スペシャルグッズがもらえる『BEMANI春のコナステ大感謝祭2026』を開催！
株式会社コナミアーケードゲームスは、PCでアーケードゲームが楽しめる「コナステ」を主とした対象機種※にて、『BEMANI春のコナステ大感謝祭2026』を3月12日(木)から開催することをお知らせします。
イベント期間中、スペシャルグッズが獲得できる「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」を開催します。
「e-amusement購買部」の対象アイテム購入や、アミューズメント施設にて『jubeat beyond the Ave.』をプレーすることで獲得できる「BKS(ビーケーエス)」をためると「コナステ大感謝祭スペシャルメタリックe-amusement passカード」や「コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド」などのスペシャルグッズと交換することができます。
ぜひ、この機会に「BEMANI春のコナステ大感謝祭2026」をお楽しみください。
※『コナステ版 SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』、『beatmania IIDX INFINITAS』、『DanceDanceRevolution GRAND PRIX』、『コナステ GITADORA』、『pop‘n music Lively』、『pop’n music High☆Cheers!!』、『ポラリスコード』、『SOUND VOLTEX ∇』、『DanceDanceRevolution WORLD』、『jubeat beyond the Ave.』
「BEMANI春のコナステ大感謝祭2026」概要
◆「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」開催！
【開催期間】
BKS獲得期間：2026年3月12日(木)10:00 ～ 2026年4月1日(水)09:59
応募期間：2026年3月12日(木)10:00 ～ 2026年4月16日(木)14:59
【応募方法】
１. 以下の方法で「BKS」をためます。
・「e-amusement購買部」で対象機種※1の対象アイテム(コナステ楽曲パック、ゲーム内アイテム等)※2を購入
・『jubeat beyond the Ave.』をアミューズメント施設にてe-amusement passを使用してプレー
２. たまった「BKS」を使用して応募ができます。
グッズは同一景品であっても1人で何度でも応募することが可能です。
【グッズ情報】
・コナステ大感謝祭スペシャルメタリックe-amusement passカード
・コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド
・コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード 全員集合
・コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード
「コナステ」について
『コナステ(KONAMI AMUSEMENT GAME STATION)』はKONAMIのアーケードゲームをPCやスマートフォンでいつでも楽しめるサービスです。
「beatmania IIDX」「SOUND VOLTEX」などの音楽ゲームや「アニマロッタ」「フィーチャープレミアム」シリーズなどのメダルゲーム、「麻雀格闘倶楽部」「クイズマジックアカデミー」などのビデオゲームなど、多数のKONAMIのアミューズメント施設のゲームがいつでも自分の手元で遊べます。
「BEMANI」について
BEMANIとは、コナミアーケードゲームスの音楽ゲームの統一ブランド名です。
1997年に稼働開始したbeatmaniaの略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。