爆弾いもむしの大冒険！ 知識アンロック型パズルプラットフォーマー『Öoo』 PlayStationTM5版本日配信！
あまた株式会社（本社：東京都千代田、代表取締役：髙橋宏典）は、当社が運営するインディーゲームパブリッシングブランド『AMATAGames』より、知識アンロック型パズルプラットフォーマー『Öoo』のPlayStationTM5版を、本日より配信開始いたしました。
『Öoo』は、可愛くてどこか不思議な世界を舞台に、様々な爆弾の使い方を探し出す探索パズルプラットフォーマーです。
本作は、ゲーム開発者の生高橋氏、はちのす氏、つよみー氏によって開発され、2025年8月に配信されました。その知識アンロック型のゲーム内容が、多くのプレイヤーから「圧倒的に好評」の評価を受けました。また、D.I.C.E. Awards にてGame Design部門ファイナリスト選出、IGF AwardsのExcellence in Design部門にファイナリスト選出、NYX Game Awards IGN JAPAN PC Puzzle 部門においてGold Winnerを受賞、ThinkyAwards2025にてBEST PUZZLE DESIGNを受賞など、世界的なゲームアワードで高い評価を得ています。
この度、より多くの方に本作をお楽しみいただけるよう、コンソールゲーム機へのへの移植・配信をAMATA Gamesが担当することとなりました。3月4日よりNintendo Switch版を配信開始、そして、本日3月11日にPlayStationTM5版を配信開始しました。
◆PlaystationTM5版ストアページ
https://store.playstation.com/concept/10017336
■『Öoo』とは
爆弾いもむしの大冒険！ 「Öoo」は可愛くてどこか不思議な世界を舞台に、
様々な爆弾の使い方を探し出す探索パズルプラットフォーマーです！
■ゲームシステム
・本作は、主人公の爆弾いもむしを操作して進むパズルプラットフォーマーです。
・自身の身体を爆弾として設置し，爆発させたときの衝撃で上下左右に飛び，ブロックなどを壊したりして道を開いていく。
・爆発するまでの時間を調整して空中で横に飛ぶなど，爆弾を使いこなし，ステージを進んでいこう。
・道中では、大きなカエルが道を塞いでいる場面が用意されており、近くにいる虫をカエルに食べさせると、道を開けてくれる。
・誰でもプレイできるシンプルな操作で、経験とひらめきを駆使してゲームを進めていこう。
■『Öoo』ゲーム概要
タイトル：Öoo
ジャンル：パズルプラットフォーム
対応機種：PlayStationTM5
配信ストア： PlayStationTM Store
プレイ人数：1人
対応言語： 日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、イタリア語、オランダ語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語
価格：1320円～(税込)（ストアにより価格が異なる場合があります。）
発売日：PlayStationTM Store 2026年3月11日
レーティング：IARC 7+
開発：生高橋(NamaTakahashi)
配信：AMATA Games
公式サイト(AMATA Games)：https://amata.games/game/ooo
著作権表記：(C)NamaTakahashi Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
