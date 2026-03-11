日本最大級のDX総合展「Japan DX Week 春」 第17回 社内業務DX EXPOへ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春展」内の専門展「第17回 社内業務DX EXPO」へ出展します。

Japan DX Weekは、AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXを更に推進することにより業務効率化や新たな価値創出を生み出していくため、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結する日本最大級のDX総合展です。5つの専門展で構成され、MJSは、経理DX・経費精算ツールや人事・労務DX、電子契約ツール、クラウドERPなど社内業務のDXを推進するソリューションが集まる専門展「第17回 社内業務DX EXPO」に出展します。

本展示会でMJSは、企業内の全体業務最適化、経理事務省力化、決算早期化に貢献する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』をはじめ、デジタルインボイスの送受信や適格請求書（インボイス）の電子化に対応するクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書』、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』、マルチデバイス対応の従業員向けクラウド型業務管理サービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※）』、など、クラウド・AIを活用し社内業務の効率化と経営情報の可視化による迅速な経営判断のサポートを支援する各種ソリューションをご用意しています。

また、MJSのITコーディネータ有資格者を中心に地域密着でお客さまを伴走支援するサービス『MJS DXコンサルティング』など、企業規模や個々の課題にあわせて税務申告やセキュリティ対策を含む社内全体のDX推進を支援する製品・サービスをご紹介します。

※ 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・デジタルインボイスの送受信・適格請求書（インボイス）の電子化・対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・申告書作成から電子申告までトータルサポート『MJS税務 DX』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-zeimu/

・情報漏えい対策・労務管理を支援する情報セキュリティ対策サービス『PCパトロールfor Cloud』

https://www.mjs.co.jp/products/pcpatrol/

・中小企業の成長と発展に向けDXを推進する伴走支援サービス『MJS DXコンサルティング』

https://www.mjs.co.jp/products/support/consulting/

■ 開催概要

名称 ：Japan DX Week 春展

公式URL ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html

主催 ：RX Japan株式会社

会期 ：2026年4月8日（水）～10日（金）10：00～17：00

会場 ：東京ビッグサイト 東1～3、7、8ホール、西1～4ホール

（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

出展ブース ：社内業務DX EXPO 小間番号E21-16

入場料 ：無料

来場者登録 ：https://x.gd/GPbRr

出展社情報 ：https://x.gd/hhkHC

個別相談予約：https://x.gd/yS6Ts

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

