事故削減支援サービスです。

※ 以下レポート検知項目に対応

｜参考：業務用車両の運転管理支援サービス『GO運転管理』

あらゆる業務用車両に対応し、日々の管理業務を強力にサポートするドライバーマネジメントサービスです。スマホアプリによる手軽な操作性で、日々の安全管理業務の確実な遂行と効率化をサポートします。

｜参考：GOドライブ株式会社について

GOドライブ株式会社は、「運転」をより安全に、より便利に進化させることを目指し、車両管理を行う企業の安全管理サポートなどモビリティ関連事業を展開しています。テクノロジーの進化と使う人々の力を融合させ、より多くの交通課題を解決し、すべての人々が安心して暮らすことのできる社会の実現を目指します。

