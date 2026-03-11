Trailhead Global Holdings、AI実装・システム開発に強みを持つSBWorksを完全子会社化

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都渋谷区、東証スタンダード、証券コード：3358、代表取締役社長：高田 十光、以下「当社」）は、システム開発およびAI技術を活用したソリューション開発を行う株式会社SBWorks、（本社：東京都中央区、代表取締役：根本智勝、以下「SBWorks社」）の株式を取得し、子会社化することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

本件により、当社グループはAIおよびデータ活用によるデジタル・フードテック戦略の推進体制を強化し、次世代店舗の実現に向けた取り組みを加速してまいります。

■背景

外食産業では、慢性的な人手不足や原材料価格の高騰、顧客ニーズの多様化など、経営環境の変化が急速に進んでいます。こうした課題への対応には、デジタル技術の活用による業務効率化や新たな顧客体験の創出が重要となっています。

当社グループでは中期経営計画において、AIやデータを活用した「デジタル・フードテック戦略」を成長の柱の一つとして掲げ、外食事業の競争力強化に取り組んでいます。

SBWorks社は、システム開発およびAI技術の分野において高い専門性を有するエンジニア集団であり、これまで多様な企業のデジタル化支援やシステム開発を手がけてきました。

今回のグループ参画により、当社の外食事業とSBWorks社のテクノロジー開発力を融合し、当社グループが推進する「デジタル・フードテック戦略」をさらに加速してまいります。

■本件の目的と主な取り組み

本件を通じて、当社グループは以下の取り組みを推進してまいります。

・AIを活用した店舗オペレーションの高度化

・データ活用による店舗経営の最適化

・顧客体験向上を目的としたデジタルサービスの開発

・外食事業における次世代店舗モデルの構築

・グループ全体のDX推進体制の強化

これらの取り組みを通じて、外食産業における課題解決と新たな価値創出を目指します。

■今後の展望

当社グループは、今回のSBWorksの子会社化を通じて、AIやデータ活用を軸とした「デジタル・フードテック戦略」をさらに推進してまいります。

今後は、需要予測やデータ分析を活用したメニュー開発や食材発注の最適化に加え、店舗運営やサプライチェーン全体の業務プロセスの高度化に取り組んでまいります。

さらに、ロボティクスやAIカメラなどのテクノロジー活用も視野に入れながら、AIによる店舗オペレーションの自動化を進め、AI自律オペレーションの実現を目指した次世代店舗モデルの構築を推進してまいります。

■SBWorks社について

SBWorks社は、ITコンサルティングおよびシステム開発を中心に、AIを活用したソリューションの提供を強みとするエンジニア集団です。

これまで多くの企業のDX推進を支援してきた実績を持ち、高度なシステム開発力とAI技術を組み合わせたソリューションを提供しています。

AIソリューション市場の拡大を背景に、今後さらなる成長が期待されています。

株式会社SBWorks(https://sbworks.jp/)

■会社概要

株式会社SBWorks

会社名：株式会社SBWorks

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番16号

代表者：代表取締役 根本 智勝

設立：2016年3月4日

資本金：700万円

事業内容：ITコンサルティング／システム開発支援／ITサービス企画運営

URL：https://sbworks.jp/

Trailhead Global Holdings株式会社

会社名：Trailhead Global Holdings株式会社

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：約15億4,137万9,25円

上場市場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード 3358）

事業内容：

・グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務

・不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/