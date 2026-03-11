ARBOR Technology、Japan IT Week 2026で信頼性の高いエッジAIにより産業変革を加速

東京、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 産業用コンピューティング分野のグローバルリーダーであるARBOR Technologyは、2026年4月8日～10日に東京ビッグサイトで開催されるJapan IT Week 2026に出展することを皆様にご案内できることを嬉しく思います。



ARBOR Technology、Japan IT Week 2026で信頼性の高いエッジAIにより 産業変革を加速



「信頼性の高いエッジAI：次世代製造の中核」をテーマに、ARBORは西4ホール、ブースW25-6にて、モバイルコンピューティングとエッジ自動化における最新の技術革新をご紹介いたします。

新たなビジョン「From Edge to Action」のもと、ARBORは、生データからリアルタイムでの最適な運用成果への架け橋となることを使命としていて、高性能で堅牢なハードウェアを提供することで、お客様がエッジインテリジェンスを即時かつ効果的な成果へと変換できるよう支援します。

主なソリューションのハイライト：

・先進モバイル決済＆企業管理ソリューション

堅牢なRuby 10タブレットを安全なモバイルハブとして活用。前面タッチNFCを統合し、EMVCo LoA認証取得済みで、信頼性の高い取引プラットフォームであり、42Gears SureMDMによる集中管理機能も備え、IP65防塵防水仕様でIT管理者を支援します。

・産業用自動化＆フィールドコントロールソリューション

高性能Windowsプラットフォーム堅牢タブレットART10-ECAは既存のMESやERPシステムとのシームレスな統合により、リアルタイムデータの可視化を実現。IP65防護や1メートル落下耐性など、過酷な産業環境に耐える設計です。

・Edge AI HPCによる医療の革新

EdgeX-6000はサーバーグレードのパワーを臨床現場に提供。AMD EPYC™ Embedded 8004プロセッサ（最大64コア）搭載の高スループットプラットフォームにより、複雑な医療データを即時に活用可能な診断結果へと変換します。

・NVIDIA Blackwell搭載 高性能AIスーパーコンピュータ

AEC-8000は産業用グレードのハイパワーコンピュータで、NVIDIA Blackwell GPUアーキテクチャを採用。2070 FP4 TFLOPSの性能を発揮し、大規模映像解析に最適化され、64本以上のHDストリームをリアルタイムで処理します。

ARBOR Technology APAC副社長Ivan Huangは次のように述べています：「私たちのビジョン『From Edge to Action』は、お客様がより賢く、より迅速な意思決定を行うためのツールを提供するという使命を反映しています。Ruby 10とART10-ECAを通じて、自律的かつ高効率な製造を、今日の現実として実現しています。」

ぜひ、西4ホール、ブースW25-6にお越しいただき、ARBORがどのようにエッジインテリジェンスを行動に変えるかをご体験ください。

詳細については、https://www.arbor-technology.com/en/new/ARBOR-Technology-Accelerates-Industrial-Transformation-with-Reliable-Edge-AI-at-Japan-IT-Week-2026をご覧ください。

連絡先: Rex Pan, rexpan@arbor.com.tw

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com