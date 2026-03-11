神戸の大行列が出来る人気店「肉のエサカ」！大東市住道にてグランドオープンキャンペーンの続報。2026年３月13日（金）から「とろけるハラミステーキ1000円キャンペーンを開催します！！
飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ 住道店」をに大東市にグランドオープン致しました。つきましては、グランドオープン記念フェアの続報として、3月13日～とろけるハラミ1000円（税抜き）フェアを実施します。
店名 ：肉のエサカ 住道店
住所 ：574-0046 大阪府大東市赤井1丁目13-1
営業時間：平日 11:00～14:00 18:00～21:00
土日祝 11:00～15:00 18:00～21:00
■そもそも、食肉加工工場運営会社が手掛ける飲食店「肉のエサカ」とは？
店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。
セントラルキッチン
■肉のエサカの目玉商品「熟成とろけるハラミ」
エサカ目玉・看板メニュー「とろけるハラミ」
■目玉商品となる「熟成とろけるハラミ（とろハラミ）」は、なぜ「とろける」ほど柔らかいのか？
・answer１.
食肉加工工場（セントラルキッチン）に在籍する熟練の職人と最新機器を活用した特別な肉のカットでお肉をやわらかく仕上げています。
・answer２.
酵素を含んだ秘伝のタレに３日間漬け込み熟成することによりお肉を柔らかく仕上げています。
・answer３.
お肉を「半熟」の加減に焼き上げることにより、お肉を柔らかく仕上げています。
■更に！「厚切りstyle」or「薄切りstyle」でお肉を楽しむ
・「熟成とろけるハラミ」×「厚切り」＝「ステーキ」で楽しむ
厚切りstyle「牛とろけるハラミ」
厚切りstyle「旨味牛赤身」
厚切りstyle「大トロ牛カルビ」
お肉を厚切りにすることで、お肉の食感をダイレクトに感じることができます。とても贅沢なお肉の楽しみ方ができるスタイルです。
・「熟成とろけるハラミ」×「薄切り」＝「どんぶり」で楽しむ
薄切りstyle「とろけるハラミ」
薄切りstyle「旨味牛赤身」
薄切りstyle「肉汁カルビ」
お肉を薄切りにすることで、食べやすさがMAXになります。小さいお子様も十分に楽しめ、固くもなりにくい為、お持ち帰りにも適しているスタイルです。
■「肉のエサカ 住道店」メニュー
本当に旨いものだけを詰め込んだ至極の肉メニュー
★「熟成とろけるハラミ」以外のメニューの概要
・旨味牛赤身
噛めば噛むほど肉の旨味があふれ出すお肉となります。あっさりとお肉を楽しみたい方におススメです。
・大トロカルビステーキ
脂の甘みが口いっぱいに広がる贅沢なお肉となります。脂の甘みが大好きな方におススメです。
・肉汁カルビ
焼き肉の定番中の定番肉が薄切り肉で楽しめます。焼肉が大好きな方におススメです。
■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。
「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、男性の方もご満足していただけると思っています。
■グランドオープンキャンペーンは2026年3月13日～まで開催
肉のエサカの目玉商品である「とろけるハラミステーキ」をまずは食べてみてほしいという思いから、「とろけるハラミステーキ」を1000円（税抜）で販売致します。まだ、「とろけるハラミステーキ」を召し上がっていない方は、この機会に「とろけるハラミステーキ」を食べてみてください。
■オトクなハッピーアワーも実施中
ハイボール、レモンサワー、ワインサワーなどのお酒が100円で楽しめるハッピーアワーも実施中。何杯のんでも大丈夫です。お肉とお酒をお楽しみください。
また、ハッピーアワーでは、アイスドリンク（コーラ、オレンジジュース、アイスコーヒーなど）やホットドリンク（ホットコーヒー、紅茶、緑茶など）、10種類以上あるドリンクバーもお楽しみいただけます。
■キャンペーン概要
店舗名 ：肉のエサカ 住道店
開店日 ： 2026年３月13日（金）～
所在地 ： 574-0046 大阪府大東市赤井1丁目13-1
グランドオープンキャンペーン：「熟成とろけるハラミ」が特別価格