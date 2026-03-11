ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、自社開発の「MerQurius Net(R)(メルクリウスネット)」の新サービスとして「MerQurius Net(R) 購買受発注サービス」を提供開始いたしました。





「MerQurius Net(R) 購買受発注サービス」は、原料および包材サプライヤーと食品メーカー間の電子情報授受ネットワークを活用し、規格書(品質情報)に加え、見積・受発注・入出庫・請求といった取引情報をクラウド上で一元管理できるサービスです。

基幹システムや周辺システムと連携し、取引先企業への見積依頼、メール・FAXを使わないオンライン発注、納期調整、請求と実績の突合などの購買・受発注業務の効率化を支援します。

また、食品業界特化型サービスとして、「賞味期限」や「ロット番号」の管理機能も標準で備えています。





「MerQurius Net(R) 購買受発注サービス」概要図





当社は2012年に原料規格書の授受に特化した「MerQurius Net(R) 原料規格書サービス」を提供開始し、現在、食品メーカー358社、原料サプライヤー8,337社(2026年3月1日時点)にご利用いただいております。また、2025年には、包材規格書の授受に特化した「MerQurius Net(R) 包材規格書サービス」を提供しており、多くのお客様にご導入いただいております。









◆「MerQurius Net(R) 購買受発注サービス」ご紹介ページ

https://www.merqurius2002.com/lp/mq_webedi

※価格は別途お問い合わせください。









＜「MerQurius Net(R) 購買受発注サービス お披露目セミナー」のご案内＞

「MerQurius Net(R) 購買受発注サービス」について、詳細説明および実画面デモンストレーションを含めたお披露目セミナーを開催いたします。

皆さまのお申込みをお待ちしております。





・開催日時：2026年4月16日(木) 14:00～16:00

・開催形式：Zoomウェビナー Live配信(参加費無料、事前登録制)





【セミナー詳細・お申込みURL】

https://www.merqurius2002.com/seminar/s20260416_webedi









当社は、今後も食品業界のお客様にご満足いただけるよう、MerQurius(R)ソリューションの充実に努めてまいります。









【MerQurius(R)ソリューションについて】 https://www.merqurius2002.com/

「MerQurius(R)」は食の安心・安全確立のための品質情報管理トータルソリューションです。「MerQurius(R)」ブランドのもと、4つのシステム・サービス(Mercrius(R)・Quebel(R)・MerQurius Net(R)・MerQurius(R)クラウド)を組み合わせて、最適な情報基盤を提供します。

「MerQurius Net(R)」は、MerQurius(R)を利用するすべての食品メーカーが同一のフォーマットを用いることにより、原料および包材サプライヤーからの規格書を迅速かつ効率的に受け取ることを可能にするサービスです。









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com/

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめ、さまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。「はたらくをスマートに。はたらくひとにスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。









・「MerQurius(R)」「Mercrius(R)」「Quebel(R)」「MerQurius Net(R)」は、ＪＦＥシステムズ株式会社の登録商標です。









