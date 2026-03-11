スペシャルグッズがもらえる『BEMANI春のコナステ大感謝祭2026』を開催！

写真拡大 (全2枚)

株式会社コナミアーケードゲームス


株式会社コナミアーケードゲームスは、PCでアーケードゲームが楽しめる「コナステ」を主とした対象機種※にて、『BEMANI春のコナステ大感謝祭2026』を3月12日(木)から開催することをお知らせします。


イベント期間中、スペシャルグッズが獲得できる「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」を開催します。
「e-amusement購買部」の対象アイテム購入や、アミューズメント施設にて『jubeat beyond the Ave.』をプレーすることで獲得できる「BKS(ビーケーエス)」をためると「コナステ大感謝祭スペシャルメタリックe-amusement passカード」や「コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド」などのスペシャルグッズと交換することができます。


ぜひ、この機会に「BEMANI春のコナステ大感謝祭2026」をお楽しみください。



▼「BEMANI春のコナステ大感謝祭2026」キャンペーンサイト


https://p.eagate.573.jp/game/bemani/knst_harumatsuri2026/


▼e-amusementサイト「購買部」公式サイト


https://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/



※『コナステ版 SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』、『beatmania IIDX INFINITAS』、『DanceDanceRevolution GRAND PRIX』、『コナステ GITADORA』、『pop‘n music Lively』、『pop’n music High☆Cheers!!』、『ポラリスコード』、『SOUND VOLTEX ∇』、『DanceDanceRevolution WORLD』、『jubeat beyond the Ave.』



「BEMANI春のコナステ大感謝祭2026」概要


◆「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」開催！



【開催期間】


BKS獲得期間：2026年3月12日(木)10:00 ～ 2026年4月1日(水)09:59


応募期間：2026年3月12日(木)10:00 ～ 2026年4月16日(木)14:59



【応募方法】


１. 以下の方法で「BKS」をためます。
・「e-amusement購買部」で対象機種※1の対象アイテム(コナステ楽曲パック、ゲーム内アイテム等)※2を購入
・『jubeat beyond the Ave.』をアミューズメント施設にてe-amusement passを使用してプレー

※1 対象機種は下記の通りです。
・『コナステ版 SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』
・『beatmania IIDX INFINITAS』
・『DanceDanceRevolution GRAND PRIX』
・『コナステ GITADORA』
・『pop'n music Lively』
・『pop'n music High☆Cheers!!』
・『ポラリスコード』
・『SOUND VOLTEX ∇』
・『DanceDanceRevolution WORLD』
・『jubeat beyond the Ave.』
※2 対象アイテムは「e-amusement購買部」にてご確認ください。



２. たまった「BKS」を使用して応募ができます。
グッズは同一景品であっても1人で何度でも応募することが可能です。



▼e-amusementサイト「購買部」公式サイト


https://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/



【グッズ情報】
・コナステ大感謝祭スペシャルメタリックe-amusement passカード


・コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド


・コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード 全員集合


・コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード




▼「BEMANI春のコナステ大感謝祭2026」キャンペーンサイト


https://p.eagate.573.jp/game/bemani/knst_harumatsuri2026/


▼コナステ版『SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacsdvx/vi/index.html


▼『beatmania IIDX INFINITAS』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/infinitas/2/index.html


▼『DanceDanceRevolution GRAND PRIX』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacddr/konaddr/


▼『コナステ GITADORA』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacgitadora/konagt/index.html


▼『pop’n music Lively』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacpopn/lively/index.html


▼『pop’n music High☆Cheers!!』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/popn/popn29/


▼『ポラリスコード』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/polarischord/pc/top/index.html


▼『SOUND VOLTEX ∇』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/vii/


▼『DanceDanceRevolution WORLD』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/ddr/ddrworld/top/index.html


▼『jubeat beyond the Ave.』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/jubeat/beyond/


▼e-amusementサイト「購買部」公式サイト


https://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/



「コナステ」について


『コナステ(KONAMI AMUSEMENT GAME STATION)』はKONAMIのアーケードゲームをPCやスマートフォンでいつでも楽しめるサービスです。


「beatmania IIDX」「SOUND VOLTEX」などの音楽ゲームや「アニマロッタ」「フィーチャープレミアム」シリーズなどのメダルゲーム、「麻雀格闘倶楽部」「クイズマジックアカデミー」などのビデオゲームなど、多数のKONAMIのアミューズメント施設のゲームがいつでも自分の手元で遊べます。



「BEMANI」について


BEMANIとは、コナミアーケードゲームスの音楽ゲームの統一ブランド名です。


1997年に稼働開始したbeatmaniaの略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。