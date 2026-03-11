弊社人気のテーマ「両利きの経営」の新作ウェビナー「両利きの経営における「知の探索」の実現 ～大企業が陥りがちな課題とその解決策～」を再開催

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 永井歩）は、2026年3月25日（水）12:00-13:00に、無料ウェビナー「両利きの経営における「知の探索」の実現 ～大企業が陥りがちな課題とその解決策～」を開催いたします。失敗・課題を解決する方法や取り組み事例について具体的にご紹介致します。




▼参加登録（無料）はこちら


▼概要


気候変動・パンデミック、経済安全保障・ブロック経済、戦争/紛争・フェイクニュース、AIや量子などの破壊的テクノロジー等が、次々と産業や業界環境そして企業の需要や個人の価値感を変化させる中で、大企業において、既存事業が突然立ちゆかなくなるリスクと新規事業の機会は増え続けています。


一方、大企業の多くは、VUCAな時代に必要と言われる、両利きの経営における「知の探化」は実現できていたとしても「知の探索」は実現できていない企業も多いのではないでしょうか？



本ウェビナーでは、そのような大企業の方を対象に、両利きの経営においてなぜ「知の探索」が難しく、なぜ失敗する事が多いのか、その原因となる意思決定における認知バイアス等について、また失敗・課題を解決する方法や取り組み事例について具体的にご紹介致します。



※アスタミューゼでは、世界最大級の市場/課題と技術/解決策のデータベース（世界193ヶ国、39言語で構成される政府/ファンド投資、グラント、論文、特許、スタートアップ、規制情報、インパクト情報等）を保有しており、400社以上の様々な国内外の大手企業をご支援しております



※本講演は過去ウェビナー動画の録画配信となります


▼このような方にオススメ


- 新規事業やイノベーティブな事に取り組みたいが、テーマなどの探索手法、意思決定・投資判断に苦労されている方
- 両利きの経営における「知の深化」と「知の探索」のバランスに苦労されている方
- 「知の探索」を実現しようとしたが様々な原因で上手く進められていない方
- 客観的で網羅性が高い「知の探索」の具体的な手法について興味がある方
- 新しい事業/技術の探索・創造に興味がある方

▼開催概要


【タイトル】両利きの経営における「知の探索」の実現 ～大企業が陥りがちな課題とその解決策～


【日時】2026年3月25日（水）12:00-13:00


【開催方法】Zoom


【参加費】無料


【対象者】新規事業担当者・R&D部門・経営企画・マーケティング担当者


【定員】500名


【申込方法】以下リンクよりお申込みください。


▼登壇者




アスタミューゼ株式会社


代表取締役社長


永井 歩（ながい あゆむ）





< 略歴 >


大学院在学中にアスタミューゼを起業。世界193ヵ国、39言語、7億件を超える世界最大級の無形資産可視化データベースを構築し、独自に定義した136の“成長領域”と、SDGsに対応した人類が解決すべき105の“社会課題”を基に、新規事業/オープンイノベーション支援事業、データによる未来戦略構築、社会課題解決支援SaaS事業、データ分析による企業価値・無形資産評価事業等を立ち上げる。各大学（東京大学、京都大学、東工大など多数）、事業構想大学院大学、内閣府、経済産業省、特許庁、経済同友会などの大学・組織で、新規事業戦略、未来予測、最先端テクノロジー(量子・宇宙・3Dプリンター等)のR&D/知財戦略に関する講演に多数登壇。東京大学大学院システム量子工学専攻修了。


▼参加方法


（1）下記URLよりエントリー


https://www.astamuse.co.jp/event/35048/



（2）招待メールを確認


エントリーいただくと招待メールが自動送信されます。


メール本文に参加URLとパスワードを記載しておりますので、当日まで保管ください。


※モバイル端末からもご参加いただけますが、パソコン経由での参加をお勧めします。



（3）当日参加


招待メール記載の「ここをクリックして参加」をクリックしてご参加ください。


▼本件に対する問い合わせ


アスタミューゼ株式会社 広報担当


https://www.astamuse.co.jp/contact/