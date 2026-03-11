株式会社インプリム(本社：東京都中野区、代表取締役：内田 太志)は、OSSのノーコード・ローコード開発ツール「プリザンター(Pleasanter)」において、AI連携を実現する新機能「Pleasanter MCP」を、2026年3月10日に正式リリースいたしました。

本リリースは、プリザンター10周年記念で掲げた新コンセプト「Smart CONTEXT」に向けた取り組みの第一弾としてMCPへの対応を行い、今後のAI連携強化に向けた第一歩として位置づけています。





Pleasanter MCP





■Pleasanter MCPとは

Pleasanter MCPは、プリザンターとAIを連携しやすくするための新機能です。

近年、業務システムにおいてもAI活用への期待が高まる中、プリザンターにおいても、日々蓄積される業務データをより活用しやすい形へ発展させていくことが求められています。

今回のPleasanter MCP機能の実装により、今後、プリザンターとAIの連携をより強化していくための土台づくりを進めてまいります。









■新コンセプト「Smart CONTEXT」に向けた第一弾

プリザンター10周年で掲げた「Smart CONTEXT」は、業務データをより有効に活用し、業務改善やAI活用につなげていくための構想です。

今回のPleasanter MCP対応は、その構想を段階的に具体化していくための第一弾となります。





・MCPへの対応

・今後のAI連携強化に向けた基盤づくり

・プリザンターの活用領域拡大に向けた取り組み

・OSSならではの拡張性を活かした継続的な進化





今後もプリザンターは、日々の業務改善に役立つツールとして進化を続けるとともに、AIとの連携強化にも取り組んでまいります。





・Pleasanter MCPご紹介ページはこちら

https://pleasanter.org/10th-anniversary/pleasanter-ai-collaboration/









■プリザンター公開10周年記念イベントを開催！





Pleasanter 10th Anniversary Party





■ 国内OSSコミュニティを代表する登壇者が集結

イベントでは、国内OSSコミュニティを牽引してきたゲストが登壇します。





◆登壇者

・まつもと ゆきひろ 氏(Ruby開発者)

・前田 剛 氏(Redmine開発者)

・寺島 広大 氏(Zabbix Japan 代表)

・内田 太志 氏(株式会社インプリム 代表取締役)





◆パネルディスカッションモデレーター

・宮原 徹 氏(株式会社びぎねっと 代表取締役社長)









■ 開催概要

イベント名 ：Pleasanter 10th Anniversary Party

日時 ：2026年3月13日(金)15：30～(開場14：45予定)

オンライン配信：YouTubeライブ

参加費 ：無料

主催 ：株式会社インプリム





・お申込みはこちら

https://pleasanter.org/10th-anniversary/









■ プリザンターについて

プリザンターは、OSSのノーコード・ローコード開発ツールです。柔軟なカスタマイズ性と拡張性を備え、企業内システムの内製化や業務改善の基盤として活用されています。









■株式会社インプリム 会社概要

商号 ： 株式会社インプリム

URL ： https://implem.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 内田 太志

設立 ： 2017年3月1日

本社 ： 東京都中野区中野2-30-5 中野アーバンビル3F

事業内容： 自社プロダクト「プリザンター」を活用し、

企業のマネジメント業務の快適化を支援。