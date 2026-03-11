世界初　イレブンラボ、AIエージェント専用の「AI保険」を導入

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

AI音声リサーチと技術のグローバルリーダーであるElevenLabs（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Mati Staniszewski 以下イレブンラボ）は、AIリスク評価の専門企業であるAIUC（Artificial Intelligence Underwriting Company）と提携し、世界で初めてAI音声エージェントに特化した包括的な保険運用を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、企業のカスタマーサポートや営業現場で稼働する「ElevenAgents」が、万が一誤った情報の提供や不適切な対応を行った際の損害を保険でカバーすることが可能になります。これは、AIを単なる「ソフトウェア」としてではなく、責任能力を持つ「デジタル従業員」として社会実装するための歴史的にも大きな転換点となります。

背景：AI導入における「信頼の壁」を突破

現在、多くの企業がAIエージェントの導入を検討しながらも、まだ多くの企業が試験運用（パイロット）段階で停滞しています。その最大の要因は、AIが予期せぬ挙動（ハルシネーションや不適切な発言）をした際の法的・経済的責任の所在が不明確であることでした。

イレブンラボはこの課題を解決するため、AIUCと共同で厳格なリスク検証を実施し、AIの「信頼性」を金融資産として定義する新たな標準を確立いたしました。

AIUC-1認証と保険適用の概要

イレブンラボのAIエージェントは、AIUCが策定した厳格なセキュリティ基準「AIUC-1」の認証を世界で初めて取得しました。

「AI保険」導入の意義：AIを「ツール」から「デジタル従業員」へ

- 5,000回以上の敵対的シミュレーション： ハルシネーション、プロンプト注入攻撃、データ漏洩、バイアスなど、現実世界のAI失敗事例に基づいた過酷なテストをクリア。- デジタル従業員としての補償： 認定を受けたAIエージェントの行動は、人間の従業員による業務ミスと同様に保険の対象となります。- エンタープライズ基準の安全性： Fortune 500企業の75%以上が導入するイレブンラボの技術を、法務・コンプライアンスの観点から「100%導入可能」なレベルへと引き上げます。- 日本での運用：日本においても、ElevenAgentを導入いただいた全ての企業が対象です。保険適用に関する重要事項：- 個別認証の必須化：本保険はイレブンラボのAIエージェントである『ElevenAgents』を利用するすべてのエージェントに自動的に適用されるものではありません 。保険の有効化には、各エージェントの展開コンテキストやリスクプロファイルに基づき、AIUCによる個別の監査およびAIUC-1認証を完了する必要があります。- 有効期間と更新：AIUC-1証明書の有効期間は12ヶ月ですが、有効性を維持するためには少なくとも3ヶ月ごとに技術テストを完了する必要があります。- 保険料の扱い：AIエージェント保険の費用は認証費用には含まれておらず、エージェントの類型に応じた個別の見積もりとなります。

本取り組みは、AIエージェントの定義を根本から変えるものです。これまで、AIは「不具合があれば修正するソフトウェア」という枠組みで扱われてきました。しかし、ElevenLabsがAIUCと実現したこの保険制度は、AIを「自律的に判断し、行動に責任を持つデジタル従業員」として社会が認めたことを意味します。

共同創業者兼CEO マティ・スタニシェフスキのコメント

- 予期せぬリスクに対する「実質的な解決策」の提示企業のカスタマーサポートや営業現場において、AIエージェントが「誤った割引率を提示する」「不適切なアドバイスを行う」といったハルシネーション等のトラブルは、導入を阻む最大の懸念事項にもなっていました。本保険の導入により、これらのミスによって生じた損害が補償対象となるため、企業は人間を雇用するのと同様のリスク管理体制でAIを導入できるようになります。- 壁を突破する信頼のインフラ現在、エンタープライズ領域におけるAI導入の多くが、法務やセキュリティの懸念から試験運用（パイロット）で停滞しています。AIUC-1認証に裏打ちされた保険は、この「信頼の壁」を埋めるインフラとなります。これにより、AIエージェントは「実験」のフェーズを脱し、企業の基幹業務を担う「戦力」へと昇華します。- AI社会実装における「責任」の標準化これは単なる一企業のニュースに留まりません。AIが社会に深く浸透する中で、「AIの行動に誰が責任を持つのか」という問いに対し、金融・保険の仕組みを活用して明確な答えを提示した、歴史的にも極めて重要な転換点です。

「企業によるAIエージェント導入は加速しており、AIUC-1認証は企業が自信を持って大規模展開を行うためのさらなる一歩となります。この認証は、パートナー企業が必要とするセキュリティフレームワークとAI保険の補償を提供し、優れた顧客体験の構築に専念しながらリスクを最小限に抑えるための新たな手段となります。」

AIUC（The Artificial Intelligence Underwriting Company）について

The Artificial Intelligence Underwriting Company（AIUC）は、AIエージェントの認証、監査、および保険提供を通じて、安全なAI導入のための「信頼のインフラ」を構築する企業です。Anthropic（アンソロピック）などの先進的なAI機関での経験を持つ専門家らによって設立された同社は、Orrick（法律事務所）、スタンフォード大学、Cloud Security Alliance（クラウドセキュリティアライアンス）、およびMITRE（マイター）との協力により、「AIUC-1」を開発しました。これは、AIエージェントのセキュリティ、安全性、および信頼性を担保する世界初の包括的な標準規格です。

イレブンラボについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。2026年2月に行われたシリーズDでは5億ドルの資金調達を実施し評価額は110億ドル(11Bn USD・約1兆7,200億円相当)に。

プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用されており、高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。

日本語サイト：https://elevenlabs.io/ja

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/?viewAsMember=true