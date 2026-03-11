株式会社学研ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮原博昭）の調査・研究機関である学研教育総合研究所は、「幼児調査」の第一弾、「小学生調査」「中学生調査」「高校生調査」の第二弾を公表しました。

2025年12月に、お年玉や起床・就寝時刻、好きな食べ物など、小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査結果を発表しましたが、今回はこれらに続き、悩んでいることや将来の職業などに関する小学生・中学生・高校生の調査結果に、幼児の起床・就寝時刻や好きな食べ物といった、日常生活に関する調査結果を追加して公開したものです。

調査協力機関：ネットエイジア株式会社

URL

https://www.gakken.jp/kyouikusouken/whitepaper/index.html

将来なりたいと思っているものを自由回答で２つまできいたところ、幼児では1位「パティシエ」「警察官」（いずれも145名）、3位「消防士」（106名）、4位「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」（77名）、5位「歌手・アイドル」（74名）、小学生では1位「ネット配信者」（113名）、2位「パティシエ」（110名）、3位「警察官」（92名）、4位「学校の教員」（87名）、5位「医師」（69名）となりました。また、中学生では1位「会社員」（75名）、2位「公務員」（54名）、3位「学校の教員」（49名）、4位「エンジニア・プログラマー」「ネット配信者」「医師」（いずれも36名）となり、高校生では1位「会社員」（74名）、2位「公務員」（52名）、3位「学校の教員」（47名）、4位「看護師」（35名）、5位「エンジニア・プログラマー」（27名）となりました。









将来、どのような大人になりたいと思っているかをきいたところ、小学生では、1位は「人にやさしく接している」（24.8%）でした。次いで、2位「友だちがたくさんいる」（24.0%）、3位「家族を大切にしている」（22.4%）、4位「自分らしく自由に生きている」（20.9%）、5位「お金をたくさん持っている」（18.7%）となりました。また、中学生では1位「自分らしく自由に生きている」（28.5%）、2位「人にやさしく接している」（26.8%）、3位「家族を大切にしている」（25.3%）、4位「友だちがたくさんいる」（19.5%）、5位「趣味を楽しんでいる」（18.8%）、高校生では1位「趣味を楽しんでいる」（27.3%）、2位「自分らしく自由に生きている」（24.8%）、3位「お金をたくさん持っている」（22.5%）、4位「家族を大切にしている」（19.5%）、5位「人にやさしく接している」（16.0%）となりました。









日常生活について

★平均起床時刻は6:52





ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」（20.4%）や「6:31～7:00」（30.8%）、「7:01～7:30」（30.2%）に多くの回答が集まり、平均時刻は6:52でした。

年齢別にみると、平均時刻は年齢が上がるにつれて早くなる傾向がみられました。









★「朝食を毎日食べている」93%





ふだん朝食をとるかをきいたところ、「毎日食べている」が93.0%、「食べる日もあれば、食べない日もある」が6.5%、「ふだん食べていない」が0.5%となり、大多数が朝食を毎日食べていることがわかりました。

男女・年齢別にみると、「毎日食べている」が最も高くなったのは5歳の男子で、95.5%でした。









★平均就寝時刻は21:18、6歳の女子では21:23





次に、ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「20:31～21:00」（23.0%）や「21:01～21:30」（28.2%）、「21:31～22:00」（22.3%）に多くの回答が集まり、平均時刻は21:18でした。

男女別にみると、平均時刻は女子では21:20でした。

男女・年齢別にみると、最も遅かったのは６歳の女子で、平均時刻は21:23となりました。









★幼児の好きな食べ物 TOP3は「ポテトフライ」「おすし」「ラーメン」

★幼児の嫌いな食べ物 1位「サラダ」、2位「さしみ」、3位「焼き魚」 「嫌いな食べ物はない」は33%





好きな食べ物をきいたところ、1位「ポテトフライ」（32.2%）、2位「おすし」（24.3%）、3位「ラーメン」（23.8%）となりました。

過去の調査と比較すると、「ポテトフライ」は前回の2022年調査に引き続き1位でした。





他方、嫌いな食べ物をきいたところ、1位「サラダ」（20.0%）、2位「さしみ」（17.8%）、3位「焼き魚」（14.3%）となりました。

過去の調査と比較すると、嫌いな食べ物TOP3は前回の2022年調査と同様でした。

また、「嫌いな食べ物はない」は32.8%でした。









★幼児が夢中になっていること 1位「ゲーム」、2位「YouTube」、3位「ポケットモンスター」

男子のTOP3は「ゲーム」「ポケットモンスター」「YouTube」

女子のTOP3は「プリキュアシリーズ」「YouTube」「シール」、

男女ともに「YouTube」がTOP3に





現在、夢中になっているものをきいたところ、1位「ゲーム」（124名）、2位「YouTube」（120名）、3位「ポケットモンスター」（90名）、4位「ブロック遊び（レゴなど）」（８２名）、5位「プリキュアシリーズ」（66名）となりました。

男女別にみると、男子では１位「ゲーム」、２位「ポケットモンスター」、３位「YouTube」、女子では１位「プリキュアシリーズ」、２位「YouTube」、３位「シール」となり、「YouTube」が男女ともにTOP3に挙がりました。





男子について、年齢別にみると、4歳ではTOP2は「ブロック遊び（レゴなど）」、「トミカ」となりました。また、６歳では５位に「サッカー」が挙がりました。

女子について、年齢別にみると、「YouTube」は、4歳と６歳では１位となった一方、５歳では５位以内にはランクインしませんでした。









★幼児が将来つきたい職業TOP3 「パティシエ」「警察官」「消防士」

男子のTOP3は「警察官」「消防士」「運転士・運転手」、

女子のTOP3は「パティシエ」「歌手・アイドル」「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」





将来なりたいと思っているものを自由回答で２つまできいたところ、1位「パティシエ（ケーキ屋）」「警察官」（いずれも145名）、3位「消防士」（106名）、4位「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」（77名）、5位「歌手・アイドル」（74名）となりました。

男子についてみると、1位「警察官」（120名）、2位「消防士」（99名）、3位「運転士・運転手」（48名）となりました。

女子についてみると、1位「パティシエ」（136名）、2位「歌手・アイドル」（67名）、3位「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」（55名）でした。









男子について、年齢別にみると、全年齢で「警察官」「消防士」「運転士・運転手」がTOP3に挙がりました。また、5歳では「ネット配信者（ユーチューバー・インスタグラマーなど）」が５位に、6歳では4位となりました。





女子について、年齢別にみると、4歳では「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」、５歳と６歳では「歌手・アイドル」が２位でした。また、４歳では「医師（歯科医師含む）」、6歳では「看護師」が3位に挙がりました。









ふだんの暮らしについて

★インターネットやSNSで見た情報が“本当かどうか”を確かめる方法 1位「家族に聞く」

「確かめる」は56%、一方、「“本当かどうか”気にしていない」は25%





インターネットやSNSで見た情報が“本当かどうか”を、どのように確かめているかを聞いたところ、確認する方法では「家族に聞く」（48.0%）が最も高く、次いで「友だちに聞く」（18.9%）となりました。また、「“本当かどうか”気にしていない」は24.7%、「“本当かどうか”わからないときは、信じないようにしている」は19.6％で、「確かめる（計）」は55.8%でした。

学年別にみると、「確かめる（計）」の割合は6年生（60.0%）で最も高くなりました。









将来について

★将来、どのような大人になりたい？ 1位「人にやさしく接している」、2位「友だちがたくさんいる」





将来、どのような大人になりたいと思っているかをきいたところ、1位は「人にやさしく接している」（24.8%）でした。次いで、2位「友だちがたくさんいる」（24.0%）、3位「家族を大切にしている」（22.4%）、4位「自分らしく自由に生きている」（20.9%）、5位「お金をたくさん持っている」（18.7%）となりました。

男女別にみると、男女ともに1位は「人にやさしく接している」となり、男子では2位は「家族を大切にしている」「自分らしく自由に生きている」、女子では2位「友だちがたくさんいる」、3位「おしゃれ・容姿が整っている」となりました。









★小学生が将来つきたい職業TOP3 「ネット配信者」「パティシエ」「警察官」

男子では「ネット配信者」「警察官」「野球選手」、女子では「パティシエ」「学校の教員」「看護師」





将来なりたいと思っているものを自由回答で２つまできいたところ、1位「ネット配信者（ユーチューバー・インスタグラマーなど）」（113名）、2位「パティシエ（ケーキ屋）」（110名）、3位「警察官」（92名）、4位「学校の教員」（87名）、5位「医師（歯科医師含む）」（69名）となりました。

男子についてみると、1位「ネット配信者」（76名）、2位「警察官」（74名）、3位「野球選手」（58名）となりました。

女子についてみると、1位「パティシエ」（104名）、2位「学校の教員」（61名）、3位「看護師」（56名）となりました。









男子について、学年別にみると、4年生と5年生では「ネット配信者」、6年生では「会社員」が1位でした。





女子について、学年別にみると、4年生では1位は「学校の教員」となりました。また、1年生では「歌手・アイドル」が2位でした。









将来について

★将来、どのような大人になりたい？ 男子１位「自分らしく自由に生きている」、女子１位「人にやさしく接している」





将来、どのような大人になりたいと思っているかをきいたところ、1位「自分らしく自由に生きている」（28.5%）、2位「人にやさしく接している」（26.8%）、3位「家族を大切にしている」（25.3%）、4位「友だちがたくさんいる」（19.5%）、5位「趣味を楽しんでいる」（18.8%）となりました。

男女別にみると、男子では１位「自分らしく自由に生きている」となり、女子では1位「人にやさしく接している」でした。

男女・学年別にみると、３年生の男子では１位「自分らしく自由に生きている」、２位「家族を大切にしている」「趣味を楽しんでいる」となりました。また、３年生の女子では「人にやさしく接している」が全体より５ポイント以上高くなりました。









★中学生が将来つきたい職業 1位「会社員」、2位「公務員」、3位「学校の教員」

男子では1位「会社員」、2位「エンジニア・プログラマー」「公務員」

女子では1位「パティシエ」「学校の教員」「看護師」「保育士・幼稚園教諭」





将来なりたいと思っているものを自由回答で２つまできいたところ、1位「会社員」（75名）、2位「公務員」（54名）、3位「学校の教員」（49名）、4位「エンジニア・プログラマー（機械・技術・IT系）」「ネット配信者（ユーチューバー・インスタグラマーなど）」「医師（歯科医師含む）」（いずれも36名）となりました。

男子についてみると、1位「会社員」（52名）、2位「エンジニア・プログラマー」「公務員」（いずれも32名）となりました。

女子についてみると、1位「パティシエ」「学校の教員」「看護師」「保育士・幼稚園教諭」（いずれも29名）となりました。









男子について、学年別にみると、1年生では「エンジニア・プログラマー」、2年生と3年生では「会社員」が1位となりました。また、「ネット配信者」は、1年生と3年生では4位、2年生では3位に挙がりました。





女子について、学年別にみると、1年生では「パティシエ」、2年生では「看護師」、3年生では「学校の教員」が1位となりました。また、1年生と2年生では「漫画家・イラストレーター」がTOP3に挙がりました。3年生では「公務員」が3位となりました。









ふだんの暮らしについて

★インターネットやSNSで見た情報が“本当かどうか”を確かめる方法 1位「別の情報を調べて比べてみる」

「確かめる」は60%、「“本当かどうか”気にしていない」は15%





インターネットやSNSで見た情報が“本当かどうか”を、どのように確かめているかをきいたところ、確認する方法では「別の情報を調べて比べてみる」（41.8%）が最も高くなりました。そのほか、「家族に聞く」（13.2%）、「友だちに聞く」（13.3%）にも回答がみられました。また、「“本当かどうか”気にしていない」は15.3%、「“本当かどうか”わからないときは、信じないようにしている」は24.5％で、「確かめる（計）」は60.2%でした。

男女・学年別にみると、2年生以上の男子では「学校や習い事の先生に聞く」（2年生13.0%、3年生14.0%）が他の学年より高くなりました。また、「確かめる（計）」の割合が最も高くなったのは2年生の女子で、64.0%でした。









将来について

★高校生がイメージする理想の大人像 将来、どのような大人になりたい？

1年生では「趣味を楽しんでいる」、2年生では「自分らしく自由に生きている」、

3年生では「お金をたくさん持っている」が1位





将来、どのような大人になりたいと思っているかをきいたところ、1位は「趣味を楽しんでいる」（27.3%）、2位は「自分らしく自由に生きている」（24.8%）でした。次いで、3位「お金をたくさん持っている」（22.5%）、4位「家族を大切にしている」（19.5%）、5位「人にやさしく接している」（16.0%）となりました。

学年別にみると、1年生では「趣味を楽しんでいる」、2年生では「自分らしく自由に生きている」、3年生では「お金をたくさん持っている」が1位でした。









★高校生が将来つきたい職業 男子・女子ともに1位は「会社員」





将来なりたいと思っているものを自由回答で２つまできいたところ、1位「会社員」（74名）、2位「公務員」（52名）、3位「学校の教員」（47名）、4位「看護師」（35名）、5位「エンジニア・プログラマー（機械・技術・IT系）」（27名）となりました。

男子についてみると、1位「会社員」（38名）、2位「公務員」（33名）、3位「学校の教員」（26名）となりました。

女子についてみると、男子と同様に1位は「会社員」（36名）となり、2位「看護師」（33名）、3位「医療関係（医師、看護師除く）」「学校の教員」（いずれも21名）となりました。









男子について、学年別にみると、２年生では「学校の教員」が1位でした。また、1年生と３年生では「運転士・運転手」が３位、２年生では「エンジニア・プログラマー」が3位となりました。





女子について、学年別にみると、1年生と2年生では「会社員」が1位、3年生では「看護師」が1位でした。また、２年生と３年生では２位に「医療関係」が挙がりました。













■調査概要■

調査タイトル：幼児・小学生・中学生・高校生白書 幼児の日常生活に関する調査・小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査＜第二弾＞

調査対象

（幼児調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする4歳～6歳の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（小学生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする小学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（中学生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする中学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（高校生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする15歳～18歳の高校生

調査地域：全国

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年11月14日（金）～11月19日（水）の6日間（小学生・中学生・高校生調査）

2025年12月19日（金）～12月23日（火）の5日間（幼児調査）

有効回答数

（幼児調査）：1,200サンプル

（小学生調査）：1,200サンプル

（中学生調査）：600サンプル

（高校生調査）：600サンプル

実施機関：ネットエイジア株式会社



