「厳選中古車ショッピング」、Yahoo!ショッピング「Best Store Awards 2025」で「自動車、オートバイ車体プラン賞」を13年連続受賞

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人、以下「当社」）が運営する「厳選中古車ショッピング」は、2026年3月6日(金)にLINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：出澤剛）が主催する「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025（ベストストアアワード）」にて特別賞「自動車、オートバイ車体プラン賞」を受賞いたしました。

本受賞は2013年から13年連続となります。

Yahoo!ショッピング「Best Store Awards 2025」とは

本アワードは、「Yahoo!ショッピング」に出店している全ストアを対象とし、2025年1月から12月までの期間におけるお客様の評価や売上などの指標に基づき、各部門で特に優れた成績を収めたストアを表彰するものです。

「自動車、オートバイ車体プラン賞」は、「Yahoo!ショッピング」に出店する自動車やオートバイの車体販売で著しい活躍をしたストアに贈られる賞です。

この度、当社の「厳選中古車ショッピング」は、長年にわたり独自の品質チェック基準に基づき選定した中古車を提供し続け、多くのお客様からの高い評価をいただいた結果、13年連続で同賞を受賞いたしました。

Best Store Awards 2025における表彰の様子

今後もより良い中古車選びの環境を提供し、お客様に安心してお買い物を楽しんでいただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。

「厳選中古車ショッピング」について

車選びドットコム運営の「厳選中古車ショッピング」は、全国の優良中古車販売店と提携し、厳選された高品質な中古車をオンラインで提供するストアです。

「Yahoo!ショッピング」を通じて、お客様に安心して購入いただけるよう情報提供を行っています。83,000台以上（※1）の車両を掲載し、購入前の詳細な情報提供や、充実したアフターサポート体制も整えております。

「厳選中古車ショッピング」はこちらからご覧いただけます：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kurumaerabi/

※1 2026年3月9日時点

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 株式：東証スタンダード市場（コード番号：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

オートモーティブプラットフォーム事業本部

E-mail：info@kurumaerabi.com

＜本件のリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社ファブリカホールディングス 広報担当

E-mail： press@fabrica-com.co.jp