北海道知内町にて、地域若手事業者を中心に百年後の知内の物語を創る地域商社「知内商事株式会社」を設立！

知内商事 株式会社

今般北海道・知内町において地域の若手事業者を中心に、地域の内と外を繋ぐ地域商社「知内商事株式会社」(以下、知内商事)を設立しましたので、ご報告させていただきます。

知内商事は地域内外の事業者・プレイヤーを巻き込みながら、百年後の未来を見据え、知内町における地域資源の価値向上・コミュニティ形成を目的に、知内の地域資源の価値を未来につなぐプロジェクトを地域の先頭に立って展開してまいります。

◆設立の背景

■知内という町が歩んできた物語

・知内はアイヌ語で「チリ・オチ」（鳥いるところ）の意味があります。鷹の産地として有名で、松前藩が徳川将軍家に鷹狩り用に献上する15羽の鷹のうち、半数以上は知内で捕獲したものと言われています。また北海道最古の神社の一つとされる「雷公神社」や、北海道最古の温泉と言われる「知内温泉」など、鎌倉時代より北海道開拓特に砂金掘りにより栄え、当時から「本州と北海道のハブ」としての歴史を歩んできました。

・現在では夏のウニ、冬のカキに代表される漁業や、北海道を代表するブランド野菜しりうちにら「北の華」に代表される農業を中心とした産業を軸に歴史を紡いできました。海の幸と山の幸が同居し、北海道の大地の動きを体感できる所が大きな魅力であると考えています。

北海道最古の神社の一つとされる「雷光神社」重内神社から臨む桜ロードと津軽海峡

■知内町が抱える地域課題

・21世紀に入り、日本全体における地方の衰退が叫ばれる中、知内町も他の日本の地域と同様に人口減少に伴う各産業の担い手不足、若年層の流出といった地域課題を抱えています。

・知内から出た若者たちからは、「知内にいてもやることがない」「どうせ知内なんて・・・」「知内にいても食べていけない」といった声が聞かれます。なぜ、自分たちの町は若者に選ばれないのか。この問いに対して真摯に向き合ってこなかった結果として、人口はついに4,000人を切り、各産業の持続可能性についても先が見通せない状況になっています。





■「知内を百年後も存続させるために」-「地域商社」として100年後の知内の物語を作る

・このような状況の中で、同じ地域課題・危機感を共有する知内町内メンバーの中で、「知内町をどうしていきたいか」、「そのために何が必要か」、「何をするべきか」を話し合ってきました。メンバーからは「(自分に手の届く)少なくとも孫の世代までは知内を存続可能な町にしたい」、「外の人に『知内出身』だと堂々と言いたい(知内を舐められたくない)」、「知内にいても外の世界と繋がりながら、豊かな暮らしができる町にしたい」「外に出ていった仲間が帰ってこれるような町にしたい」など、、、それぞれの立場、それぞれの言葉で知内への想いが語られていきました。

・皆に共通していたのは、「そのためには今動き出さなくてはいけない」ということ。知内を百年後も存続させるために、メンバーが知恵と金を出し合い、行動し続けるプラットフォームとして「知内商事」を設立することを決めました。

・百年後も知内を存続させるために、自分たちがいまやるべきことは何かーその答えは自分たちが知内で生きていく選択をしたことそのものにあると考えました。

１. 「知内が紡いできた物語=地域資源」を磨き上げ、価値をつけて外貨を稼ぐ「事業」

を創っていくこと

２. 稼いだ外貨を地域の未来に再投資していくこと

３. １.と２.の過程を通じて地域資源の価値を再定義し、知内町内のシビックプライドを高め、知内を「訪れたい」「関わりたい」「住みたい」といった「選ばれる町」にしていくこと

・知内に足りないのは、正に「商人」としてこの魅力的な地域資源に付加価値をつけ、地域の「内と外」を繋いでいく「地域商社」としての役割だと考えました。

・私たちは単に地域特産品を消費者に売るだけではなく、「知内の地域資源を正しいターゲットに届ける」ことを目的とし、観光客には魅力的な体験商品を、外部企業には知内への「関わりしろ」となるプロジェクトを、移住者には仕事/住宅/コミュニティを、地域住民にはシビックプライド醸成のきっかけとなる地域イベントの再編集を、提供していくことで地域の価値を向上させていくことが、真の「地域商社」であると考えています。

■知内商事が現在推進中、もしくはこれから取り組んでいく事業領域

・地域農林水産品の価値向上・販路拡大

・地域ブランドを作るような企画開発・商品開発

・空き店舗・空き家などを活用した店舗開発・店舗運営

・知内の価値を再定義する観光体験の企画・開発・運営

・地域イベントの再編集・運営 など

◆ロゴデザイン

・知内町の地域商社として、「百年後」に続く「百のプロジェクト」「百の商品」「百の価値」を創造していく「百価展」を地域に創る、という思いを込めて「百」をモチーフとしています。

・地域内外の様々な業種が横串で連携していきながら知内町の土台を作っていく、という意味を込めた「瓦」を重ねたイメージ、知内町のワイルドな地域資源を表現する赤を中心としたカラーのロゴデザインとしました。

・知内町や創業メンバーのワイルドな個性を活かし、「百年後」に向けて新たなシンボルとなることを目指したロゴとなっています。

◆知内商事第１弾プロジェクトとして、しりうちにら「北の華」の百年後を紡ぐ料理人向け直販プロジェクト「Chef's Route Project」がスタート！

■知内町のブランドを創る特産品/「北の華」の特徴と課題

・知内町の特産品であるしりうちにら「北の華」。北海道ではニラ生産量の2/3を占める知内町のブランドニラとして町の農業を支えてきた存在です。「北の華」はニラを刈りすぎず、株づくりの時間を長くすることで葉の厚みと味の濃さを生み出しています。また知内の厳しい冬の中で一切水やりをせず、土壌の水分と雪解け水のみだけで育て、旨味をニラの球根に蓄えさせます。冬から初春にかけてのニラは「一番ニラ」と呼ばれ、厳しい寒さに耐える過程で糖を葉に蓄え、自然な甘みを持つ一年で最も美味しいニラとされています。

このような「北の華」の魅力は、日本のトップシェフたちが集まる動画プラットフォームである「味道-MIDO-」においても特集されています。

【味道-MIDO-Youtubeチャンネル掲載動画】

北海道知内町のニラ「北の華」／しりうちニラクリエイター 中村健太郎、Ginza脇屋 脇屋友詞｜味道

https://www.youtube.com/watch?v=brK7JoUnA8I

北海道知内町のニラ「北の華」でつくる ニラの翡翠醬／Ginza脇屋 脇屋友詞｜味道

https://www.youtube.com/watch?v=UFYEujV9mx8



・「北の華」は知内のニラ農家の皆様の絶え間ない味・品質へのこだわりによって、知内町を代表する農産品として確立をしてまいりました。一方で販売経路は主に農協を通じた小売店等への販売に限られていること、北海道外への販売が少ないことから、飲食店の方々や個人のお客様などから「『北の華』を使いたいのだけど、近くのスーパーに置いていない」、「自分のお店で仕入れたいのだけど、仕入れることができない」といった声をいただいてきました。

・また生産者からも「お客様の顔が直接見えない」、「自分が作ったニラがどのようにお客様に評価されているかが分からない」、「お客様の『美味しい』の声を直接聞きたい」、「お客様の評価を生産に活かしたい」といった声が上がっており、「生産者と消費者を直接つなぐ仕組みの構築」が必要であると考えました。





■地域生産者と料理人を繋ぐ仕組み「Chef's Route Project」の概要



・上記のような課題解決のきっかけとして、知内商事は知内の「一番ニラ」を特に地域外の料理人の方に知っていただくために、「北の華」の飲食店及び個人の方向けのEC販売として「Chef's Route Project」をスタートします。

・Chef’s Route Projectは「北の華」が最も美味しい時期とされる3月～5月限定で、主に飲食店のお客様及び個人のお客様向けに「北の華」を直接お届けすることで、今までこの時期の「北の華」の美味しさを届けることができていなかった方々に「北の華」の魅力、そして「北の華」を作る生産者たちの魅力、さらには知内町の魅力をお届けすることを目的としています。

・知内商事としては、今回のChef’s Route Projectでお届けする「北の華」を通じ、知内の食材の魅力を全国の料理人の方々や個人のお客様にお届けし、また生産者へお客様の声を直接届けていくことで知内の内と外を繋ぎ、今後見据えるニラを使った商品の開発や料理人の方々と進めていく新規プロジェクトへ活かしていきたいと考えております。

飲食店向け「北の華」外販プロジェクト「Chef's Route Project」知内町産にら「北の華」の魅力を直接お届けします！

【Chef's Route Project概要】

ご注文可能なニラの数量：1kg/5kg

販売価格：1kg/1,980円（税込） 5kg/9,900円（税込）※別途送料がかかります。

お申込み期間：3月11日～5月下旬予定

お申し込み方法：以下ご注文フォームURLよりお申し込みください。



【法人/店舗様用 注文フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/1adrqWYSOfhA8Eh4QA3OitOrg3iYWYh8wRE1FaKXgHcc/edit

【個人様用 注文フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/1q-wy8SftdCJaZFO8VBEhiU3fW9fwJ35vdj6RjhG0-DI/edit

◆創立役員メンバー紹介

知内商事は町内の様々な業種で活躍する野性味あふれるプレイヤー達が、異業種連携を通じて知内町の価値を再定義するプロジェクトを創出、地域外の企業・料理人・クリエイターなど外部人材の知見も活かしながら、知内町の百年後の価値を作ってまいります。そのコアメンバーとなる創立役員メンバーをご紹介します。

●佐藤 昌人（代表取締役/知内温泉旅館）

知内温泉旅館18代目湯守/知内観光協会副会長

観光を起点に知内を舐められない町にするために温泉という日本の文化を広げる活動をしている。 800年続く温泉旅館知内温泉の湯守として地域に根を張り、仲間とともに百年後につながる町づくりに挑戦している。ベンチプレス130キロ

コメント：

「このままでは知内が静かに弱っていくと感じました。次の100年を今から始めるために、仲間と知内商事を立ち上げました。」

●松田 圭佑（取締役/有限会社 松田林業）

有限会社松田林業専務取締役

道南杉の製材・内装材加工に携わる。大学卒業後、IT系民間企業でPC、ネットワーク保守、営業等を経験の後、帰郷。知内商工会青年部部長を12年務め、製材業務の傍ら、地域資源のPRや地域イベントの企画運営に取り組む。ベンチプレスMAX120キロ

コメント：

「知内には誇れる産業や資源がありますが、その魅力は十分に伝わっていません。知内商事は、地域商社として町内外に向けた発信を行い、知内を『知ってもらい』、好きになってもらう取り組みを進めていきます。」

●中村 健太郎(取締役/ニラクリエイター)

ニラクリエイター。

農家三代目。三児の父。生産を起点に、ニラの新しい価値づくりに挑戦中。

函館で生まれ育つ。専門学校卒業後、家業のニラ農家に入り生産の現場へ。

育てるほどにニラの奥深さに魅了され、その魅力をどう伝え、どう広げるかを模索している。

ベンチプレスMAX70キロ

コメント：

「生産の現場に立つ中で、良いものや誇れる仕事があっても伝わらなければ町の力にならないと感じてきました。価値をきちんと伝え、言葉にし、受け手が「これは知内のものだ」と一目で認識できる状態をつくりたい。入口は一つの産業ですが、目指しているのは町全体の認知と誇りです。仲間とともに、知内の未来につながる挑戦を続けていきます。」

●一之谷 駿(取締役/町議会議員/株式会社BUILD WORKS)

2018年地元知内町の為に活動できる仕事を作りたいと思い、『世界と戦える企業を作る』事を目標に4年間勤めた理学療法士を引退。幼馴染と民宿ムラカミヤを始める。SNSを活用した戦法でランチ営業では行列ができるまでに。町の雇用創出に向けてハンターとして有害駆除、護衛業務を整備し、観光コンテンツとして「矢越ワイルドツアーズ」を開始。猟師の仕事を持続可能な形にする。行政の立場から町作りをする為に2024年町議会議員に立候補、当選。

町内で飲食店が少ない事から子供から年配の方まで幅広く食べられるピザに着目。「PIZZERIA FOLGORE」を開店。2025年これまでの業務をより大きく、社会的価値の高いものにする為に『株式会社BUILD WORKS』を設立。

コメント：

「自分達の孫の代まで続く仕組みを作っていく。町も自分達も成長し続けていく事に価値がある。」

●小玉 龍之介（取締役／ニラ農家）

ニラクリエイター2号。

三児の父。大学卒業後、地元旭川市の金融機関に勤務。官公庁への出向を経て、知内町のニラ農業の将来性に魅力を感じ移住。地域おこし協力隊での研修後、妻の実家の経営を承継し新規就農。金融・行政・一次産業の現場を経験。異なる立場を知るからこそ、地域を多面的に捉え、実行につなげることを大切にしている。ワークライフバランスを重視した農業経営に挑戦中。

コメント：

「移住者として知内町に来ましたが、いつの間にかこの町に惚れ込んでいました。なぜ惹かれたのか。その理由を言葉にし、外へ伝え、新たな仲間や挑戦を生み出していくことが、知内商事の役割だと考えています。」

●大関 太一（監査役／OZ中小企業診断士事務所）

OZ中小企業診断士事務所代表。大学卒業後、金融機関を経て北海道に移住。地域おこし協力隊、飲食・小売業の代表取締役、公益財団法人、官公庁での業務を通じ、地域と中小企業を多角的に支援。コンサルをしていく中で、実業にも携わりたいという想いで、農業にも挑戦中。

コメント：

「コンサル的な立場ではなく、プレイヤーとして地域にかかわりたいと思い、知内に移住しました。移住して１年程度ではありますが、地域の課題解決をビジネス領域で解決することを目指す、まさに「ローカル・ゼブラ企業」的な会社の経営に携わることができ、大変うれしく思います。監査役として、組織のガバナンスや財務面などで、貢献できればと存じます。」

◆知内商事株式会社/会社概要

・会社名：知内商事株式会社

・代表者：佐藤 昌人

・所在地：北海道上磯郡知内町字元町224

・設立年月日：2025年11月25日

・事業内容：

地域農林水産品の価値向上・販路拡大

地域ブランドを作るような企画開発・商品開発

空き店舗・空き家などを活用した店舗開発・店舗運営

知内の価値を再定義する観光体験の企画・開発・運営

地域イベントの再編集・運営 など

・お問い合わせ：shiriuchi.corp@gmail.com

・Instagram: https://www.instagram.com/shiriuchi.100company?igsh=MXI4enVvOXU2eHBsOA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/shiriuchi.100company?igsh=MXI4enVvOXU2eHBsOA%3D%3D&utm_source=qr)

・X: @shiriuchi100

・Facebook： https://www.facebook.com/profile.php?id=61588251871460



◆最後に～本リリースを読んでくれた皆さんへのお願い

・私たちは知内町の百年後の未来を創っていくには自分たちだけの力だけでなく、地域外の皆さまとの連携・協力が不可欠だと考えています。

・私たちは知内の豊かな地域資源を「外の視点」を使って磨き上げると同時に、外の人たちと新しい価値を生む「結節点」として動いていきたいと考えております。

・本プレスリリースをご覧いただき、「知内で何かしたい」、「新しい価値を作ってみたい」、「自分たちも何か関わりたい」という企業の方、個人の方がいらっしゃれば、どうか知内商事にお気軽にご連絡ください。私たちと一緒に百年後に手の届く巡りを創っていきましょう。是非お待ちしております！