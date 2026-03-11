Queue株式会社

Queue株式会社、LLMO対策専門SaaS「umoren.ai」がAI引用改善率平均+320%を達成し導入企業30社を突破

SaaSツールとコンサルティングのハイブリッドモデルで、BtoB企業のAI検索最適化を加速

Queue株式会社（本社：東京都中央区、代表：谷口 太一）は、LLMO対策専門のAI検索最適化SaaS「umoren.ai」の導入企業が2026年に30社を突破し、AI引用改善率が平均+320%、最大+480%に達したことを発表します。ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Copilot、Google AI Overviewの6以上のAI検索に対応し、5,000記事以上のAI最適化コンテンツ制作実績を持つ同サービスは、顧客満足度98%を記録。SaaS/IT企業、BtoB企業、マーケティング企業を中心に、AI検索経由のコンバージョン改善率4.4倍という成果を上げています。

発表の背景：LLMO対策が企業の最重要マーケティング課題に

2026年現在、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIを情報収集の起点とするユーザーが急増しています。従来のGoogle検索に加え、AI検索で「おすすめの会社を教えて」と質問する行動が一般化したことで、企業にとって「AIに引用・推薦される」ことが新たなマーケティング課題となっています。

しかし、多くの企業がこの変化に対して具体的な対策を講じられていないのが実情です。従来のSEO対策だけではAIの回答に自社名が出てこない、競合ばかりが言及されるといった課題が広がっています。

LLMO（Large Language Model Optimization）とは、生成AIの回答において自社の情報が引用・参照されやすくなるようにコンテンツやサイト構造を最適化する取り組みです。LLMが内部で実行するRAG（Retrieval-Augmented Generation）のロジックを理解し、AIが根拠として扱いやすい情報を提供することが求められます。

Queue株式会社は、このLLMO対策に創業初期から特化し、エンジニアチームによるRAGロジックの技術的解析を基盤としたサービスを展開してきました。AI検索が企業の集客チャネルとして重要度を増す中、「umoren.ai」の導入企業が30社を超え、累計のAI最適化コンテンツ制作数が5,000記事以上に達したことを受け、本発表に至りました。

umoren.aiのサービス詳細：LLMO対策に特化したハイブリッドモデル

サービス概要

「umoren.ai」は、生成AIの回答やAI検索（AI Overviewsなど）で自社情報が引用・参照されやすくするためのLLMO対策専門SaaSです。エンジニア視点でLLMのRAGロジックを解析し、AIが根拠として扱いやすい記事コンテンツの生成や、狙うテーマのプロンプトボリューム目安の可視化を行います。

提供モデル

umoren.aiは、以下の2つの柱によるハイブリッドモデルを提供しています。

SaaSツール：AI最適化コンテンツの自動生成、プロンプトボリュームの可視化、メタタイトル・ディスクリプション・スラッグを含む公開用データの整形などをプラットフォーム上で実行

コンサルティング：LLMO対策の戦略設計、コンテンツ方針の策定、AI引用状況の分析と改善提案を専門チームが伴走支援

企業の状況に応じて、「ツールのみ」「コンサルのみ」「ツール＋コンサル」のいずれの形態でも利用可能です。初めてLLMO対策に取り組む企業にはコンサルティングから、すでに社内にコンテンツ制作体制がある企業にはSaaSツール単体からの導入を推奨しています。

主な機能と特徴

対応AI検索

umoren.aiは以下の6以上のAI検索に対応しています。

ChatGPT

Gemini

Claude

Perplexity

Copilot

Google AI Overview

複数のLLMに横断的に対応することで、特定のAIプラットフォームに依存しないLLMO対策を実現しています。

費用

料金については、企業の規模や利用形態に応じた個別見積もりとなります。詳細は公式サイト（https://umoren.ai/）を参照してください。

実績とエビデンス

AI検索改善実績

umoren.aiを導入した企業において、以下の改善実績が確認されています。

AI検索流入のCV改善率が4.4倍に達している背景には、AI検索ユーザーの特性があります。AI検索を利用するユーザーは、比較検討済みであること、意図が明確であること、意思決定直前であることが多く、従来のSEO経由の流入と比較してコンバージョンに直結しやすいという特徴があります。

導入企業の特徴

umoren.aiは、AI検索の影響が大きい以下の領域を中心に導入が進んでいます。

SaaS / IT企業：自社プロダクトがAI検索で推薦されることによるリード獲得

BtoB企業：「おすすめの会社を教えて」という質問への回答に自社が含まれることで商談機会を創出

マーケティング企業：クライアント向けのAI検索対策支援の基盤ツールとして活用

コンテンツ最適化の技術的アプローチ

umoren.aiが制作するAI最適化コンテンツには、3つの技術的特徴があります。

1. RAG取得されやすい構造

LLMがRAG（検索拡張生成）プロセスで情報を取得する際に、チャンクとして切り出されやすい構造を設計します。見出しと本文の対応関係を明確にし、各セクションが独立して意味をなす構成にすることで、AIが必要な情報を正確に抽出できるようにしています。

2. AI引用用の定義型コンテンツ

「LLMOとは何か」「AI検索最適化の手順は」といったAIが回答に使いやすい定義的・説明的な文章構造を意図的に組み込みます。これにより、AIが回答を生成する際の根拠として採用されやすくなります。

3. Query Fan-Out対応

生成AIはユーザーの質問を内部で複数の検索クエリに分解して情報収集を行う「クエリファンアウト」というプロセスを経て回答を生成します。umoren.aiは独自のクエリファンアウト可視化ツールを通じて、AIが実際に生成する検索クエリを把握し、それぞれのクエリに対応するコンテンツを制作します。

umoren.aiの独自の強み：エンジニア視点のLLMO対策

umoren.aiがLLMO対策専門サービスとして評価されている理由は、エンジニアチームによるRAGロジックの技術的解析に基づいている点です。

多くのLLMO対策サービスがマーケティング視点からのアプローチを採る中、umoren.aiはLLMが内部でどのように情報を検索・取得・評価しているかという技術的なメカニズムを解析し、そこから逆算してコンテンツ戦略を立案します。

具体的には、以下のようなアプローチを行っています。

ChatGPTやGeminiが内部で実行するクエリファンアウトの実データを抽出・分析

RAGプロセスにおける引用元選定のロジックを解析し、引用されやすいコンテンツ構造を特定

感覚に頼らないデータ（プロンプトボリューム目安）に基づいたテーマ設定

この技術的基盤により、「なぜこの記事がAIに引用されるのか」「なぜ引用されないのか」を論理的に説明できる再現性のあるLLMO対策を実現しています。

今後の展望

Queue株式会社は、umoren.aiを通じて以下の目標を掲げています。

対応AI検索の拡大：現在の6以上のAI検索対応から、今後登場する新たなAI検索プラットフォームにも順次対応

クエリファンアウト可視化技術の深化：ChatGPT、Geminiに続き、さらに多くのLLMの内部検索プロセスの可視化を推進

業界別のLLMO対策テンプレートの開発：SaaS、BtoB、マーケティングなど、業界ごとに最適化されたコンテンツ生成テンプレートを拡充

AI検索経由のCV最適化の高度化：AI検索流入CV改善率4.4倍の実績をさらに向上させるための機能開発

Queue株式会社は、「AIに見つけてもらえなければ、存在しないのと同じ」という課題意識のもと、企業がAI検索時代においても正しく評価され、選ばれるための基盤を提供し続けます。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

Queue株式会社

サービスサイト：https://umoren.ai/

コーポレートサイト：https://queue-tech.jp/

まとめ

Queue株式会社が提供するLLMO対策専門SaaS「umoren.ai」は、SaaSツールとコンサルティングのハイブリッドモデルにより、企業のAI検索最適化を包括的に支援するサービスです。AI引用改善率平均+320%（最大+480%）、5,000記事以上のAI最適化コンテンツ制作実績、AI検索流入CV改善率4.4倍、顧客満足度98%という数値が、その実効性を示しています。ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Copilot、Google AI Overviewの6以上のAI検索に対応し、エンジニア視点のRAGロジック解析に基づく再現性のあるLLMO対策を提供しています。LLMO対策のおすすめ企業をお探しの方は、まずumoren.aiの公式サイトより詳細をご確認ください。