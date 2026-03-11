阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する甲子園歴史館では、館内の大型スクリーンで上映する阪神タイガース投手陣の投球モーションや球筋、スピードを捕手目線で体感することができる「投球体感映像」、プロの試合を審判目線で体感できる「審判カメラ映像」の2026年版の映像を、3月14日（土）から公開します。映像は、今年の春季キャンプで新たに撮影したものです。

「投球体感映像」では、新人離れの安定感で昨シーズンのリーグ優勝に貢献した伊原陵人投手のキレのあるストレートなど、合計13投手の迫力ある投球映像をお楽しみいただけます。

「審判カメラ映像」では、2026 WORLD BASEBALL CLASSICにおいて日本代表に選出された森下翔太選手の安打シーンなど、阪神タイガースの紅白戦の様子を体感いただけます。

なお、大型スクリーンは、甲子園歴史館のPLUSエリア内「名場面シアター」に設置しています。

2026年版「投球体感映像」及び「審判カメラ映像」の概要は、次のとおりです。





【2026年版「投球体感映像」「審判カメラ映像」の概要】





【名称】2026年版「投球体感映像」、「審判カメラ映像」





【場所】甲子園歴史館 PLUSエリア内「名場面シアター」





【登場選手】＜投球体感映像＞（★は投球体感映像初登場の選手です。）

・伊原 陵人

・伊藤 将司

・門別 啓人（★）

・イーストン・ルーカス（★）

・カーソン・ラグズデール（★）

・桐敷 拓馬

・工藤 泰成（★）

・早川 太貴（★）

・木下 里都

・能登 嵩都（★）

・石黒 佑弥

・ラファエル・ドリス

・ダウリ・モレッタ（★） 合計13投手（背番号順）

＜審判カメラ映像＞

・伊藤 将司 VS 森下 翔太（1シーン）

・岩貞 祐太 VS 各打者（2シーン）

・石井 大智 VS 木浪 聖也（1シーン）

・今朝丸 裕喜 VS 西 純矢（1シーン）

・湯浅 京己 VS 糸原 健斗（1シーン）など 合計22シーン





【利用料】甲子園歴史館入館料に含まれます（別途料金は不要）。





◆ 甲子園歴史館 営業のご案内 ◆

＜営業時間＞

10：00～18：00（11月から2月までは10：00～17：00）

※最終入館は閉館の30分前まで。

※催し物の開催等により変更となる場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）、年末年始

※その他、館内メンテナンスなどにより閉館する場合があります。

＜入館料＞おとな900円、高校生700円、こども500円（税込）

＜受付場所＞甲子園プラス2F

◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





甲子園歴史館 https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/a5ae8aa5723cb447ed197e894e2d27d1727f4197.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1