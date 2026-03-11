batonのグループ会社・vildasが提供するスタンプラリーシステム「めぐラリー」が、3月18日（水）スタートの「秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー」にて使用されます

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）のグループ会社・株式会社vildas（東京都品川区、代表 淺沼征史）が提供するスタンプラリーシステム「めぐラリー」が、2026年3月18日（水）～2026年11月30日（月）に開催されるデジタルスタンプラリー「秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー」にて使用されます。

「秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー」（ https://megurally.com/event/chichibu-fudasho-2026 ）は、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社（埼玉県秩父市、会長 清野和彦）と秩父札所誘客促進協議会（埼玉県秩父市、会長 柴原幸保）が、2026年3月18日（水）から行われる「午歳総開帳（うまどしそうかいちょう）」にあわせて開催するデジタルスタンプラリーです。

「午歳総開帳」は、12年に一度の午歳（うまどし）に、秩父札所34ヶ所が一斉に御開帳を行う江戸時代から続く伝統行事。普段は見ることのできない観音様が一斉に見られることから、秩父地域がパワースポットになるとも言われています。

2025年11月～2026年1月には、「午歳総開帳」に先駆けて、秩父札所をより多くの方に知ってもらうことを目的に「秩父札所34ヶ寺巡り スマホで開運スタンプラリー」を開催しました。2ヶ月間という短期間での開催ながら、500名以上の方にご参加いただき、好評を博しました。今回は、その好評を受けての第2弾開催となります。

本スタンプラリーは、株式会社batonのグループ会社・株式会社vildasが提供している、スタンプラリーシステム「めぐラリー」を使用しています。また、「午歳総開帳」の特設サイト（ https://event.chichibufudasho.com/ ）の制作も株式会社vildasが担当しています。

「秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー」では、各札所に掲出された二次元コードをスマートフォンで読み取るだけでデジタルスタンプを集めることができ、初心者の方でも気軽に巡礼体験を楽しむことができます。

さらに、秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町の1市4町にわたる約100店舗の応援店とも連携し、飲食店や土産物店でご利用いただけるクーポンや、獲得スタンプ数に応じてゲットできる豪華景品も用意されています。

また、午歳総開帳の期間に合わせ、約8ヶ月間という長期にわたり開催されるため、多くの方に34ヶ寺の札所をすべて巡る”満願”を目指していただきやすくなっています。

ぜひ、「秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー」とともに、秩父札所巡礼をお楽しみください。

「秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー」開催概要

スタンプラリー画面イメージ特典紹介（一部）

・名称：秩父札所34ヶ寺巡り 午歳総開帳 開運スタンプラリー

・期間：2026年3月18日（水）～2026年11月30日（月）

・場所：秩父札所 各寺院（34寺）

・参加費：無料 ※通信費・交通費等はご自身でご負担ください。

・参加方法：各札所に掲出された二次元コードをスマートフォンで読み取り、スタンプを取得

・特典：秩父地域の約100店舗等で何度でも利用できるクーポンやスタンプ数に応じた景品を提供

景品例）ウイスキー限定ボトルの購入権、宿泊券、特産品、秩父札所関連記念品など

・主催：一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社・秩父札所誘客促進協議会

・後援：秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・秩父商工会議所

【本件に関するお問い合わせ先】

■一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

〒368-0032 埼玉県秩父市熊木町9-5

0494-26-6260（平日8:30～17:15）

info@chichibu-omotenashi.com

担当:竹内則友

■秩父札所誘客促進協議会（秩父札所連合会）

〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町1-16-15-2階

0494-25-1170（平日10:00~15:00）

chichibukannon@gmail.com

担当: 斉藤雄大

スタンプラリーシステム「めぐラリー」とは

めぐラリーは、ダウンロード不要、スマホで気軽に参加可能なデジタルスタンプラリーシステムです。「特定の人気スポットにばかり人が集まってしまい、周辺施設への集客に繋がらない」という課題を解決するために開発しました。スタンプラリーでめぐるスポットの設定だけでなく、周辺施設や飲食店などの登録店舗からオリジナルクーポンを発行できるなど、参加者が「ちょっと寄り道したくなる」仕組みをご用意しました。アンケートや行動ログなどのサポート機能も充実しており、イベント終了後の効果測定で、次に繋がるイベントを実現します。

【めぐラリーに関するお問い合わせ】

https://vildas.dev/contact

株式会社vildasとは

株式会社vildasは、Webアプリを中心としたシステムの開発を行う会社です。謎解きやスタンプラリーのシステム基盤の開発を主軸に、ユーザーの豊かな体験を創出するサービスを作ります。

■会社概要

社名：株式会社vildas

設立：2024年4月

代表：淺沼征史

コーポレートサイト：https://vildas.dev/

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/